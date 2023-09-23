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Узник Гуантанамо признан непригодным к суду из-за пыток ЦРУ

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Узник Гуантанамо признан непригодным к суду из-за пыток ЦРУ

Военный судья на американской базе в Гуантанамо признал одного из обвиняемых по делу о терактах 11 сентября 2001 года непригодным для судебного разбирательства после того, как военно-медицинская комиссия установила, что продолжительное жестокое обращение с этим человеком в тюрьме ЦРУ сильно подорвало его здоровье.


Речь идёт об уроженце Йемена Рамзи бин аль-Шибхе, который обвиняется в организации ячейки из 19 человек, которые захватили четыре коммерческих самолета для совершения терактов 11 сентября 2001 года. Он был арестован в 2002 году и содержался под стражей в ЦРУ.

Напомним, что американцы на территории своей военной базы в Гуантанамо (Куба) организовали специальную тюрьму, куда свозили и пытали многих бывших боевиков из Афганистана и других стран.

Сообщается, что военно-медицинская комиссия в прошлом месяце диагностировала у аль-Шибха посттравматическое стрессовое расстройство со вторичным психозом и связала это с его пытками и одиночным заключением в течение четырех лет.

Аль-Шибх в течение многих лет после своего перевода на военно-морскую базу США в заливе Гуантанамо жаловался, что охранники издевались над ним, лишая его сна и причиняя боль.

По словам адвоката защиты Дэвида Брука, во время одиночного заключения в течение четырех лет в секретных местах ЦРУ аль-Шибха подвергали самым разным пыткам, в том числе его заставляли стоять без сна по три дня подряд голым и обливали холодной водой в комнатах с кондиционерами.

При этом именно США пытаются позиционировать себя как государство, стоящее на защите прав человека с неукоснительным соблюдением презумпции невиновности.
Использованы фотографии:
Википедия/Kathleen T. Rhem
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6 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 00:12
    +6
    Американцы подчистили интернет на предмет видео и фотографий убийств их солдатами гражданских людей в Афганистане, Ираке, Ливии...вот жулье англосаксонское.
    Скрывают свои преступления как нашкодившиеся пакостники.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 00:29
      +1
      Так они и историю переписать любители. Каждый американец думает что во второй мировой войне победили американцы. Со временем окажется, что атомные бомбы на Японию бросала Россия, а первый космонавт планеты был американцем.
      1. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 01:00
        0
        Цитата: Уарабей
        первый космонавт планеты был американцем


        Гипотетическая статья.
        Заголовок: Первый полет человека в космос состоялся весной 1961 года.
        Первый абзац: 5 мая 1961 года американский астронавт Алан Шепард на космическом корабле «Меркурий-Редстоун-3» покорил космическое пространство.

        И ведь правда в каждой строке. Человек подсознательно свяжет два предложения вместе и подумает, что Шеперд - первый космонавт.
        А вот это уже не правда.
        Простейшая манипуляция. Но какой результат.
  2. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 00:16
    +3
    Какие же изверги и подонки работают в ЦРУ.
  3. alexoff
    alexoff Сегодня, 00:21
    +2
    Что же там от него через 20 лет осталось, что даже судить не стали?
  4. cpls22
    cpls22 Сегодня, 00:44
    0
    Вряд ли его прессовали двадцать лет ради показаний.
    Сдаётся мне, что они превратили Гуантанамо в притравочную станцию для своих силовиков. Пропускают через неё сотрудников , и проявивших себя садистами соответственно используют. Ничего личного. Просто дело.
    Выявлять надо этих "отличников садистической подготовки" и судить.