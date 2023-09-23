В сети интернет появились сообщения об ударе ВС Азербайджана по складу российских миротворцев

Опубликованы кадры, предположительно снятые 19 или 20 сентября. Вместе с ними в сети интернет появились сообщения об артиллерийском ударе ВС Азербайджана по складу российских миротворцев в Нагорном Карабахе.В частности, об этом сообщает Telegram-канал Mash.Конкретное место происшествия не называется. Если дата верна, то событие состоялось незадолго до капитуляции властей Арцаха и объявления ими роспуска своих Вооруженных сил. Канал также упоминает полученную от военкоров информацию о том, что было несколько случаев обстрелов азербайджанскими военными автомобилей российских миротворцев.Об ударе по складу контингента миротворцев РФ со стороны ВС Азербайджана сообщает и военкор Александр Коц.Извинений от Баку за данный случай пока не последовало. Впрочем, по кадрам и сопровождающей их информации сложно определить, что в обстреле виновны именно военные Азербайджана. Вполне возможно, что виновниками инцидента являются именно они. Но не стоит исключать и вариант того, что за обстрелом стоят силы, заинтересованные в разжигании конфликта между Москвой и Баку. Или в том, чтобы заставить Россию отказаться от военного присутствия в Закавказье.Как бы то ни было, но инцидент следует тщательно расследовать, прежде чем делать преждевременные выводы. При этом ни в коем случае нельзя допустить, чтобы данный случай, если он имел место, был «спущен на тормозах» ради добрососедских отношений России с другими государствами региона.