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В Генштабе ВСУ обсуждают переход к обороне с возведением инженерных заграждений на основных направлениях

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В Генштабе ВСУ обсуждают переход к обороне с возведением инженерных заграждений на основных направлениях

Украинское контрнаступление доживает последние дни, отсутствие резервов и большие потери вынуждают командование ВСУ перейти к обороне на основных направлениях в ожидании ответного удара российских войск. В Киеве заговорили о необходимости возведения эшелонированной обороны.


Украина переходит от наступления к обороне, но не сразу, попытки контратаковать будут предприниматься и далее, Зеленский кулаком в грудь себя стучал, обещая "продвижение" ВСУ и осенью и зимой. Поддакивал ему и генерал Тарнавский, который фактически признал большие потери бронетехники в ходе наступления заявив, что так как украинская армия сейчас наступает преимущественно пешком и малыми группами, то осенняя распутица и зимние холода ей не помешают.

На этом фоне звучат заявления о необходимости возведения глубоко эшелонированной обороны на основных направлениях по примеру российской, созданной на Запорожском. Об этом на днях заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, средства на строительство "линии Зеленского" у Киева имеются, они находятся в резервном фонде. Обсуждение создания линий заграждения идет с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровыма, а также Генштабом ВСУ.

Мы видим, как россияне за полгода укрепились на Запорожском направлении. Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше по всем направлениям по всей линии фронта. Мы сейчас работаем с министром обороны, с Минобороны в тех областях и регионах, где такая потребность существует

- завил Денис Шмыгаль.

О необходимости перехода к обороне ранее заявлял главком ВСУ Залужный, требовавший остановить контрнаступление до появления на вооружении ВСУ истребительной авиации, способной прикрыть наступающие части с воздуха, так как наибольшие потери в бронетехнике украинская армия понесла именно от российской авиации.
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14 комментариев
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  1. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 06:35
    +9
    Если не будет контрудара с российской стороны, то война окончательно приобретёт позиционный характер. Тогда это на долгие годы. Обмены ракетными ударами станут обыденностью.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:00
      +3
      Если не будет контрудара с российской стороны, то война окончательно приобретёт позиционный характер.

      На ваш взгляд , каковы должны быть цели контрудара от которого Украина может, скажем так не оправиться? Харьков, Одесса, Киев? Давайте также учтём, что Украине даже производить ни чего не надо, ну может только продовольствие для армии и населения, все поставят с запада. Украина может воевать пока есть ресурс в людях, желающих воевать.
      1. Glock-17
        Glock-17 Сегодня, 07:47
        0
        Ну со мной генштаб информацией не делится. Рискну предположить. Вряд ли у России есть силы для широкомасштабной наступательной операции, но до осенней распутицы можно провести скромную операцию по окружению и уничтожению группировки в районе Работино. Это бы обнулило все результаты украинского контрнаступления и деморализовало противника. Опять же я не владею всей полнотой информации чтобы что-то советовать.
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 06:46
    -9
    Цитата: Glock-17
    не будет контрудара с российской стороны, то война окончательно приобретёт позиционный характер. Тогда это на долгие годы

    Будет контрудар, но только по ТВ и в новостях. В реальности колосс на глиняных ногах, долго не продержится...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:58
      +1
      Эту мантру я слушаю уже не первый год.Он не только удержался,но и превратился в хищного монстра
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 07:07
        0
        Он это про Россию, про глиняные ноги это вы зря!
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:29
      0
      Цитата: Владимир80
      Будет контрудар, но только по ТВ и в новостях. В реальности колосс на глиняных ногах, долго не продержится...
      recourse У кого спер, помнишь ли?
      1. kromer
        kromer Сегодня, 07:35
        0
        Цитата: Mavrikiy
        Цитата: Владимир80
        Будет контрудар, но только по ТВ и в новостях. В реальности колосс на глиняных ногах, долго не продержится...
        recourse У кого спер, помнишь ли?

        Это выражение философа 18-го века Вольтера. За что ему и попало от Екатерины II. laughing
    3. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:38
      0
      В реальности колосс на глиняных ногах, долго не продержится...
      ...ух ты ..в одиночку перемолотив все военные склады нате.....у тебя с башкой всё нормально? или так с наркодиспансера только вышел!!!..замечательно!!!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +3
    отсутствие резервов и большие потери вынуждают командование ВСУ перейти к обороне
    Ну, что же всему есть предел при таких "мясных штурмах". Вот и генералы ВСУ начали понимать, что такими темпами можно лишиться последнего. Только Зеленский продолжает корчить из себя перед "друзьями Украины" этакого наполеончика мечтающего "победить".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:05
    +2
    Цитата: Владимир80
    колосс на глиняных ногах, долго не продержится...
    Ну если Россия "колос на глиняных ногах", то что представляет из себя Украина, за которую вы радеете уже практически год систематически оскорбляя Россию, ее армию и продвигая проукранскую пропаганду?
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:19
    +3
    Вот тут и нужна умная стратегия.Что бы потом не повторять мясные штурмы ВСУ.Контр удар нужен,но есть ли на это силы?Путин не отказывался от политики сохранения Украины.Поэтому очевидно все останется как есть ,с небольшими продвижениями ,гдебудут возможности.А дальше зима и удары по критической структуре ,что по мнению нашего руководства все таки привидет к переговорам.Этот не хитрый план проресовывается с начала контр наступа ВСУ.
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:35
    +1
    средства на строительство "линии Зеленского" у Киева имеются

    "Линия Зеленского" - пафоса, как всегда, через край. Если со стороны РФ наступа не будет и ВСУ закрепятся, то удачи не видать no Тогда это действительно надолго. С укровермахтом нужно кончать, а не сопли жевать и озабоченности выражать am
  7. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 07:48
    0
    Нам нужно укрепляться абсолютно не меньше по всем направлениям по всей линии фронта.
    ..по ходу уже такое было..".великая стена" сени яёценюха ....сеня щяс во флориде кайфует а "великая стена" растаскана по подворьям...великая стена шмыги по ходу ждёт та же участь...да и по ходу ..Залужный хоть и вражина..но вменяемый военный в отличии от остальных хунтяр