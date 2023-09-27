Хушбахт Турсунов и Никита Кирьянов – героями не рождаются

Последний полет



Когда-то это было пилотом армейской авиации России. На фото предатель Максим Кузьминов.

Героями не рождаются

«У тебя такой большой опыт полётов на боевом вертолёте, почему ты тут сидишь? Я воюю, и ты должен идти со мной и бок о бок выполнять все боевые задачи»,



Хушбахт Турсунов. Как утверждают, тело летчиков вражеская сторона передала со следами пыток. Неизвестно, расстреляли героев до или после истязаний.