Военное обозрение
Войти Регистрация

Счетная палата США заявила об отставании на двенадцать лет от графика исполнения программы истребителей F-35

11
Счетная палата США заявила об отставании на двенадцать лет от графика исполнения программы истребителей F-35

Пентагон столкнулся с серьезными проблемами в реализации программы по закупке новых и поддержанию технического состояния уже состоящих на вооружении истребителей пятого поколения F-35 производства оборонного концерна Lockheed Martin. Счетная палата США после проверки объявила, что в целом данная программа реализуется с отставанием от графика на двенадцать лет, сообщает международное издание Defense News.


В настоящее время Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты США располагают более 450 самолетами F-35. Всего Минобороны США планирует закупить около двух с половиной тысяч этих истребителей, на что планируется потратить 1,7 триллиона долларов. Причем большая часть средств, порядка 1,3 триллиона, уйдет на техническое и эксплуатационное содержание самолетного парка.

Эксперты Счетной палаты, проверив состояние уже имеющихся в распоряжении армии США истребителей, пришли к выводу, что многие из F-35 не готовы к боевому использованию в условиях реальной войны. В марте 2023 года уровень боеспособности всех F-35 составлял 55 процентов, что значительно ниже целевого показателя в 70 процентов, установленного для F-35A, и целевого показателя в 75 процентов для F-35B и F-35C.

Основная проблема возникла с частыми выходами из строя деталей самолета, их количество увеличилось с 4300 до более чем 1000. Существенно вырос и срок ремонта, который по нормативам должен составлять не более 60 дней, а по факту на это уходит в среднем 141 день. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, офис программы F-35 закупает новые детали по более высокой цене, не дожидаясь возвращения из ремонта поврежденных элементов.

Все это привело к увеличению расходов на всю программу и нехватке средств в рамках утвержденных расходов на оплату приобретения новых истребителей. К тому же, как сообщило в июле руководство Lockheed Martin, в 2023 году корпорация не успеет поставить заказчикам примерно 50 истребителей пятого поколения F-35 всех модификаций в назначенные сроки.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. bk0010
    bk0010 Сегодня, 20:15
    +1
    Основная проблема возникла с частыми выходами из строя деталей самолета, их количество увеличилось с 4300 до более чем 1000.
    Внимательнее, пожалуйста.
    1. MrWolf
      MrWolf Сегодня, 20:38
      0
      Да уж... В былые времена любое издание, даже многотомное, вычитывалось корректорами. Если находилась опечатка - делали вкладыш с исправлением... А теперь даже незначительная по объёму статейка самим автором не контролируется... Ни автором, ни редактором... Да вообще ни кем.
    2. A2AD
      A2AD Сегодня, 20:48
      0
      А чукча не читатель, чукча писатель, точнее копипастер. Некогда вычитывать, надо бабосики рубить за количество текста, а не его качество.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:19
    0
    Пингвины и русалки - не есть единый хор. А с крокодайлами слюбится пингвинам?
    Деньги есть, ума не надо.... и соаести. Чем дороже, тем счастливее боссы. И 55 и 70% готовности проканает. До большой войны. ТрМВ не будет. Ведь не будет, форумцЫ?
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 20:22
    0
    А интересно на сколько лет отстает наша программа по Су-57? И есть ли подвижки по Су-75?
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:23
    0
    Бессмысленная новость. Нам же не проверить данные их счётной палаты.
    Вероятнее всего там не про 12 лет отставания от графика. Думаю, там график исполнения заказа вправо сдвинули лет на 20-25.
    Это не у нас. В США нет коррупции, но есть лоббирование. Там можно решать любые переносы сроков внедрения. И там нет ни ГВСУ, ни СК.
    Их избиратели с некоторыми конгрессменами и сенаторами (честные политики есть и в штатах), так и не смогли даже с убийством Кеннеди разобраться.
    С современной счётной палатой тем более не смогут. А у нас информации мало.
    1. A2AD
      A2AD Сегодня, 20:46
      0
      Вероятнее всего там не про 12 лет отставания от графика.
      Это скорее исходя из того что сейчас есть в наличии, но деньги уже потрачены на 12 лет вперед. Ну или наоборот. Деньги уже потрачены сейчас, а сделали лишь то что должно было быть еще 12 лет назад.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:28
    +2
    laughing
    Это в чем 12 лет? Помнится вы обещали на них цену ниже 60 млн/штука сразу, как начнут массово выпускать, даже сейчас, даже по американским забрехавшимся источникам истребитель стоит 160 млн/корыто, а списываете вы их при аварии за 250 млн)))
  6. костя1
    костя1 Сегодня, 20:41
    0
    Всего то на 12 лет??-подумаешь-мелочи какие laughing
  7. Vicontas
    Vicontas Сегодня, 20:45
    +2
    Усе понятно! Китай то запретил экспорт в США редкоземов из которых клепают электронику на 35-ю эфку! А на один летающий керогаз их требуется аж 430 килограммов!Мощный ответ Китая на запрет американцев передавать китайцам технологии!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:01
    0
    А деньги потрачены уже на 12 лет вперёд?А потом слитки золота у сенаторов появляются.А если всех коноесменов и сенаторов тряхонуть, может и госдолг США не такой и большой?