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Пресса США: Местность вокруг сёл Работино и Вербовое превратилась в «кладбище бронетехники» западного производства

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Пресса США: Местность вокруг сёл Работино и Вербовое превратилась в «кладбище бронетехники» западного производства

Украинская армия потеряла большое количество бронетехники, переданной западными спонсорами, в ходе попыток прорыва обороны российской армии на линии Работино-Вербовое. Об этом пишет The Washington Post.


По данным американского издания, местность вокруг двух сел, которые в течение длительного времени штурмуют подразделения ВСУ, превратилась в кладбище бронетехники, в основном, западного производства. Большие потери как в личном составе, так и в технике признают и на Украине, только не в Киеве, а на передовой. Газета приводит слова одного их командиров десантно-штурмового подразделения, воюющего на данном направлении, который подтвердил потери техники под Работино и Вербовым в ходе атак.

Там было потеряно много техники

- заявил всушник, пожелавший остаться анонимным. По его словам, на Запорожском направлении ВСУ потеряли много немецких БМП Marder и американских бронированных машин Stryker, на которые командование пересадило десантно-штурмовые подразделения.

По последним данным, поступающим с передовой, штурмовые группы подразделений ВСУ все чаще ходят в атаку без бронетехники, что приводит к их полному уничтожению из-за невозможности быстрой эвакуации с поля боя. Кроме того, возросли санитарные потери, брошенные на поле боя раненые не вывозятся, а погибают без медицинской помощи. Близлежащие лесопосадки буквально забиты трупами украинских солдат, некоторые лежат уже очень длительное время.

В Генштабе ВСУ косвенно подтвердили большие потери в бронетехнике заявив, что в настоящее время украинская армия применяет тактику атак мелкими группами без БМП и БТР, а также бронемашин, что якобы позволяет "быстрее продвигаться" без оглядки на погоду и состояние почвы.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:00
    +3
    Военный опыт-великое дело ..Амерзцы отказались от дальнейшей модернизации танка М1..Хотя это-неточно.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:18
      +1
      Военный опыт-великое дело .
      Если вернулись к окопной войне времён 1-й Мировой, то можно ожидать возврата кавалерии, а там и до лучников с копьями дело дойдёт. Может, "амерзцы" первыми просекли, куда идёт прогресс и поняли, что танки это прошлое? lol
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 07:37
        0
        Цитата: Сабуров_Александр53
        а там и до лучников с копьями дело дойдёт

        Возможно, и боевые колесницы со слонами появятся... wink
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Военный опыт-великое дело ..Амерзцы отказались от дальнейшей модернизации танка М1..Хотя это-неточно.

      Уже точно. На соседней ветке. Будут создавать с 0, как и эвропейцы, как и Армату с необитаемой башней. request
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    +1
    местность вокруг двух сел, которые в течение длительного времени штурмуют подразделения ВСУ, превратилась в кладбище бронетехники, в основном, западного производства.
    Наконец наступило время когда западные СМИ хоть и через губу, но вынуждены признать реальное положение дел. Дифирамбы ВСУ и рассказы о скорой "победе" сменяются объективной реальностью.
  3. Roust
    Roust Сегодня, 07:12
    +1
    Нацики всю руину превращают в большое кладбище.
  4. tchoni
    tchoni Сегодня, 07:15
    -2
    "
    Местность вокруг сёл Работино и Вербовое превратилась в «кладбище бронетехники» западного производства
    поэтому в заголовке статьи единственная фотка с массовым скоплением подбитой западной бронетехники почти полугодичной давности с упорством идиотов из статьи в статью передираемая? Ню-ню.. Хто ж вас так информационные войны вести учил? Аль вы Самоучки ? bully Пруфы, джентельмены, пруфы... А сказать и я могу, что на медни Тайсона бил...
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:37
      0
      поэтому в заголовке статьи единственная фотка с массовым скоплением подбитой западной бронетехники почти полугодичной давности с упорством идиотов из статьи в статью передираемая? Ню-ню.. Хто ж вас так информационные войны вести учил? Аль вы Самоучки ? bully Пруфы, джентельмены, пруфы... А сказать и я могу, что на медни Тайсона бил...

      Это не агитка и не фотоотчет. Автор сделал короткий общий обзор состояния дел. Если вам нужны пруды в интернете этого навалом можете наслаждаться, кровожадный вы наш. wink
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:23
    +1
    Крупными колонами передвигаться вблизи ЛБС стало смертельно опасно...быстро прилетают БПЛА разведчики и артиллерия немедленно накрывает скопления техники и живой силы массированным налётом. request
    Война изменилась... what в прежние военные уставы поневоле придётся вносить изменения...воевать по старинке уже не получится.
    России нужна современная армия совершено нового типа...после СВО будет разбор полетов по всем направлениям ведения боевых действий.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:44
      +1
      России нужна современная армия совершено нового типа...после СВО будет разбор полетов по всем направлениям ведения боевых действий.

      Разбор уже сейчас идёт во всю. Лично мне кажется что войны такого масштаба опять вернулись во времена первой мировой позиционной войны. Т.к. обороняться стало в разы легче чем нападать. Чтобы атаковать надо накопить силы, при нынешних уровнях разведки выявляется быстро и расстояние для средств поражения не играет роли.
    2. Хибинский Пластун
      Хибинский Пластун Сегодня, 07:44
      0
      Ха, а он будет- этот разбор полетов? Или большая часть полученного опыта будет забыто, чтоб не мешать высоким чинам спокойно почивать не напрягая извилины от фуражки. И провалимся опять в показуху, биатлоны, парады, чет такая перспектива более реальна.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 07:58
      0
      .после СВО будет разбор полетов

      Да ни чего по большому счёту не будет . 1 а потом 2 Чеченские компании как не было достойной связи так и нет и вот сейчас многие участники СВО это говорят .