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В сети интернет появились сообщения об ударе ВС Азербайджана по складу российских миротворцев

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В сети интернет появились сообщения об ударе ВС Азербайджана по складу российских миротворцев

Опубликованы кадры, предположительно снятые 19 или 20 сентября. Вместе с ними в сети интернет появились сообщения об артиллерийском ударе ВС Азербайджана по складу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

В частности, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Конкретное место происшествия не называется. Если дата верна, то событие состоялось незадолго до капитуляции властей Арцаха и объявления ими роспуска своих Вооруженных сил. Канал также упоминает полученную от военкоров информацию о том, что было несколько случаев обстрелов азербайджанскими военными автомобилей российских миротворцев.

Об ударе по складу контингента миротворцев РФ со стороны ВС Азербайджана сообщает и военкор Александр Коц.


Извинений от Баку за данный случай пока не последовало. Впрочем, по кадрам и сопровождающей их информации сложно определить, что в обстреле виновны именно военные Азербайджана. Вполне возможно, что виновниками инцидента являются именно они. Но не стоит исключать и вариант того, что за обстрелом стоят силы, заинтересованные в разжигании конфликта между Москвой и Баку. Или в том, чтобы заставить Россию отказаться от военного присутствия в Закавказье.

Как бы то ни было, но инцидент следует тщательно расследовать, прежде чем делать преждевременные выводы. При этом ни в коем случае нельзя допустить, чтобы данный случай, если он имел место, был «спущен на тормозах» ради добрососедских отношений России с другими государствами региона.
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14 комментариев
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  1. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:44
    +9
    Не пора бы тысяч 500 товарищей из Азербайджана, отправить обратно в Азербайджан, для начала?!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 18:56
      +1
      Да можно так бы обеим сторонам было помочь...
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:45
    +1
    вот и сюда дошло - первое сообщение было около 4.5 - 5 часов назад на ТГ ВО.
    там кстати видео выложено.
    1. Xenofont
      Xenofont Сегодня, 18:58
      +1
      В Телеграмме у Кассада есть уточнение, что били по армянам по соседству со складом. Вроде наших не задели, но полной уверенности нет.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:46
    +1
    Будет как с вертолётом сбитым несколько лет назад-максимум назначат крайними армян. Ударить бы по позициям азербайджанской армии,а то иначе такие подлости с их стороны будут в порядке вещей и придётся наших миротворцев выводить оттуда. И тогда начнутся массовые выдворения армян из карабаха. И ещё хорошо будет если живыми армянам дадут из карабаха уйти.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 18:52
      +4
      Надо наконец-таки кое-кому доказать делом, что он всё-таки Президент и Верховный, а не общественная плевательница как для "партнёров", так и для "союзников", иначе на кой нам такой...
      1. azkolt
        azkolt Сегодня, 19:00
        0
        Цитата: ААК
        Надо наконец-таки кое-кому доказать делом, что он всё-таки Президент и Верховный, а не общественная плевательница как для "партнёров", так и для "союзников", иначе на кой нам такой...

        плевательница протухла давно
  4. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 18:49
    0
    но инцидент следует тщательно расследовать, прежде чем делать преждевременные выводы

    При этом журналист уже расследование провел и выводы сделал. wassat
  5. Cypa
    Cypa Сегодня, 18:51
    -1
    Кто-то очень хочет, чтобы русские ушли из Карабаха
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 18:53
    +1
    Ну тут же, на ВО, уже были чьи то слова, что в начале конфликта по миротворцам с двух сторон огонь вели.
    Или теперь опять в Арцахе только ополчение со стрелковым оружием было? Опять в новостях никаких войск, кроме миротворцев, и всё из-за Азербайджана?
    В Ереване так старались узаконить Арцах территорией Армении, так старались. Просто немного времени не хватило.
  7. Добрый
    Добрый Сегодня, 18:53
    +1
    Азербайджанцы были абсолютными рекордсменами по количеству предателей в Великой Отечественной войне среди всех народов СССР.
    В период с 1941 по 1945 годы, на фронт были отправлены 300 тысяч этнических азербайджанцев (это в 2 раза меньше, чем армян).
    Из них, 160 тысяч (больше половины), перебежали на немецкую сторону.
    Из этих 160 тысяч, по разным оценкам, от 70 тысяч до 120 тысяч, влились в ряды нацистских войск, и выполняли самую грязную работу - расправы над мирными жителями в оккупированных регионах.
    Так, один из азербайджанских нацистских легионов, отличились жестокой расправой над жителями русской станицы на Кубани, за что были награждены самыми высокими наградами.
    Любопытный факт :
    Азербайджанцы, которые служили в рядах Вермахта, получили в 8 раз больше наград, чем те азербайджанцы, которые остались в рядах советских войск. Причём практически все эти награды были за совершенные ими военные преступления против мирного населения.
    Ещё один интересный факт :
    Число предателей среди азербайджанцев, больше, чем число предателей среди всех других народов Кавказа вместе взятых.
    Азербайджанцы не дали Советскому Союзу ни одного маршала, ни одного адмирала, ни одного контрадмирала.
    Для сравнения, армяне дали 4 маршала, 1 адмирала и 9 контрадмиралов и 147 генералов.

    Еще один любопытный факт :
    Весь многомиллионный азербайджанский народ, дал меньше героев СССР, чем маленький 150 тысячный армянский Нагорный Карабах. И именно по этому, когда президент Азербайджана на 9 мая врет, что яко бы, Азербайджан дал 116 героев СССР, он туда, в это число, включает 48 карабахских армян, а так же русских, и представителей других национальностей, которые жили в этой искусственно созданной Азербайджанской ССР, но не имели никакого отношения к азербайджанцам.
    Ещё один любопытный факт :
    В Азербайджане, откуда родом 48 карабахских армян - героев СССР, два дважды героя-армянина , 60 генералов советский армии - армян, маршалы и тд армянской национальности, нет ни одного памятника этим героям. А все те памятники, которые были установлены в советские годы, власти Азербайджана снесли.
    Политика сноса памятникам героям Великой Отечественной, стала нормальной традицией в Азербайджане.
    Так, после подписания 3-х стороннего соглашения между Пашиняном, Путиным и Алиевым, когда Азербайджану перешли обширные армянские земли в Арцахе, лично по приказу Ильхама Алиева, первым делом были снесены все памятники героям Великой Отечественной войны в Нагорном Карабахе.
    Так, например, только в одном городе Шуши, был снесен памятник дважды Герою Советского Союза - Нельсону Степаняну, Герою СССР Ивану Тевосяну (он кстати похоронен на Красной Площади в Москве), была разрушена братская могила 99 воинам, погибшим на фронтах ВОВ, в Гадрутском районе был разрушен памятник маршалу Советского Союза Ивану Худякову и тд. И все это лично по приказу Ильхама Алиева. Того самого, который "стратегический партнёр и друг" Путина и Лукашенко.
  8. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 18:53
    0
    Возможно всякое. Но скорее всего -- провокация. США поддерживают Ереван. Очень хотят выдавить Россию с Кавказа. Пашинян слил Арцах, теперь возьмется за нашу базу в Гюмри. По-моему, логичнее всего будет поскорее "сместить" этого Иуду с поста Премьер-министра... am
    (Якорь ему в дейдвуд!)
  9. azkolt
    azkolt Сегодня, 18:59
    0
    Россия , судя по всему представляется им уже дохлым львом, что отчасти с тухлятиной всякой верно. Поэтому и топчутся при всякой возможности. чего не было , если бы кто то решил воевать по настоящему, а не час по чайной ложке выжимать из себя!
  10. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 18:59
    0
    Уже опровергли данную информацию
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