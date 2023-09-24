Там было потеряно много техники

Украинская армия потеряла большое количество бронетехники, переданной западными спонсорами, в ходе попыток прорыва обороны российской армии на линии Работино-Вербовое. Об этом пишет The Washington Post.По данным американского издания, местность вокруг двух сел, которые в течение длительного времени штурмуют подразделения ВСУ, превратилась в кладбище бронетехники, в основном, западного производства. Большие потери как в личном составе, так и в технике признают и на Украине, только не в Киеве, а на передовой. Газета приводит слова одного их командиров десантно-штурмового подразделения, воюющего на данном направлении, который подтвердил потери техники под Работино и Вербовым в ходе атак.- заявил всушник, пожелавший остаться анонимным. По его словам, на Запорожском направлении ВСУ потеряли много немецких БМП Marder и американских бронированных машин Stryker, на которые командование пересадило десантно-штурмовые подразделения.По последним данным, поступающим с передовой, штурмовые группы подразделений ВСУ все чаще ходят в атаку без бронетехники, что приводит к их полному уничтожению из-за невозможности быстрой эвакуации с поля боя. Кроме того, возросли санитарные потери, брошенные на поле боя раненые не вывозятся, а погибают без медицинской помощи. Близлежащие лесопосадки буквально забиты трупами украинских солдат, некоторые лежат уже очень длительное время.В Генштабе ВСУ косвенно подтвердили большие потери в бронетехнике заявив, что в настоящее время украинская армия применяет тактику атак мелкими группами без БМП и БТР, а также бронемашин, что якобы позволяет "быстрее продвигаться" без оглядки на погоду и состояние почвы.