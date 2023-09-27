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Хушбахт Турсунов и Никита Кирьянов – героями не рождаются

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Хушбахт Турсунов и Никита Кирьянов – героями не рождаются



Последний полет


Миграция из Средней Азии одна из самых болезненных тем современной России. Общество остро переживает очередные бесчинства «понаехавших» и нежелание принимать нормы поведения. Проблем действительно много, особенно с привлечением новых граждан к военной службе. Есть идеи даже сформировать этнические батальоны для отправки на СВО.

За всей шумихой пропадают из поля зрения настоящие солдаты и офицеры Российской Армии родом из ближнего зарубежья. По непонятным причинам широкой общественности не рассказывают о героях, решивших навсегда связать себя с Россией и армией. Нередко истина раскрывается при трагических обстоятельствах.

Августовский угон вертолета Ми-8АМТШ капитаном Максимом Кузьминовым стал первым в отечественной истории актом предательства боевого летчика, жертвами которого стали его боевые товарищи. Кузьминов фактически убил двух офицеров – бортмеханика Никиту Кирьянова и летчика-штурмана Хушбахта Турсунова.

На данный момент сложно восстановить полную картину произошедшего, но ясно, что члены экипажа вертолета до последнего пытались остановить предателя. А когда Кузьминов сел на украинской территории, офицеры, не желая сдаваться врагу, погибли.

Оружия у Турсунова и Кирьянова не было, и они могли легко сдаться националистам. Экипаж вертолета в полном составе – лакомая добыча для ВСУ. В конце концов, Кузьминова оставят себе, а бортмеханика и штурмана можно было обменять на несколько пленных боевиков.

Но даже безоружные офицеры оказали такое сопротивление врагу, что были ликвидированы. Судебно-анатомическая экспертиза подтвердила расстрел в упор.

Нельзя исключать версию убийства сослуживцев самим Кузьминовым – в многочисленных интервью на Украине он так и не смог внятно рассказать о случившемся.

Полет вертолета изначально предполагался над территорией Курской области без пересечения «ленточки», поэтому табельного оружия у экипажа не было. А вот был ли пистолет у Кузьминова – неизвестно. Решаясь на предательства и угон машины, он мог пронести оружие на борт.


Когда-то это было пилотом армейской авиации России. На фото предатель Максим Кузьминов.

Очевидцы утверждают, что перед заходом в Харьковскую область вертолет Кузьминова долго кружил над Шебекино. На земле решили, что экипаж просто заблудился и вот-вот найдет потерянный маршрут.

Режим радиомолчания на приграничных территориях не позволял связаться с Кузьминовым. Системы навигации из-за наземных комплексов РЭБ также не функционируют, поэтому летчики вынуждены определять маршрут исключительно по ориентирам на местности. Именно такой была рабочая версия – экипаж просто сбился с курса.

Но в итоге машина Кузьминова снизилась и на бреющем полете двинулась вглубь украинской территории.

Героями не рождаются


Судьба Хушбахта Турсунова занимает особое место в августовской трагедии. У нас на глазах развернулась история, когда уроженец Таджикистана оказался настоящим русским офицером, в отличие от труса и предателя с фамилией Кузьминов.

На Хушбахта должны равняться не только его соотечественники, но и россияне.

Родился и вырос будущий герой на севере Таджикистана, в городке Канибадаме. Из простой семьи. Родители переехали в Россию, где долгое время трудились в коммунальном хозяйстве Санкт-Петербурга. Хушбахт – настоящий человек, который сделал себя сам.

Поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище в качестве иностранного студента – на тот момент у него еще был паспорт Таджикистана. В этом же училище только на другой специальности и в другое время обучался тот самый Кузьминов.

После окончания училища Хушбахт вернулся домой, но, не найдя работы, с 2015 года он снова в России. Дипломированному штурману армейской авиации какое-то время даже пришлось работать охранником. Без вертолетов в небе он не мог, несколько лет назад принял гражданство России и подписал контракт с Министерством обороны.

Когда началась спецоперация, он уговорил своего брата, пилота вертолета МЧС, отправиться на СВО.

«У тебя такой большой опыт полётов на боевом вертолёте, почему ты тут сидишь? Я воюю, и ты должен идти со мной и бок о бок выполнять все боевые задачи»,

– убеждал Хушбахт. Сейчас брат погибшего героя бьет нацистов на Ми-35.


Хушбахт Турсунов. Как утверждают, тело летчиков вражеская сторона передала со следами пыток. Неизвестно, расстреляли героев до или после истязаний.

За несколько лет работы в экипаже с Кузьминовым у Хушбахта сложилось определенное мнение о командире. Трусость капитана стала очевидна с началом СВО.

Интересно, что 35-летнего штурмана фактически приставили к 28-летнему малоопытному пилоту вертолета. Набираться ума-разума и опыта. Получалось не очень.

С боевыми товарищами Хушбахт, как мог, смягчал особенности характера командира, но поведение выдавало будущего предателя – он остерегался опасных маршрутов, давал слабину в сложных ситуациях. Непонятно, как он вообще пересек «ленточку» и ушел на несколько десятков километров вглубь Украины. Его могли сбить, как свои, так и чужие.

Надо отдать должное вражеской разведке – работать с таким человеческим материалом, как предатель Кузьминов, они умеют.

Мама Хушбахта умерла в пандемию от коронавируса. Отец подорвал здоровье на тяжелой работе, перенес инсульт, и сын перевез его в Таджикистан. Он до сих пор не знает о судьбе сына.

О бортмеханике Никите Кирьянове, к сожалению, известно не так много.

Это был настоящий русский мужчина, спокойный, отзывчивый и трудолюбивый. Техническое состояние вертолета и его готовность к полетам всегда были на высоте. Погиб Никита как герой, не посрамив честь русского офицера.

Погибли два русских офицера. Один русский по рождению, второй – по совести. Не сдались, не уволились при первых звуках выстрелов, они воевали как настоящие мужчины. Делали свою работу честно и правильно. Не их вина, что плечом к плечу служили с настоящим отродьем с фамилией Кузьминов.

А Хушбахт Турсунов стал настоящим символом и примером для своих соотечественников, получивших российские паспорта. Таких людей должно быть больше в России, а подобных трагедий меньше.
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4 комментария
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  1. Болторез
    Болторез Сегодня, 03:57
    0
    табельного оружия у экипажа не было
    belay
    Они же не над Алтаем летали. Если бы было-то не показвали бы по укротв слащавую морду предателя в шортах.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 04:10
    0
    Жители Средней Азии воспитываются в суровых патриархальных традициях, у них обычно за душой ни гроша при переезде в большой город. Молодые мужчины на новом месте в таких условиях всегда и везде будут склонны к преступлениям. Наблюдал в девяностые огромный миграционный поток в ближайшем Подмосковье со всего бСССР, без всяких узбеков преступность была невиданных масштабов - на улице 30 частных домов, три дома по ночам ограбили с убийством всех оказавшихся внутри, без всяких темных подворотен. Что творилось в подворотнях лучше и не рассказывать.
    С другой стороны, патриархальные традиции дают людям такое понятие как честь и совесть. Оно конечно не всегда работает так, но в статье живой пример. А вот как родственники готовы поубивать друг друга за жилье, братья и сестры, родители и дети, когда у кого-то есть где жить, а у кого-то почти негде, и вот у последнего надо отобрать это почти - вот на такое я насмотрелся среди своих соседей (и не только) очень много.
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 04:39
    +1
    О бортмеханике Никите Кирьянове, к сожалению, известно не так много.

    Старший лейтенант Кирьянов, 28 лет, из пригорода г. Барнаула, окончил в 2013 году Алтайскую школу первоначальной летной подготовки. Окончил военно-воздушную академию в Воронеже. Расписывать каким он парнем был, не имеет смысла, его поступок, верность присяге, гибель, без слов говорят о нем.

  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 04:48
    +1
    Кузьминова нужно ликвидировать однозначно!!! Спецы по этой теме наверняка в РФ есть, а Украина не Луна. Этому ублю*ку жить категорически противопоказано am