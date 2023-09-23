Уже давно не секрет, что все наиболее масштабные и резонансные атаки по территории России, в том числе по Крыму, ВСУ совершают при непосредственной поддержке разведывательных служб стран НАТО, в основном США. Впрочем, американцы этого особо и не скрывают, хотя в Вашингтоне стараются на словах откреститься от подобной поддержки киевской военщины, которая, по-сути, делает НАТО прямым участником военного конфликта на Украине.
Еще не затихли разговоры о вчерашнем ударе ВС ВСУ дальнобойными ракетами франко-британского производства Storm Shadow/SCALP по штабу Черноморского флота ВМФ РФ в Севастополе, как сегодня украинские самолеты вновь предприняли попытку атаковать территорию этого субъекта Российской Федерации. По предварительной информации, обломки сбитой силами ПВО ракеты Вооруженных сил Украины упали у причала в районе Сухарной балки.
По данным онлайн-сервиса отслеживания движения воздушных судов Flightradar, вчера за несколько часов и в момент атаки по штабу ЧФ в Севастополе американский разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon находился в воздушном пространстве над акваторией Черного моря вблизи с Крымским полуостровом. Назвать это случайностью, естественно, никак нельзя. Кроме того, известно, что за несколько часов до случившегося вблизи полуострова находился беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk.
И вот сегодня история повторилась почти один в один. По данным того же портала Flightradar, американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Lockheed EP-3E Aries II вновь заметили у берегов Румынии, куда он прибыл из аэропорта двойного назначения Ханья в Греции. Начиная с 10:30 мск разведывательный борт ВВС США в течение пяти часов барражировал вблизи с украинской границей, периодически приближаясь к российскому полуострову на расстояние примерно 300 километров. Эксперты отмечают, что с такой дистанции разведывательный борт ВВС США способен «подсвечивать» цели для ракет ВСУ.
После того как Lockheed EP-3E Aries II взял курс на аэродром базирования в Греции, его сразу же сменил наш «старый знакомый» патрульный разведывательный Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным. Данный борт прибыл в воздушное пространство нейтральных вод Черного моря вблизи с Крымом с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия.
Между тем, на фоне атак по Севастополю в российском обществе вновь усилились призывы к политическому и военному руководству страны перестать чертить все новые «красные линии» и начать сбивать де-факто участвующие в военном конфликте на стороне врага разведывательные самолеты НАТО. В противном случае, предупреждают эксперты, в Киеве все больше будут вдохновляться безнаказанностью и только увеличат количество таких атак по территории России. Пока в Москве на официальном уровне на эту тему ничего нового не говорится.