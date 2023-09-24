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«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров заявил о желании Запада решить вопрос Украины военным способом

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«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров заявил о желании Запада решить вопрос Украины военным способом

Россия готова к переговорам по Украине, но предложения о прекращении огня рассматриваться не будут. Об этом заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работа Генассамблеи ООН.


Москва готова к переговорам по Украине, реально оценивая их возможность, поэтому все предложения о прекращении огня и о "временном перемирии" рассматривать не будет. По словам Лаврова, в самом начале спецоперации Россию уже обманули в этом вопросе, второй раз на одни и те же грабли наступать она не намерена.

Мы работаем в реальной ситуации, которая сложилась. (...) В марте и апреле 2022 года переговоры были, уже было все парафировано. Но через два дня состоялась Буча, потому что, я думаю, кому-то в Лондоне или Вашингтоне не хотелось бы, чтобы эта война заканчивалась

- заявил министр.

Запад в открытую выступает за продолжение военных действий на Украине, такие заявления неоднократно делали представители НАТО и западных стран. Лавров подчеркнул, что коллективный Запад не понимает или не хочет понимать происходящего на Украине заявляя, что конфликт может быть решен только на поле боя, еще и победой Украины. Раз на Западе так считают, Россия готова решить все в ходе военных действий.

[На Западе говорят, что] вообще Россию надо победить на поле боя (...) И в этих условиях - раз на поле боя, так на поле боя, давайте

- заявил глава российского МИДа.
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7 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:43
    +4
    Давайте,наконец.Начнем воевать..Это я к Лаврову...
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:46
    0
    В марте и апреле 2022 года переговоры были, уже было все парафировано. Но, кому-то в Лондоне или Вашингтоне не хотелось бы, чтобы эта война заканчивалась
    Только полная капитуляция ВСУ и Украины..... , а то будет как с Рейхом. recourse Эти капитулировали, а эти нет. request
    1. tatra
      tatra Сегодня, 07:53
      +2
      Может ,пора шапкозакидателям вернуться в реальность ? В последний год ЛБС практически не меняется -что-то одни отвоевали ,что-то другие . Такое состояние может продолжаться годами без успеха .
  3. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 07:46
    +2
    Хорошо, что наше руководство наконец-то начало осознавать то, что нельзя верить обещаниям врага.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:53
    +2
    И в этих условиях - раз на поле боя, так на поле боя, давайте
    Вот наконец и прямые заявления без дипломатических выкрутасов и намеков. Давно пора понять, что нас пытаются уничтожить, а западные разговоры о переговорах исключительно с надеждой, что Россия опять клюнет на это и даст Киеву произвести перегруппировку и пополнить оружейные арсеналы.
  5. Cypa
    Cypa Сегодня, 07:56
    0
    А la guerre est comme a la guerre....
  6. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 07:58
    0
    Может Лаврову на пенсию уже пора ?20 лет возглавляет мид и результаты под откос идут. На поле боя так на поле боя его цитата . То есть роспись в том что он как дипломат полностью себя исчерпал .