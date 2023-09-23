На Южно-Донецком направлении ВС РФ зачищают посадки вокруг Новодонецкого и вернули часть ранее утраченной территории

Ситуация на некоторых участках фронта, где ранее противник вел непрерывные атаки, слегка стабилизировалась и возникло затишье. В частности, об этом сообщают наши бойцы с Времевского выступа (стык Запорожской области и ДНР). Означает ли это, что украинское командование меняет тактику и переходит к обороне, либо просто идет перегруппировка и переброска резервов ВСУ, пока не ясно.Между тем, Киев продолжает «успешную войну» в информационном поле. Командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил в интервью американскому телеканалу CNN, что ВСУ якобы прорвали российскую оборону на левом фланге около села Вербовое Запорожского фронта.На участке Работино-Вербовое Ореховского направления действительно идут одни из самых тяжелых боев с начала так называемого контрнаступления ВСУ. Противнику удалось вклиниться в нашу оборону, но расширить плацдарм вперед или с флангов украинцы не могут, при этом оказавшись фактически в «огневом мешке». Работино находится в серой зоне, а прорваться в Вербовое враг так и не сумел. Не увенчались успехом и осуществленные вчера вечером атаки противника в районе Новопрокоповки, бои здеь продолжаются и сегодня. Российские войска при поддержке артиллерии атакуют у Малой Токмачки.Даже украинский военный паблик Deep State пишет, что около Вербового продолжаются тяжелые встречные бои, ВС РФ ввели дополнительные резервы. К тому же, подчеркивают украинские эксперты, у российских войск организована глубоко эшелонированная оборона, которая не заканчивается за последним окопом первой линии.На Южно-Донецком направлении также снижается наступательная активность врага. Российская армия зачищает посадки вокруг Новодонецкого и вернула часть ранее утраченной территории. В ответ противник прощупывает позиции ВС РФ в районе Керменчика, вылазки немногочисленные, все атаки отбиты.Не получается у ВСУ, вопреки бравурным заявлениям киевской пропаганды и самого президента Зеленского о «скором взятии» Бахмута (Артемовска), продвинуться на южных подступах к городу. Наши продолжают успешно отбивать все накаты в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Полностью эти села не контролирует ни одна сторона, да и никакого даже тактического преимущества их захват не дает, бои идут за прилегающие высоты.Аналогичная ситуация и к северо-западу от Артемовска. Наши предпринимают атаки со стороны Дубово-Васильевки к Григоровке, идет борьба за высоты, которые тянутся до восточных окраин Берховки. Большая их часть контролируется ВС РФ.Вопреки оптимистичным заявлениям главы ГУР МО Украины Буданова, что ВСУ якобы остановили наступление ВС РФ на Купянском направлении, наши продолжают продвигаться вперед. За минувшие сутки были зачищены еще несколько укрепрайонов противника севернее Синьковки, а также сообщается о продвижении наших бойцов в районе Новоегоровки. Село Синьковка, занятое врагом, постепенно стирается с лица земли вместе с засевшими в нем боевиками. Остается ждать, когда в Киеве объявят, что Купянск «не имеет никакого стратегического значения».На Херсонском направлении замечена переброска подкреплений ВСУ с других участков фронта к правобережью Днепра. Но островах противник наращивает усилия, не оставляя планов расширить свое присутствие в пойме реки и на нашем берегу. Идут встречные бои и артиллерийские дуэли.Военкоры отмечают, что согласованность действий нашей разведки на островах и артиллерии оставляет желать лучшего. Как и количество лодок у российских военных, что вызывает проблемы с эвакуацией и ротацией личного состава.