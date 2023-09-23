Счетная палата США заявила об отставании на двенадцать лет от графика исполнения программы истребителей F-35

Пентагон столкнулся с серьезными проблемами в реализации программы по закупке новых и поддержанию технического состояния уже состоящих на вооружении истребителей пятого поколения F-35 производства оборонного концерна Lockheed Martin. Счетная палата США после проверки объявила, что в целом данная программа реализуется с отставанием от графика на двенадцать лет, сообщает международное издание Defense News.В настоящее время Военно-воздушные силы, Военно-морские силы и Корпус морской пехоты США располагают более 450 самолетами F-35. Всего Минобороны США планирует закупить около двух с половиной тысяч этих истребителей, на что планируется потратить 1,7 триллиона долларов. Причем большая часть средств, порядка 1,3 триллиона, уйдет на техническое и эксплуатационное содержание самолетного парка.Эксперты Счетной палаты, проверив состояние уже имеющихся в распоряжении армии США истребителей, пришли к выводу, что многие из F-35 не готовы к боевому использованию в условиях реальной войны. В марте 2023 года уровень боеспособности всех F-35 составлял 55 процентов, что значительно ниже целевого показателя в 70 процентов, установленного для F-35A, и целевого показателя в 75 процентов для F-35B и F-35C.Основная проблема возникла с частыми выходами из строя деталей самолета, их количество увеличилось с 4300 до более чем 1000. Существенно вырос и срок ремонта, который по нормативам должен составлять не более 60 дней, а по факту на это уходит в среднем 141 день. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, офис программы F-35 закупает новые детали по более высокой цене, не дожидаясь возвращения из ремонта поврежденных элементов.Все это привело к увеличению расходов на всю программу и нехватке средств в рамках утвержденных расходов на оплату приобретения новых истребителей. К тому же, как сообщило в июле руководство Lockheed Martin, в 2023 году корпорация не успеет поставить заказчикам примерно 50 истребителей пятого поколения F-35 всех модификаций в назначенные сроки.