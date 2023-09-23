Военное обозрение
Войти Регистрация

Разведывательные самолеты ВВС США вновь заметили близ Крыма в момент новой ракетной атаки ВСУ по Севастополю

59
Разведывательные самолеты ВВС США вновь заметили близ Крыма в момент новой ракетной атаки ВСУ по Севастополю

Уже давно не секрет, что все наиболее масштабные и резонансные атаки по территории России, в том числе по Крыму, ВСУ совершают при непосредственной поддержке разведывательных служб стран НАТО, в основном США. Впрочем, американцы этого особо и не скрывают, хотя в Вашингтоне стараются на словах откреститься от подобной поддержки киевской военщины, которая, по-сути, делает НАТО прямым участником военного конфликта на Украине.


Еще не затихли разговоры о вчерашнем ударе ВС ВСУ дальнобойными ракетами франко-британского производства Storm Shadow/SCALP по штабу Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе, как сегодня украинские самолеты вновь предприняли попытку атаковать территорию этого субъекта Российской Федерации. По предварительной информации, обломки сбитой силами ПВО ракеты Вооруженных сил Украины упали у причала в районе Сухарной балки.

По данным онлайн-сервиса отслеживания движения воздушных судов Flightradar, вчера за несколько часов и в момент атаки по штабу ЧФ в Севастополе американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon находился в воздушном пространстве над акваторией Черного моря вблизи с Крымским полуостровом. Назвать это случайностью, естественно, никак нельзя. Кроме того, известно, что за несколько часов до случившегося вблизи полуострова находился беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.

И вот сегодня история повторилась почти один в один. По данным того же портала Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Lockheed EP-3E Aries II вновь заметили у берегов Румынии, куда он прибыл из аэропорта двойного назначения Ханья в Греции. Начиная с 10:30 мск разведывательный борт ВВС США в течение пяти часов барражировал вблизи с украинской границей, периодически приближаясь к российскому полуострову на расстояние примерно 300 километров. Эксперты отмечают, что с такой дистанции разведывательный борт ВВС США способен «подсвечивать» цели для ракет ВСУ.

После того как Lockheed EP-3E Aries II взял курс на аэродром базирования в Греции, его сразу же сменил наш «старый знакомый» патрульный разведывательный Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным. Данный борт прибыл в воздушное пространство нейтральных вод Черного моря вблизи с Крымом с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Между тем, на фоне атак по Севастополю в российском обществе вновь усилились призывы к политическому и военному руководству страны перестать чертить все новые «красные линии» и начать сбивать де-факто участвующие в военном конфликте на стороне врага разведывательные самолеты НАТО. В противном случае, предупреждают эксперты, в Киеве все больше будут вдохновляться безнаказанностью и только увеличат количество таких атак по территории России. Пока в Москве на официальном уровне на эту тему ничего нового не говорится.
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Boeing_P-8A_Poseidon
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
59 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Germanboy
    Germanboy Сегодня, 19:23
    +1
    Как у себя дома летают. И нечего незделаешь.
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 19:33
      +2
      Ещё как сделаешь. Ставишь на ржавую баржу комплекс РЭБ. Выходишь примерно в район где летают. И всех глушишь. Отработал, накрылся брезентом, выставил удочки, рыбачишь.
      1. Оленевод_2
        Оленевод_2 Сегодня, 20:31
        0
        Цитата: antiaircrafter
        Ставишь на ржавую баржу комплекс РЭБ

        Допустим есть ржавая баржа, которая дочапать и не утопнет.
        Какую РЭБ изволите на нее водрузить и на каких физических прЫнцыпах она кого-то ( кроме своего экипажа оглушит?
        ПыСы а ее не потопят?
        1. SSR
          SSR Сегодня, 20:50
          0
          Цитата: Оленевод_2
          на каких физических прЫнцыпах


          Очень надеюсь, что у наших будет "прорыв" и создадут оружие на новых физ принципах.
          Вообще эта СВО, мягко говоря утомила, западная кодла, опробирует все свои виды вооружений, наши ребята гибнут а западноприводным, хоть бы хны, так как мы культурные, трубопроводы не взрываем, кабеля не режем.
          Ну кроме спада экономики и инфляции на западе, к которой они не прывчны а мы без этого уже больше 30 лет жить не можем.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:57
      +2
      В кремле от мысли сбивать самолёты нато и уж тем более сша у кого-то начался панический приступ поноса. Иначе отсутствие жесткой реакции на творящееся в воздухе около наших территорий не объяснишь.
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 20:06
        -3
        Цитата: Бережливый
        В кремле от мысли сбивать самолёты нато и уж тем более сша у кого-то начался панический приступ поноса

        Идите на передовую для начала против ВСУ.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 20:12
          +1
          Да,пойдем,только пусть сначала "высшие силы" пример покажут.Всякие там блохеры,сынки и внучки...
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 20:55
            0

            ........................................
      2. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 20:20
        -2
        В кремле от мысли сбивать самолёты нато и уж тем более сша у кого-то начался панический приступ поноса.

        Вы вот так просто узнаете такие интимные подробности про панический понос, это у вас работа с этим связана? Сочувствую.
      3. SSR
        SSR Сегодня, 20:54
        0
        Цитата: Бережливый
        В кремле от мысли сбивать самолёты нато и уж тем более сша у кого-то начался панический приступ поноса.

        Вы редкостная душнила.
        Надо посмотреть, что вы душнили, когда наши, бпла сша утопили.
        Но честно, не охота искать, ибо вы редкостный Душнила и уже тогда не понос но надушнили через края.
  2. Escariot
    Escariot Сегодня, 19:23
    +6
    "Вблизи полуострова" - это где? Над побережьем Турции и в воздушном пространстве Румынии?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:24
    +3
    Разведывательные самолеты ВВС США вновь заметили близ Крыма в момент новой ракетной атаки ВСУ по Севастополю
    . Вопрос... есть ли методы, системы, средства, которые могут испортить полосатикам всю малину???
    Самолеты разведки противника летают у наших границ давно/регулярно, давно пора создать что то такое, что может мешать им проводить разведку.
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 19:53
      -2
      способ, есть - нужна только ВОЛЯ
      нужно спланировать ДЛИТЕЛЬНУЮ военно-морскую операцию в черном море у Одессы с привлечением кораблей ЧФ
      и создать условия и ситуацию для привлечения кораблей НАТО и эсминцев ВМС США, для прикрытия действий ВМС Украины
      так весь замес для создания ситуации по перенацеливанию наших ПКР Оникс и Циркон на большие радиоконтрастные цели в виде эсминца типа Арли Берк и фрегаты стран НАТО - со всеми вытекающими со стороны стран ЕС и США последствиями по экстренному созыву СБ ООН
      - для высказывания озабоченности с потерей кораблей и гибели моряков стран НАТО
      Этот прецедент - до обстрела базы ВМС США Норфолк доведёт
      - или США и НАТО свернут свои операции на Украине
      ну или мы попадем в рай а они все просто подохнут
      1. Dart2027
        Dart2027 Сегодня, 20:06
        +5
        Цитата: Romario_Argo
        нужно спланировать ДЛИТЕЛЬНУЮ военно-морскую операцию в черном море у Одессы с привлечением кораблей ЧФ
        и создать условия и ситуацию для привлечения кораблей НАТО и эсминцев ВМС США, для прикрытия действий ВМС Украины

        Корабли США в ЧМ не пропускает Турция. Еще "идеи" будут?
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:21
      +1
      Я бы предложил посмотреть на каких радиочастотах работают эти разведчики и на постоянной основе в Крыму на этих частотах постоянно излучал им аналогичные радиоволны, запитавшись тупо от местной электросети. Что-то вроде стационарной или буксируемой красухи
    3. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 20:28
      0
      Цитата: rocket757
      Разведывательные самолеты ВВС США вновь заметили близ Крыма в момент новой ракетной атаки ВСУ по Севастополю
      . Вопрос... есть ли методы, системы, средства, которые могут испортить полосатикам всю малину???

      1. Сильные армия, ввс (примерно 2000 Су-35, около 50 ДРЛОи 100 воздушных заправщиков) и флот ( 50-70 единиц 22350)
      2. Союзники, которые не позволят проходить проливы и использовать свои базы.
      С американского континента много не налетаешь/не наразведаешь.
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:34
      +1
      При всем уважении, бытовую технику хотя бы создали....
    5. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 20:36
      +3
      Цитата: rocket757
      Самолеты разведки противника летают у наших границ давно/регулярно, давно пора создать что то такое, что может мешать им проводить разведку.

      "Лично я всегда чтил Уголовный кодекс" (с) О. Бендер.
      Пара слов по поводу:
      1. Самолеты летают в МЕЖДУНАРОДНОМ воздушном пространстве, не нарушая воздушного пространства РФ. Мы еще в 1972г. подписали Соглашение о предотвращении инцидентов на море между кораблями и судами США- СССР и в воздушном пространстве над ним... Мы чтим международное право. Поэтому препятствовать свободе мореходства и полетов -- не можем (по закону).
      2. Но нам никто не запрещает объявлять "закрытыми" районы проведения своей военной деятельности (учения, испытания, проведение работ и т.п.) в определенных районах Мирового океана...
      3. Официально никто не может препятствовать, но... есть "ХУЛИГАНЫ" (такие как ст.л-т Василий Цимбал) или та пара, что в декабре 2022г вышла на перехват английского разведчика и по "ошибке" запустили ракету...
      Что после первого, что после второго случая англосаксы месяц в небе не появлялись...
      4. можно и "окропить" разведовательный БПЛА "святым российским авиационным керосином", как это было в этом году в Черном море. Но лучше как в к/ф " СТЭЛС" --(Коготь и БПЛА Железный Дровосек) -- создать объемно-детонирующее облако из газообразного ВВ...
      Все это можно сделать. но при наличии воли и железных фаберже "верхних" эшелонов власти. Но Кот Леопольд предпочитает по-тихому ловить мышей "по хитрому плану в многоходовочке"... Может уже что-то придумали, не столь явное, но эффективное, о котором мы (в силу допуска к сведениям СГТ) знать не можем... yes
      Однако.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 19:25
    0
    А "случайно" сбить нельзя? Потом извинимся, если еще докажут, что ракета или беспилотник от РФ прилетел.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:14
      +1
      Цитата: Егоза
      А "случайно" сбить нельзя? Потом извинимся, если еще докажут, что ракета или беспилотник от РФ прилетел.

      Это обоюдоострое лезвие. Они тоже могут случайно сбить наши самолёты
      1. SIT
        SIT Сегодня, 20:29
        +1
        Цитата: Escariot
        Это обоюдоострое лезвие. Они тоже могут случайно сбить наши самолёты

        Турки сбили нашу Сушку, айзеры завалили наш вертолет и что???? Что в ответ?
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 20:59
          0
          Американцы не мы, они утираться не будут, а прищемят хвосты чьим-то детишкам, живущим на гнилом западе, и арестуют чьи-то счета в оффшорах.
    2. Артем савин
      Артем савин Сегодня, 20:14
      0
      За нечаянно бьют отчаянно. Засилие легистов, верных (на словах) букве закона (но не духу) видно влияет и на простое население. Вести себя надо достойно, хоть в жизни, хоть на международной арене, эти ужимки уголовщины в стиле - а ты докажи, начальник - просто противны. Принять решение надо, открыто сделать, что признано необходимым в процессе размышлений (если они будут, конечно) и потом нести ответственность за свои поступки. А если при мысле о том, что последствия свои решений и действий нужно будет расхлебывать, поджимает сами знаете что, то это первый сигнал, что наверно делать чего-то не нужно.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:16
      0
      Что можно сбить,пусть даже случайно,с позиции ждуна?
    4. MrWolf
      MrWolf Сегодня, 20:17
      +1
      Микроволновое излучение. И такое оружие существует. Вот только радиус действия маловат...
      1. Vicontas
        Vicontas Сегодня, 20:28
        +1
        Воодрузите магнетрон на беспилотник и подведите к самолету!Сразу закувыркается! Давно это предлагаю,да только минусы отхватываю.Похоже,у тех кто читает штаны увлажняются,как представят себе падающий натовский самолет!
  5. A2AD
    A2AD Сегодня, 19:28
    +2
    Всего то надо, упабами из нейтрального воздушного пространства начать раскатывать все черноморские порты каклов. При попытке же сбить российские самолеты, обьявить что статус нейтральных вод больше не действует, и установить зону а2ад в радиусе 500 км от крыма. И все цели что там будут появляться считать легитимными и сбивать.
    Только боюсь у рукамиводителей на такое кишка тонка, так и будут дальше рисовать коричневые линии. Для них что Белгород с Курском что Крым с Донецком, это не масква, там своих нет, а тех кто есть - им не жалко.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 19:32
      +3
      обьявить что статус нейтральных вод больше не действует, и установить зону а2ад в радиусе 500 км от крыма.

      Основания для таких действий напомните.
      1. A2AD
        A2AD Сегодня, 20:09
        -1
        При попытке же сбить российские самолеты, обьявить что статус нейтральных вод больше не действует
        1. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 20:24
          0
          При попытке же сбить российские самолеты, обьявить что статус нейтральных вод больше не действует

          Такие попытки были? Или вы собираетесь подставить наш самолет под украинские ЗР? Так это ни чего не даст.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:19
        0
        А вот Вы обьясните основания не обьявлять войну при атаке на наши населенные пункты на территории Белгородской,Курской итд по списку.
        1. АндрейKam_Z
          АндрейKam_Z Сегодня, 20:51
          +1
          А вот Вы обьясните основания не обьявлять войну при атаке на наши населенные пункты на территории Белгородской,Курской итд по списку.

          Основания есть, но мы попадаем в некрасивую ситуацию.
          во первых это мы первые объявили СВО;
          во вторых нужно будет доказать мировому сообществу, а вы знаете чей там перевес, что на наши области "старой" России напали именно ВСУ, а не как заявляет Украина вооруженные формирования русских не согласных с установленным режимом.
          В третьих оно нам даст меньше, чем мы потеряем.
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:22
      0
      Объявить бы эту зону к северу от Крыма, никакие ракеты долетать не будут
  6. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 19:30
    +6
    Ещё немного и они начнут летать над головой Гаранта, может тогда кто-то очнётся и примет какие-то решения. Каждое такое действие только побуждает их раздвигать границы, а отсутствие реакции побуждает их к еще более активным действиям. Зеля вскоре получит ракеты «Таурус», способные нести ядерное оружие. Вспомните, как год назад боялись сдавать обычные гранатометы, а Германия присылала каски. Мы живем в интересные времена.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:24
      0
      Год назад уже вовсю хемарсы летали и хармы, а на аэродроме около Сак без всяких западных ракет взрывы были как от небольшого ТЯО
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 19:31
    +1
    Странный автор - у киева нет красного линий и соплей. И безнаказанность отсутствует - отказ от стамбульских соглашений.
    1,5 г тому перепрыгнули за все флажки. Догоаор о ракетных технологиях действительно работает? Или боимся отберут уже в швейцарских альпах тайные счнта? Кроме лондонграда и джерси.
  8. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 19:33
    +1
    Они там очень часто летают, сутками в воздухе находятся, мониторят нас с расстояния..
    https://www.flightradar24.com/3225f115
  9. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 19:35
    +1

    Уже давно не секрет, что все наиболее масштабные и резонансные атаки по территории России, в том числе по Крыму, ВСУ совершают при непосредственной поддержке разведывательных служб стран НАТО, в основном США.
    .
    Это наш вопль отчаяния?
    1. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 19:47
      +4
      Цитата: Rom8681

      Уже давно не секрет, что все наиболее масштабные и резонансные атаки по территории России, в том числе по Крыму, ВСУ совершают при непосредственной поддержке разведывательных служб стран НАТО, в основном США.
      .
      Это наш вопль отчаяния?

      Это гребанный стыд,причем испанский,за тех жадных и трусливых существ у которых он отсутсвует.
    2. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 20:26
      +1
      Уже давно не секрет, что все наиболее масштабные и резонансные атаки по территории России, в том числе по Крыму, ВСУ совершают при непосредственной поддержке разведывательных служб стран НАТО, в основном США.
      .
      Это наш вопль отчаяния?


      Нет это похоже ваш вопль отчаяния. В новостях не заметил чтобы кто то истерил.
  10. Putnik_16
    Putnik_16 Сегодня, 19:42
    -1
    Эскалация боевых действий продолжается по нарастающей и не мы в этом виноваты . Все идёт к тому , что хотим мы этого или нет а придется сбивать разведчиков возле наших границ ....
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:31
      0
      Цитата: Putnik_16
      Эскалация боевых действий продолжается по нарастающей и не мы в этом виноваты . Все идёт к тому , что хотим мы этого или нет а придется сбивать разведчиков возле наших границ ....

      Нету ни какой эскалации. Это 24 февраля была эскалация. До 24 февраля были вялые артиллерийские обстрелы, а вот после 24 февраля начались общевойсковые бои с применением всех конвенционных средств в т.ч. и крылатых ракет. Просто теперь эти ракеты летят не только по Киевской области но и по республике Крым, но этого и стоило ожидать.
  11. potap6509
    potap6509 Сегодня, 19:43
    +1
    С этим надо вчера что-то делать, категорически, иначе это не прекратится никогда.
  12. next322
    next322 Сегодня, 19:48
    +1
    видать за кремлевскими стенами нравится быть терпилами.......хотя терпила на одном уровне с пидо.....м
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 20:28
      0
      видать за кремлевскими стенами нравится быть терпилами.......хотя терпила на одном уровне с пидо.....м

      У вас широкие познания по нижним уровням уголовного общества, довелось их пройти?
  13. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:51
    0
    Что мешает "дать" Абхазии необходимое вооружение и сбить беспилотник США/Британии? Ну и конечно предварительно прикрыв территорию Абхазии всеми доступными вооружениями. Кому то ну очень не хватает смелости и решительности.... Не надоело этому кому-то постоянно утираться?
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 20:11
      +1
      А Абхазию спросить не хотите? Сами в трусости обвиняете, а сами хотите подставить соседа.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:22
        0
        Аркадия, вы похоже не поняли мою мысль. США "официально" с нами тоже не воюют, даже заявляют, что против нанесения ударов Украиной по территориям России. Но мы же прекрасно знаем, США наводят ракеты, Британия рвет нам потоки, а мы сопли вытираем. Ещё раз, что мешает нам использовать их методы? Пусть это будет не Абхазия, а какая нибудь частная организация, которая "официально" будет не связана с руководством России. В Корее тоже не было наших летчиков, а были корейские ЛИ СИ ЦЫНы
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 20:13
      0
      Что мешает "дать" Абхазии необходимое вооружение и сбить беспилотник США/Британии?
      А при чем тут Абхазия? Есть же всякие игил-шимгил. Долго что ли появиться какой нибуть неподконтрольной организации Епрст, которая на себя возьмет всю ответственность? И ищи-свищи суслика в поле.
    3. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 20:58
      0
      Все сбития в нейтральных водах и над чужими территориями чреваты мировой войной, а также сбитием и захватом наших судов в нейтральных водах. Причем здесь лучшие позиции у противника. Есть три варианта: 1-й - прятать наши суда любым способам (в Севастополе же построено подземное убежище для АПЛ), лишние увести подальше; 2-й тупо улучшать и увеличивать ПВО; 3-й произвести высадку десанта на Николаев - Одессу. Лучший - десант. Многие скажут, что невозможно. А я скажу, что возможно. Только не 10-20 судов, а 100-150 (включая мобилизованных гражданских) с установкой на них дополнительно сухопутного ПВО, с массированной поддержкой авиации и предварительным расчищающим тактическим воздушным ядерным ударом по месту высадки.
  14. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:54
    +2
    Есть в Чёрном море яхтсмены? А у яхтсменов друзья в КНДР или Иране? Говорят что иранские зенитные ракеты и с яхт могут работать, как газопроводы на Балтике украинские дайверы.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:59
    +1
    Закрывали же эту зону от полетов, как потенциально опасную? Запустить туда пару С-400, а потом выразить глубокое сожаление, мол приняли за укроп
  16. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:13
    +2
    ... о вчерашнем ударе ВС ВСУ дальнобойными ракетами франко-британского производства Storm Shadow/SCALP по штабу Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе, как сегодня украинские самолеты вновь предприняли попытку атаковать территорию этого субъекта Российской Федерации. По предварительной информации, обломки сбитой силами ПВО ракеты Вооруженных сил Украины упали у причала в районе Сухарной балки.

    Авторы ВО!
    Вчера укры стреляли и французскими и британскими ракетами?
    А сегодня предприняли попытку атаковать?
    Это ВО публикует или "Вестник Зубовского бульвара"? Или "Вестник Красноармейский улицы из Ижевска"?

    Предпринять попытку атаки. Если ракета летела, но её сбили и обломки упали на город - это попытка?
    Может попытка это когда ракета летела, но даже до границы не долетела?
    Враг атаковал. Но атака не увенчалась успехом. Или так нельзя писать? От того, что враг не атаковал, а попытался атаковать мы стали сильнее, а враг слабее?
    Может мы становимся слабее от наших правдивых неправд?
  17. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:14
    0
    Как этого полосатого пса сбить, он не залетает за наши красные линии.Только пара однотипных диверсий может решить этот вопрос.
  18. SIT
    SIT Сегодня, 20:34
    0
    Надо оборудовать подлодки быстро монтируемым на палубе или в рубке ЗРК. Всплыл и с позиционного положения запустил. Срочное погружение и никаких следов.
  19. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 20:40
    0
    Да абсолютно пофиг. Летают, и пусть летают.
  20. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 20:42
    0
    Сбивать эту англо-саксонскую! Другого выхода нет.
  21. nordscout
    nordscout Сегодня, 20:46
    0
    Попробую "сконцентрировать" внимание читающе - пишущей публики ВО на источнике бесконтактного воздействия на летающего "супостата" в нейтральной зоне - авиационном керосине.... 150 - 200 литров сего "зелья", "случайно" пролитого на аппарат противника, в момент совершения манёвра "облёта и демонстрации вооружения" отечественным перехватчиком, оказывают на экипаж разведчика неизгладимое впечатление, особенно при моментальном отказе, у него, средств связи, РЭБ, позиционирования, "замыливания" остекления кабины . Затем возможен, с вероятностью до 85%, "помпаж" двигателей, аппарата "супостата", со всеми вытекающими последствиями... Экономическая эффективность - впечатляющая, а политическая (очередная нота протеста Госдепа США, вызов нашего Посла в Госдеп США и, далее, по списку), в нынешних обстоятельствах, - ничтожна... После пары таких "инцидентов" - летать в районах Крыма и границ России желающих поубавится....
  22. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 20:46
    0
    Цитата: АндрейKam_Z
    Вы вот так просто узнаете такие интимные подробности про панический понос

    А что тут узнавать? Воняет же и довольно сильно.
    Вам повезло, что у вас гайморит и ничего не чуете.