Лавров: Москва признает территориальную целостность Украины в случае признания Киевом своих обязательств от 1990 года

В декларации записано много хорошего, в том числе то, что на Украине будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков. Примечательно, что русский там отдельно упомянут.

Мы поддерживаем независимость, и против того, чтобы пользовались измененной деклараций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление, которое обратило на себя внимание как в России, так и за пределами нашей страны. Заявление это сделано по итогам 78-й сессии ГА ООН.По словам Лаврова, Россия признает территориальную целостность Украины в рамках Декларации о суверенитете образца 1990 года. Лавров отметил, что Москва признала это ещё в 1991 году. Одновременно с этим Украина признала особый статус русского языка, уважение прав и свобод национальных меньшинств. Только Украиной взятые на себя обязательства не выполнялись.Лавров:Глава МИД отметил, что всё это отражено в конституции Украины.Министр указал на то, что в декларации Украина позиционировала себя внеблоковой страной, но в итоге сама нарушила букву декларации, заявив, что Украина будет стремиться в НАТО.Лавров:Глава МИД РФ дал понять, что Москва поддерживает территориальную целостность Украины в том случае, если Киев не будет игнорировать другие пункты.