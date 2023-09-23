Узник Гуантанамо признан непригодным к суду из-за пыток ЦРУ

Военный судья на американской базе в Гуантанамо признал одного из обвиняемых по делу о терактах 11 сентября 2001 года непригодным для судебного разбирательства после того, как военно-медицинская комиссия установила, что продолжительное жестокое обращение с этим человеком в тюрьме ЦРУ сильно подорвало его здоровье.Речь идёт об уроженце Йемена Рамзи бин аль-Шибхе, который обвиняется в организации ячейки из 19 человек, которые захватили четыре коммерческих самолета для совершения терактов 11 сентября 2001 года. Он был арестован в 2002 году и содержался под стражей в ЦРУ.Напомним, что американцы на территории своей военной базы в Гуантанамо (Куба) организовали специальную тюрьму, куда свозили и пытали многих бывших боевиков из Афганистана и других стран.Сообщается, что военно-медицинская комиссия в прошлом месяце диагностировала у аль-Шибха посттравматическое стрессовое расстройство со вторичным психозом и связала это с его пытками и одиночным заключением в течение четырех лет.Аль-Шибх в течение многих лет после своего перевода на военно-морскую базу США в заливе Гуантанамо жаловался, что охранники издевались над ним, лишая его сна и причиняя боль.По словам адвоката защиты Дэвида Брука, во время одиночного заключения в течение четырех лет в секретных местах ЦРУ аль-Шибха подвергали самым разным пыткам, в том числе его заставляли стоять без сна по три дня подряд голым и обливали холодной водой в комнатах с кондиционерами.При этом именно США пытаются позиционировать себя как государство, стоящее на защите прав человека с неукоснительным соблюдением презумпции невиновности.