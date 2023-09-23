Военное обозрение
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США дадут название своей миссии на Украине и назначат ее командующего

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США дадут название своей миссии на Украине и назначат ее командующего

Власти США намерены в течение ближайших недель присвоить своей миссии на Украине название, а также назначить одного из генералов американской армии в качестве руководителя этой операции. Предполагается, что командующий операции Пентагона на Украине будет руководить миссиями по подготовке боевиков киевского режима и оказанием другой военной поддержки.


Как сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в правительстве США, миссии Пентагона на Украине будет присвоено название, подобно тому, как давались имена военным операциям армии США в Афганистане и Ираке.

Сообщается, что присвоение операции определенного названия является стандартной для Пентагона бюрократической процедурой, необходимой для обеспечения выделения долгосрочного целевого финансирования, а также предоставит военному командованию возможность награждать участвующих в ней лиц знаками отличия и назначать им специальные выплаты.

В публикации также указывается, что назначение определенного генерала на должность командующего операцией свидетельствует о формировании команды, в задачи которой будет входить координация усилий, а также о намерениях перейти от разовых действий, направленных на поддержку киевского режима, к многолетней программе.

Таким образом, американские власти, по сути, официально признают свою прямую вовлеченность в украинский кризис.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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34 комментария
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  1. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Сегодня, 21:31
    +3
    Ну, звёздно-полосатые совсем страх потеряли??? Прут и лезут везде.
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 21:32
      +7
      а че им боятся ядерные ракеты то не полетят по сша и европе ! сша управляют войной на укррр дают оружие столько сколько нужно что бы сдерживать РФ ! ну либо я ошибаюсь и это РФ проста сама себя сдерживает
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 21:40
        -3
        Всё хорошо, прекрасная маркиза.
        Лишь бы чины нам хорошо заплатили за отвлечение внимвния.
        Платим кровью. Приманкой для крокодила работаем. Дракон проглотит тайвань. А формозу?
        1. Николай Иванов_5
          Николай Иванов_5 Сегодня, 22:13
          +1
          Такое ощущение, что элита звёздно-полосатых готова и делает всё возможное для начала тотальной войны. Они уверены, что смогут спрятаться в своих созданных убежищах, а остальное человечество сгорит в ядерной войне.
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 23:06
            0
            Цитата: Николай Иванов_5
            Они уверены, что смогут спрятаться в своих созданных убежищах, а остальное человечество сгорит в ядерной войне.

            Скорее пришли к выводу что угрозы им от России не превышают угроз исходивших от Афгана или Ирака.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 21:32
    +3
    Цитата: Николай Иванов_5
    , звёздно-полосатые совсем страх потеряли

    А кого им боятся? Своих же марионеток? Я вас умоляю!
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:34
    +13
    Что тут можно сказать. Побеждать на Украине жизненно необходимо. И чем быстрее тем лучше. Соплежуйство, для России, смерти подобно.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 22:42
      +3
      Цитата: Лешак
      Что тут можно сказать. Побеждать на Украине жизненно необходимо. И чем быстрее тем лучше. Соплежуйство, для России, смерти подобно.

      Эти бы ваши слова да гаранту в уши, иногда кажется, что нужен слуховой аппарат, может так точно услышит.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:36
    0
    Власти США намерены в течение ближайших недель присвоить своей миссии на Украине название, а также назначить одного из генералов американской армии в качестве руководителя этой операции.

    Воу воу воу!
    Теперь у Украины будет официальный миссионер. И позиция будет миссионерская?
    Кого ж в дебри третьего мира из штатовских военных выбросят? Наверное наиболее уравновешенного и не успевшего зацепиться за двигателей прогресса, вроде Локхида, ГенералДинамикса, Нортропа и других мироносцев всем несогласным.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:37
    +3
    Сергей Викторович сегодня сказал на пресконференции : Запад хочет решить судьбу Украины на поле боя ? ! Пусть так и будет .Заднеприводные задергались скорее всего - после выходных узнаем.Район поля боя Лавров тактично не указал.Украина ,Европа ,США?
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 21:44
      0
      Лучше бы мы никогда ничего не узнали, а влпрос с причерноморьем решился. Якобы мирно, полюбовно, за столом или под ковром
  6. Нариман Курбанов
    Нариман Курбанов Сегодня, 21:42
    +3
    Тут уже без вариантов, обычными не выиграть...
  7. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 21:42
    +1
    Ну значит данного генерала нужно уконтрапупить. Или договорняки не позволяют?
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 22:11
      +3
      Ну, т.к. конкретный генерал пока не назначен, надо уконтрапупить их всех. Заранее. Так надёжнее.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 21:42
    +8
    Дед решился идти ва-банк, с открытым забралом.
    Была не была, терять то ему собственно уже нечего.
    На носу импичмент, суд над сыном вот-вот начнется.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 22:05
      +6
      Да. Чубатых бросят на мясо,всех. Даже к бабке не ходи.
  9. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 22:04
    -3
    Цитата: tralflot1832
    Сергей Викторович сегодня сказал на пресконференции : Запад хочет решить судьбу

    А этот гигант мысли не рассказал где живут его дети? И где он сам собирается жить на пенсии? И что результат деятельности подконтрольной ему организации даже не нулевой, а сильно отрицательный?
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 22:10
    0
    Да не, в "60 минутах" сказали что Украину уже сливают.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:14
    +3
    Таким образом, американские власти, по сути, официально признают свою прямую вовлеченность в украинский кризис.
    . Всё просто, полосатые решили повысить ставки... а что будет сделано против этого?
  12. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 22:23
    +1
    Уже и линии красные не рисуются.
    Как сегодня кто-то здесь написал, видать маркеры кончились.
    А если серьезно, то больше и больше вопросов к нашему руководству.....
    С кем, до конца и непонятно....
    Как-то запутывается все....
  13. Седов
    Седов Сегодня, 22:26
    +3
    Власти США намерены в течение ближайших недель присвоить своей миссии на Украине название, а также назначить одного из генералов американской армии в качестве руководителя этой операции.

    Мне одному кажется, что Вашингтон официально заявил о проведении своей спецоперации на Украине, открыто подтверждая свое "косвенное" (чит. "прямое инициативное" ) участие и становясь прямой стороной конфликта?
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 23:08
      0
      Цитата: Седов
      Вашингтон официально заявил о проведении своей спецоперации на Украине,

      Похоже на то! А ситуация будет как в Сирии. Там тоже наши против них стояли. Но укры -- не бармалеи в тапках и халатах. Это намного серьезней и вооружение у них все сплошь западное. Похоже у янки родилась идея реванша на Украине за Афган и САР. Ну что ж, посмотрим у кого бивни длиннее и перья ярче!
      ИМХО.
  14. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 22:29
    +2
    Это война. Кроме "юристов" в Кремле, её видят все.
    Слушаешь дрожание стекла от канонады. А в СМИ - тишина. Опять "фиговые листки" цензуры.
    Вместо реальный ответки - инфантильный флешмоб про "легендарный Севастополь". Превратили страну и армию в посмешище.... am
  15. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 22:30
    +1
    Надо разрабатывать свою миссию о нанесении вреда руководству США управляющему действиями на Украине.
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:31
    -1
    Не понял. Ну то, что они официально зарегистрируют свою свиноферму - понятно. Но какой там командующий? И ещ, а Монику Селянски в должности не понизят с Главхряка до рядовой свиноматки?
    А вообще - что удивительного? Что там есть какое-то правительство или хоть намек на страну - сами холопы давно не верят
  17. Viktor fm
    Viktor fm Сегодня, 22:31
    +1
    Смотрел в телескоп. Видел на Марсе красную линию. К чему бы это?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 22:43
      +1
      К визиту в наркодиспансер?
      ___________
      1. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 22:51
        0
        Цитата: Bingo
        К визиту в наркодиспансер?

        Это когда там пять звёздочек увидишь drinks hi
  18. Azzzwer
    Azzzwer Сегодня, 22:37
    +3
    Цитата: tralflot1832
    Сергей Викторович сегодня сказал на пресконференции : Запад хочет решить судьбу Украины на поле боя ? ! Пусть так и будет .Заднеприводные задергались скорее всего - после выходных узнаем.Район поля боя Лавров тактично не указал.Украина ,Европа ,США?

    А вам, что, новый запас шапок что ли подвезли? Чего так задергались?
  19. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 22:47
    +1
    Сообщается, что присвоение операции определенного названия является стандартной для Пентагона бюрократической процедурой, необходимой для обеспечения выделения долгосрочного целевого финансирования


    Это прикрытие для верующих в "бюрократическую процедуру". Последний "бюрократический" шаг это видимо будет ввод на Украину вооруженных сил США. sad
  20. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 22:52
    -1
    Цитата: tralflot1832
    Сергей Викторович сегодня сказал на пресконференции : Запад хочет решить судьбу Украины на поле боя ? ! Пусть так и будет .Заднеприводные задергались скорее всего - после выходных узнаем.Район поля боя Лавров тактично не указал.Украина ,Европа ,США?

    Лавров лучше бы согласовал свои слова с делами МО и президента. А то выглядит смешно в итоге. А то я уже запутался, какие сейчас они там линии перешли.
  21. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 22:59
    0
    Вечер перестает быть томным! (с)
    Кажется всерьез запахло жареным. Пора переставать ковыряться в носу, если не хотим платить большой кровью за возвращение исконно наших земель Малоросси и Новороссии. И прежде всего пора собирать свою "шоблу", начинать давить на любимые мозоли англосаксов и прочей немчуры...И конечно же наводить порядок у себя дома, безжалостно освобождаясь от пятой колонны. Иначе предадут в самый ответственный момент за бочку варенья и пачку печенья...
    ВПК пора переводить на "особый режим" функционирования... Проверить мобресурсы и резервы, технику длительного хранения... Флоту пора форсировать ремонты,а ГУГИ ... повнимательней исследовать подводные коммуникации НАТО... Ну, и далее по списку перевода сил в "определенные" степени БГ. Жизненно необходимо опередить НАТО в развертывании сил и приведении их в БГ...
    ИМХО.
  22. chingachguc
    chingachguc Сегодня, 23:03
    0
    США всё глубже залезают в Украину. Так же и во Вьетнаме было.
  23. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 23:09
    -1
    Вот и дождались с своими красными линиями. Полосатые преступники просто так не отдадут русские земли (окраину) не для этого был сделан майдан.