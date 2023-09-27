Хушбахт Турсунов и Никита Кирьянов – героями не рождаются

Последний полет
Миграция из Средней Азии одна из самых болезненных тем современной России. Общество остро переживает очередные бесчинства «понаехавших» и нежелание принимать нормы поведения. Проблем действительно много, особенно с привлечением новых граждан к военной службе. Есть идеи даже сформировать этнические батальоны для отправки на СВО.
За всей шумихой пропадают из поля зрения настоящие солдаты и офицеры Российской Армии родом из ближнего зарубежья. По непонятным причинам широкой общественности не рассказывают о героях, решивших навсегда связать себя с Россией и армией. Нередко истина раскрывается при трагических обстоятельствах.
Августовский угон вертолета Ми-8АМТШ капитаном Максимом Кузьминовым стал первым в отечественной истории актом предательства боевого летчика, жертвами которого стали его боевые товарищи. Кузьминов фактически убил двух офицеров – бортмеханика Никиту Кирьянова и летчика-штурмана Хушбахта Турсунова.
На данный момент сложно восстановить полную картину произошедшего, но ясно, что члены экипажа вертолета до последнего пытались остановить предателя. А когда Кузьминов сел на украинской территории, офицеры, не желая сдаваться врагу, погибли.
Оружия у Турсунова и Кирьянова не было, и они могли легко сдаться националистам. Экипаж вертолета в полном составе – лакомая добыча для ВСУ. В конце концов, Кузьминова оставят себе, а бортмеханика и штурмана можно было обменять на несколько пленных боевиков.
Но даже безоружные офицеры оказали такое сопротивление врагу, что были ликвидированы. Судебно-анатомическая экспертиза подтвердила расстрел в упор.
Нельзя исключать версию убийства сослуживцев самим Кузьминовым – в многочисленных интервью на Украине он так и не смог внятно рассказать о случившемся.
Полет вертолета изначально предполагался над территорией Курской области без пересечения «ленточки», поэтому табельного оружия у экипажа не было. А вот был ли пистолет у Кузьминова – неизвестно. Решаясь на предательства и угон машины, он мог пронести оружие на борт.
Когда-то это было пилотом армейской авиации России. На фото предатель Максим Кузьминов.
Очевидцы утверждают, что перед заходом в Харьковскую область вертолет Кузьминова долго кружил над Шебекино. На земле решили, что экипаж просто заблудился и вот-вот найдет потерянный маршрут.
Режим радиомолчания на приграничных территориях не позволял связаться с Кузьминовым. Системы навигации из-за наземных комплексов РЭБ также не функционируют, поэтому летчики вынуждены определять маршрут исключительно по ориентирам на местности. Именно такой была рабочая версия – экипаж просто сбился с курса.
Но в итоге машина Кузьминова снизилась и на бреющем полете двинулась вглубь украинской территории.
Героями не рождаются
Судьба Хушбахта Турсунова занимает особое место в августовской трагедии. У нас на глазах развернулась история, когда уроженец Таджикистана оказался настоящим русским офицером, в отличие от труса и предателя с фамилией Кузьминов.
На Хушбахта должны равняться не только его соотечественники, но и россияне.
Родился и вырос будущий герой на севере Таджикистана, в городке Канибадаме. Из простой семьи. Родители переехали в Россию, где долгое время трудились в коммунальном хозяйстве Санкт-Петербурга. Хушбахт – настоящий человек, который сделал себя сам.
Поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище в качестве иностранного студента – на тот момент у него еще был паспорт Таджикистана. В этом же училище только на другой специальности и в другое время обучался тот самый Кузьминов.
После окончания училища Хушбахт вернулся домой, но, не найдя работы, с 2015 года он снова в России. Дипломированному штурману армейской авиации какое-то время даже пришлось работать охранником. Без вертолетов в небе он не мог, несколько лет назад принял гражданство России и подписал контракт с Министерством обороны.
Когда началась спецоперация, он уговорил своего брата, пилота вертолета МЧС, отправиться на СВО.
«У тебя такой большой опыт полётов на боевом вертолёте, почему ты тут сидишь? Я воюю, и ты должен идти со мной и бок о бок выполнять все боевые задачи»,
– убеждал Хушбахт. Сейчас брат погибшего героя бьет нацистов на Ми-35.
Хушбахт Турсунов. Как утверждают, тело летчиков вражеская сторона передала со следами пыток. Неизвестно, расстреляли героев до или после истязаний.
За несколько лет работы в экипаже с Кузьминовым у Хушбахта сложилось определенное мнение о командире. Трусость капитана стала очевидна с началом СВО.
Интересно, что 35-летнего штурмана фактически приставили к 28-летнему малоопытному пилоту вертолета. Набираться ума-разума и опыта. Получалось не очень.
С боевыми товарищами Хушбахт, как мог, смягчал особенности характера командира, но поведение выдавало будущего предателя – он остерегался опасных маршрутов, давал слабину в сложных ситуациях. Непонятно, как он вообще пересек «ленточку» и ушел на несколько десятков километров вглубь Украины. Его могли сбить, как свои, так и чужие.
Надо отдать должное вражеской разведке – работать с таким человеческим материалом, как предатель Кузьминов, они умеют.
Мама Хушбахта умерла в пандемию от коронавируса. Отец подорвал здоровье на тяжелой работе, перенес инсульт, и сын перевез его в Таджикистан. Он до сих пор не знает о судьбе сына.
О бортмеханике Никите Кирьянове, к сожалению, известно не так много.
Это был настоящий русский мужчина, спокойный, отзывчивый и трудолюбивый. Техническое состояние вертолета и его готовность к полетам всегда были на высоте. Погиб Никита как герой, не посрамив честь русского офицера.
Погибли два русских офицера. Один русский по рождению, второй – по совести. Не сдались, не уволились при первых звуках выстрелов, они воевали как настоящие мужчины. Делали свою работу честно и правильно. Не их вина, что плечом к плечу служили с настоящим отродьем с фамилией Кузьминов.
А Хушбахт Турсунов стал настоящим символом и примером для своих соотечественников, получивших российские паспорта. Таких людей должно быть больше в России, а подобных трагедий меньше.