США дадут название своей миссии на Украине и назначат ее командующего

Власти США намерены в течение ближайших недель присвоить своей миссии на Украине название, а также назначить одного из генералов американской армии в качестве руководителя этой операции. Предполагается, что командующий операции Пентагона на Украине будет руководить миссиями по подготовке боевиков киевского режима и оказанием другой военной поддержки.Как сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в правительстве США, миссии Пентагона на Украине будет присвоено название, подобно тому, как давались имена военным операциям армии США в Афганистане и Ираке.Сообщается, что присвоение операции определенного названия является стандартной для Пентагона бюрократической процедурой, необходимой для обеспечения выделения долгосрочного целевого финансирования, а также предоставит военному командованию возможность награждать участвующих в ней лиц знаками отличия и назначать им специальные выплаты.В публикации также указывается, что назначение определенного генерала на должность командующего операцией свидетельствует о формировании команды, в задачи которой будет входить координация усилий, а также о намерениях перейти от разовых действий, направленных на поддержку киевского режима, к многолетней программе.Таким образом, американские власти, по сути, официально признают свою прямую вовлеченность в украинский кризис.