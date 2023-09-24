«Раз на поле боя, так на поле боя»: Лавров заявил о желании Запада решить вопрос Украины военным способом

Мы работаем в реальной ситуации, которая сложилась. (...) В марте и апреле 2022 года переговоры были, уже было все парафировано. Но через два дня состоялась Буча, потому что, я думаю, кому-то в Лондоне или Вашингтоне не хотелось бы, чтобы эта война заканчивалась

[На Западе говорят, что] вообще Россию надо победить на поле боя (...) И в этих условиях - раз на поле боя, так на поле боя, давайте

Россия готова к переговорам по Украине, но предложения о прекращении огня рассматриваться не будут. Об этом заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам работа Генассамблеи ООН.Москва готова к переговорам по Украине, реально оценивая их возможность, поэтому все предложения о прекращении огня и о "временном перемирии" рассматривать не будет. По словам Лаврова, в самом начале спецоперации Россию уже обманули в этом вопросе, второй раз на одни и те же грабли наступать она не намерена.- заявил министр.Запад в открытую выступает за продолжение военных действий на Украине, такие заявления неоднократно делали представители НАТО и западных стран. Лавров подчеркнул, что коллективный Запад не понимает или не хочет понимать происходящего на Украине заявляя, что конфликт может быть решен только на поле боя, еще и победой Украины. Раз на Западе так считают, Россия готова решить все в ходе военных действий.- заявил глава российского МИДа.