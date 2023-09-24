«Пока не доведём дело до конца»: Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, поэтому доведем дело до конца. Это только вопрос времени

Скажем так, мы никогда официально не подтверждали, и я буду придерживаться этой позиции

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться пока он не будет разрушен. С таким заявлением выступил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в очередном интервью иностранной прессе.Буданова включили в состав украинской делегации для поездки в США, где он успел пообщаться с представителями американской прессы. В частности, глава ГУР дал "эксклюзивное большое" интервью изданию The WarZone, в котором рассказал о продолжающемся контрнаступлении украинской армии, ударах по российской территории и т.д. Любитель попиариться подчеркнул, что почти все успешные атаки по российской территории готовятся в Главном управлении разведки, они будут продолжаться до "полной победы" Украины в этом конфликте.Коснулся он и вопроса ударов по Крымскому мосту заявив, что они будут "регулярными" и будут наноситься до тех пор, пока это сооружение не будет "разрушено". Буданов подчеркнул, что мост якобы построен "незаконно", а значит должен быть уничтожен.- заявил он.Так же Буданов анонсировал усиление ударов по территории Крыма отметив, что это началось с середины августа и будет продолжаться, пока не будет уничтожена вся российская военная инфраструктура. На вопрос об ударах по остальной территории России глава ГУР заявил, что Украина официально их не наносит, поэтому он будет придерживаться этой позиции.- добавил он.