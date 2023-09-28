Послевоенное использование немецких 37–50-мм противотанковых пушек

В начальный период Второй мировой основу противотанковой обороны вермахта составляли 37-мм пушки, способные эффективно поражать бронетехнику с противопульным бронированием. Однако после того, как во Франции немцы столкнулись с танками, имевшими противоснарядное бронирование, остро встал вопрос об интенсификации поставок более мощных противотанковых орудий.
Тем не менее, несмотря на определенные усилия, к моменту нападения на СССР в войсках первой линии большая часть противотанковой артиллерии была калибра 37-мм. Орудия 3,7 cm Pak. 35/36 могли успешно пробивать броню лёгких советских танков Т-26, БТ-5 и БТ-7. Но легкие и компактные 37-мм пушки, прозванные «дверными колотушками», с большим трудом противодействовали средним танкам Т-28 и Т-34, а против тяжелых КВ-1 в большинстве случаев были бессильны. Более мощные 50-мм пушки 5 cm Pak. 38 показали себя лучше, но и они не обладали требуемой эффективностью.
Хотя 37 и 50-мм немецкие противотанковые буксируемые орудия быстро сошли с первых ролей и во второй половине войны были заменены более мощными артиллерийскими системами, их использование продолжалось до окончания боевых действий.
В послевоенное время некоторые государства сохранил на вооружении 37–50-мм буксируемые пушки немецкого производства, и они применялись в ряде вооруженных конфликтов.
37-мм противотанковые орудия
До второй половины 1930-х считалось, что для надёжного поражения вражеской бронетехники достаточно лёгких противотанковых пушек калибра 25–40-мм. Не стала в этом отношении исключением и Германия.
В конце 1920-х специалисты концерна Rheinmetall-Borsig AG создали весьма совершенную по меркам тех лет 37-мм противотанковую пушку, запущенную в серийное производство под обозначением Тak. 29 (нем. Tankabwehrkanone 29). Это орудие являлось лучшим в своём классе, намного опередило разработки в других странах и экспортировалось примерно в полтора десятка стран.
Так, в СССР было поставлено 12 таких пушек, а ещё 499 изготовлено по лицензии в начале 1930-х. Первую специализированную противотанковую артсистему советского производства приняли на вооружение под наименованием «37 мм противотанковая пушка обр. 1930 г.». Знаменитая советская «Сорокопятка» ведет свою родословную от немецкой Tak. 29.
На первых порах 37-мм орудие предлагалось иностранным покупателям, а его принятие на вооружение в Германии под наименованием 3,7 cm Pak. 29 состоялось в 1932 году. Рейхсвер получил в общей сложности 264 пушки данной модели.
Орудие 3,7 cm Pak. 29 имело ствол длиной 45 калибров с горизонтальным клиновым затвором, обеспечивавшим скорострельность без исправления наводки – до 20 выстр./мин (боевая скорострельность – до 15 выстр./мин). Лафет с раздвижными трубчатыми станинами обеспечивал большой угол горизонтальной наводки – 60°, максимальный угол возвышения ствола – 25°.
В связи с тем, что ходовая часть с деревянными колесами была рассчитана на конную тягу, пушка 3,7 cm Pak. 29 не в полной мере удовлетворяла требованиям военных. В 1934 году появилась модернизированная версия, с колесами, оснащёнными пневматическими шинами, допускающими буксировку автомобилем, усовершенствованным лафетом и улучшенным прицелом. С учётом всех изменений масса пушки в боевом положении составила 480 кг. Под обозначением 3,7 cm Pak. 35/36 (нем. Panzerabwehrkanone 35/36) орудие приняли в вермахте в качестве основного противотанкового средства в 1936 году.
37-мм пушка 3,7 cm Pak. 35/36 в музейной экспозиции
В целом 3,7 cm Pak. 35/36 имела характеристики, соответствующие орудию 3,7 cm Pak. 29, и благодаря относительно небольшому весу расчёт из 5 человек имел возможность перекатывать пушку на небольшие дистанции своими силами.
Боекомплект каждого 37-мм орудия составлял 250 выстрелов. Основным считался выстрел с бронебойным снарядом 3,7 cm Pzgr. 36 (120 выстрелов в боекомплекте), также имелись выстрелы с подкалиберными снарядами катушечного типа 3,7 cm Pzgr. 40 (30 выстрелов) и 100 выстрелов с осколочным снарядом 3,7 cm Sprg. 40.
Бронебойный снаряд массой 0,685 кг покидал ствол со скоростью 745 м/с и на дистанции 300 м при угле встречи 60° мог пробить броню средней твёрдости толщиной до 30 мм. Подкалиберный снаряд массой 0,355 кг с начальной скоростью 1 020 м/с в тех же условиях пробивал 40-мм броню.
Осколочный снаряд весил 0,62 кг и содержал 44 г взрывчатки. Кроме того, для пушки Раk. 35/36 был разработан специальный надкалиберный кумулятивный боеприпас Stiel.Gr.41 массой 9,15 кг, содержащий 2,3 кг взрывчатки и выстреливаемый холостым 37-мм патроном.
Бронепробиваемость кумулятивной мины с предельной дальностью стрельбы 300 м, по нормали составляла 180 мм, что было достаточно для поражения любого тяжелого танка эпохи Второй мировой. Однако малая дальность стрельбы, низкая скорость полёта и мешкотное заряжание надкалиберной мины существенно снижали её боевую ценность.
В вермахте в каждой пехотной дивизии первой линии по штатам 1940 года полагалось иметь 75 пушек Pak. 35/36. К началу Второй мировой в войсках находилось 11 250 пушек Рак. 35/36. К 22 июня 1941 года это количество возросло до рекордных 15 515 единиц. Всего было выпущено около 16 000 орудий Раk. 35/36.
Но при очень хороших для калибра 37-мм характеристиках, бронепробиваемости Рак. 35/36 для уверенной борьбы с танками, имевшими противоснарядное бронирование, было недостаточно, и уже в 1942 году количество 37-мм орудий в войсках первой линии резко снизилось. Тем не менее полного отказа от Рак. 35/36 не произошло. В противотанковых дивизионах парашютных и горных дивизий они сохранялись до 1944 года, а в укрепрайонах, оккупационных частях и соединениях второй линии – вплоть до конца войны. Примерно полторы сотни таких орудий было размещено в противодесантных укреплениях «Атлантического вала».
Благодаря компактности и малому весу, 37-мм противотанковые пушки в ряде случаев неплохо себя проявили в уличных боях на завершающем этапе боевых действий. По состоянию на 1 марта 1945 года в вермахте и войсках СС все ещё числилось 216 37-мм «колотушек», а 670 таких пушек хранилось на складах.
С учётом того, что 37-мм пушки Рак. 35/36 были очень широко распространены в вооруженных силах нацисткой Германии, они часто становились трофеями Красной Армии.
Первые случаи использования трофейных 37-мм орудий были отмечены в июле 1941 года. Но регулярно пушки Рак. 35/36 против бронетехники противника стали использовать осенью 1941 года. Советские войска в конце 1941 – начале 1942 года в ходе контрударов под Тихвином и Москвой захватили несколько десятков исправных орудий Рак. 35/36. Это позволило вооружить трофейными орудиями ряд вновь сформированных истребительно-противотанковых дивизионов.
Боевые характеристики Рак. 35/36 позволяли успешно бороться с ранними модификациями немецких средних танков Pz. Kpfw. III и Pz. Kpfw. IV, а также с лёгкими Pz. Kpfw. II, PzKpfw. 35(t) и PzKpfw. 38(t).
Фактически при стрельбе по бронетехнике в начальный период боевых действий на Восточном фронте немецкое орудие 3,7 cm Pak. 35/36 не уступало советской 45-мм противотанковой пушке образца 1937 года. Это объясняется тем, что советские бронебойные снаряды в 1941 году не соответствовали заявленным характеристикам. Из-за нарушения технологии производства при столкновении с броневыми листами 45-мм снаряды раскалывались, что сильно снижало бронепробиваемость.
В ряде источников говорится, что реальная бронепробиваемость 45-мм снаряда в 1941 году составляла всего 20–22 мм на 500 м. В то же время 45-мм осколочная граната О-240 массой 2,14 кг содержала 118 г тротила и по осколочному действию более чем вдвое превосходила 37-мм германский осколочный снаряд.
К началу 1943 года стало ясно, что германская 37-мм пушка уже не может выступать в качестве эффективного противотанкового средства, и в РККА она стала использоваться только в учебных целях.
До начала Второй мировой германские 37-мм противотанковые орудия поставлялись в Турцию, Нидерланды, Испанию и Китай. В годы войны пушки 3,7 cm Pak. 35/36 получали Венгрия, Словакия и Финляндия. В первое послевоенное десятилетие вооруженные силы Турции, Испании и Финляндии на 37-мм орудиях тренировали своих артиллеристов и проводили учебные стрельбы.
Отдельно стоит остановиться на использовании немецких 37-мм пушек в Китае. В 1930 году Германия продала китайскому правительству несколько десятков 3,7 cm Pak. 29 с деревянными колёсами. После испытаний этих пушек было заключено лицензионное соглашение и получен пакет документации для налаживания выпуска 3,7 cm Pak. 29 на китайских предприятиях. Китайские генералы желали насытить свою армию современными противотанковыми средствами, но реальность разошлась с планами. Всего на заводе в городе Чаньша удалось выпустить немногим более 200 противотанковых пушек немецкого образца. В Китае 37-мм орудие собственного производства получило обозначение Type 30.
37-мм противотанковая пушка Type 30 в Военном музее китайской революции
Незадолго до разрыва военно-технического сотрудничества между Германией и Китаем концерн Rheinmetall-Borsig AG продал некоторое количество пушек 3,7 cm Pak 35/36, которые также использовались в боевых действиях.
Китайский расчёт с 37-мм противотанковой пушкой 3,7 cm Pak 35/36
В начальный период войны в Китае японская императорская армия применяла средние танки Type 89 (максимальная толщина брони 17 мм), лёгкие танки Type 92 (максимальная толщина брони 6 мм), лёгкие танки Type 95 (максимальная толщина брони 12 мм) и танкетки Type 94 (максимальная толщина брони 12 мм). Бронезащита всех этих машин на реальной дистанции стрельбы могла быть легко пробита 37-мм снарядом, выпущенным из Type 30 или Pak 35/36.
Помимо борьбы с японской бронетехникой, 37-мм пушки применялись противоборствующими сторонами в ходе гражданской войны. После бегства части войск и верхушки Гоминьдана на Тайвань, и образования в 1949 году Китайской народной республики, подразделения НОАК стали переходить на советское вооружение. 37-мм орудия Type 30 и 3,7 cm Pak 35/36 оставались в китайских учебных артиллерийских подразделениях до конца 1950-х.
50-мм противотанковая пушка 5 cm Pak. 38
В середине 1930-х специалисты концерна Rheinmetall-Borsig AG приступили к созданию нового 50-мм противотанкового орудия, которое должно было заменить в войсках 3,7 cm Pak 35/36. Однако из-за организационных нестыковок и технических трудностей первые пушки 5 cm Pak. 38 поступили только в начале 1940 года. В начале июня 1941 года в войсках находилось уже 1 047 орудий. Всего было выпущено 9 568 50-мм пушек. Их производство завершилось в 1943 году.
50-мм противотанковая пушка 5 cm Pak. 38 в музейной экспозиции
На момент своего появления 50-мм немецкое противотанковое орудие обладало очень неплохими характеристиками, но для такого калибра являлось перетяжелённым. Его масса в боевом положении составляла 830 кг. В вертикальной плоскости орудие могло наводиться в диапазоне от –8 до +27°. Сектор горизонтального обстрела – 65°. Скорострельность – до 14 выстр./мин. Расчёт – 5 человек.
Бронебойный снаряд 5 cm Pzgr. 39 массой 2,05 кг, разогнавшись в стволе длиной 60 калибров до скорости 823 м/с, на дистанции 500 м по нормали пробивал 70-мм броню. Подкалиберный снаряд 5 cm Pzgr. 40 массой 0,9 кг имел начальную скорость 1 180 м/с, и на дистанции до 200 м мог пробить 100-мм броню. Также в боекомплект входили выстрелы с осколочной гранатой 5 cm Sprgr. 38 массой 1,81 кг, в которой содержалось 175 г взрывчатки.
Впервые значимое количество немецких 50-мм противотанковых орудий с запасом снарядов наши войска захватили под Москвой. Ещё больше таких пушек оказалось в числе трофеев РККА после разгрома немцев под Сталинградом.
В 1943 году в РККА имелось несколько артиллерийских истребительных противотанковых дивизионов, вооруженных 5 cm Pak. 38. По возможностям борьбы с вражеской бронетехникой 50-мм немецкая пушка примерно соответствовала советскому 76-мм орудию ЗиС-3, которое использовалось в дивизионной и противотанковой артиллерии. Трофейные 5 cm Pak. 38 оказывали огневую поддержку советской пехоте и прикрывали танкоопасные направления до последних дней войны.
Для буксировки 50-мм пушек немецкого производства в РККА применялись конные упряжки, советские и немецкие тягачи, а также грузовики и бронетранспортеры, полученные по ленд-лизу.
В середине 1945 года в артиллерийских подразделениях РККА и на сборных пунктах вооружения имелось более 400 пригодных к дальнейшему применению пушек 5 cm Pak. 38. В послевоенное время трофейные 50-мм орудия использовались для тренировочных стрельб в группе советских войск, дислоцированных в Германии.
В рамках программы перевооружения болгарской армии в 1943 году немцы поставили 404 50-мм противотанковых пушки. В сентябре 1944 года Болгария объявила войну Германии, и эти орудия использовались против немецких войск. Часть болгарской противотанковой артиллерии была потеряна в бою. По состоянию на 1 января 1945 года в наличии имелось 362 орудия 5 cm Pak. 38.
На завершающем этапе боевых действий подразделения Болгарской народной армии сумели отбить у противника несколько 50-мм орудий, и пару десятков трофейных 5 cm Pak. 38 передала советская сторона. Таким образом, к моменту капитуляции Третьего рейха первоначальную численность противотанковой артиллерии Болгарии удалось восстановить.
Противотанковые пушки 5 cm Pak. 38 рядом с 76-мм дивизионными орудиями ЗиС-3 в болгарском Национальном военно-историческом музее
После окончания Второй мировой большая часть болгарских орудий 5 cm Pak. 38 была размещена в укрепрайонах, построенных вдоль границы с Турцией. Немецкие 50-мм пушки стояли на вооружении болгарской армии до середины 1960-х годов.
Первое использование трофейных 50-мм пушек бойцами Народно-освободительной армии Югославии было зафиксировано в марте 1943 года, когда бойцы 1-й Пролетарской дивизии захватили несколько 5 cm Pak. 38 и успешно использовали их в боях на Неретве.
50-мм противотанковая пушка Pak. 38, захваченная югославской армией
После освобождения Югославии от нацистов югославской армии досталось несколько десятков 50-мм пушек, и они эксплуатировались в строевых частях до начала 1950-х годов.
В конце 1940-х – в начале 1950-х Советский Союз безвозмездно передал КНР большое количество трофейного немецкого оружия и боеприпасов.
50-мм противотанковая пушка 5 cm Pak. 38 в экспозиции Военного музея Китайской революции
Помимо стрелковки, гаубиц и миномётов, китайским коммунистам были поставлены 50-мм противотанковые пушки 5 cm Pak. 38, которые впоследствии воевали в Корее вместе с советскими 45-мм М-42, 57-мм ЗиС-2 и 76,2-мм ЗиС-3.
Хотя достоверной информации относительно послевоенного использования 50-мм противотанковых пушек немецкого производства в других странах почти нет, можно с уверенностью утверждать, что 5 cm Pak. 38 активно использовались во многих вооруженных конфликтах в 1950–1960-е годы.
Так, в коллекции Музея истории Армии обороны Израиля (музей Бати ха-Осеф), расположенного в районе Неве-Цедек города Тель-Авива имеется немецкая 50-мм пушка Pak. 38.
Орудие 5 cm Pak. 38, экспонируемое в Музее истории Армии обороны Израиля
В ходе подготовки данной публикации мне не удалось выяснить, как это орудие попало в израильский музей. Можно предположить, что 50-мм противотанковая пушка германского производства была поставлена Чехословакией. Известно, что Прага первоначально продавала излишки оружия немецкого образца израильтянам, а после того, как еврейское государство, отстояв свою независимость, заняло прозападные позиции, Чехословакия приступила к продаже трофейного оружия в арабские страны.
Таким образом, орудие 5 cm Pak. 38, находящееся сейчас в коллекции израильского музея, могло быть напрямую поставлено Чехословакией или отбито во время одной из арабо-израильских войн. Надеюсь, что читатели «Военного обозрения», проживающие в Израиле, смогут осветить этот вопрос.
Хотя 50-мм осколочная граната содержала относительно небольшой заряд взрывчатки и могла поражать живую силу противника на дистанции до 5 м от точки разрыва, французские войска применяли немецкие пушки 5 cm Pak. 38 против партизан в Юго-Восточной Азии.
Большая часть 50-мм орудий, имевшихся в распоряжении французского вооруженного контингента во Вьетнаме, использовалась на стационарных позициях. Находясь в окрестностях военных баз, трофейные немецкие пушки вели огонь прямой наводкой при отражении нападений бойцов «Вьетминя».
Также предпринимались попытки размещения пушек 5 cm Pak. 38 на железнодорожных платформах. Однако от этого вскоре отказались. Для вооружения бронепоездов, защищавших железнодорожные коммуникации, лучше подходили 20-мм и 40-мм автоматические пушки, а также минометы калибром 60, 81 и 120 мм.
Р. S.
Первоначально в одной публикации я намеревался рассмотреть всю германскую противотанковую артиллерию, которая оставалась в эксплуатации после окончания Второй мировой. Но в связи с большим объёмом информации, речь об орудиях калибра 75–128-мм пойдет в следующей статье.
Продолжение следует...