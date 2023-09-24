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«Пока не доведём дело до конца»: Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

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«Пока не доведём дело до конца»: Глава ГУР Украины Буданов анонсировал новые удары по Крымскому мосту

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться пока он не будет разрушен. С таким заявлением выступил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в очередном интервью иностранной прессе.


Буданова включили в состав украинской делегации для поездки в США, где он успел пообщаться с представителями американской прессы. В частности, глава ГУР дал "эксклюзивное большое" интервью изданию The WarZone, в котором рассказал о продолжающемся контрнаступлении украинской армии, ударах по российской территории и т.д. Любитель попиариться подчеркнул, что почти все успешные атаки по российской территории готовятся в Главном управлении разведки, они будут продолжаться до "полной победы" Украины в этом конфликте.

Коснулся он и вопроса ударов по Крымскому мосту заявив, что они будут "регулярными" и будут наноситься до тех пор, пока это сооружение не будет "разрушено". Буданов подчеркнул, что мост якобы построен "незаконно", а значит должен быть уничтожен.

Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, поэтому доведем дело до конца. Это только вопрос времени

- заявил он.

Так же Буданов анонсировал усиление ударов по территории Крыма отметив, что это началось с середины августа и будет продолжаться, пока не будет уничтожена вся российская военная инфраструктура. На вопрос об ударах по остальной территории России глава ГУР заявил, что Украина официально их не наносит, поэтому он будет придерживаться этой позиции.

Скажем так, мы никогда официально не подтверждали, и я буду придерживаться этой позиции

- добавил он.
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32 комментария
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:20
    +12
    Удары по Крымскому мосту будут продолжаться пока он не будет разрушен.

    И он (буданов) до сих пор жив...
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 09:05
      -2
      поэтому доведем дело до конца.

      Вот только чей конец будет раньше... yes
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 09:33
        -1
        Чувствуя свою безнаказанность они и творят все что прикажут. Мосты через Днепр должны уничтожаться регулярно. А зная как великие умеют чтото создавать остануться они без переправ.
    2. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:49
      0
      Ради справедливости скажем- Буданов и прочие на руине, их спонсоры на Западе продолжают нагло заявлять и претворять свои цели без всяких "красных линий". В отличии от нашего руководства. А! Судя по всему у украинцев к деловой одежде в стиле"милитари" к имиджу добавляется "хэроически" сломанный нос. Здесь Зеля отстает (видно жалко генетический шнобель).Хотя может добавить сломанные уши. Тоже будет харизматично hi .
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 08:20
    +9
    Да кто б сомневался. Как только Киев получит баллистические ракеты от США, одной из целей будет этот мост, ремонт которого уже завершается...
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:21
    -1
    Любитель попиариться подчеркнул, что почти все успешные атаки по российской территории готовятся в Главном управлении разведки,..
    Отмазывает)) своих хозяев - наглов и мерикатосов. Без их согласия и утверждения, он даже гальюн не ходит.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:31
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      Отмазывает)) своих хозяев - наглов и мерикатосов. Без их согласия и утверждения, он даже гальюн не ходит.

      Это точно. Причем, прекрасно понимает, что Украине, Россию не победить. Выслуживается перед хозяевами, в надежде на сытое будущее и льёт бальзам на раны упоротым нацикам.
  4. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:23
    +3
    Надеюсь это чучело недорого проживёт , оно не сделало выводов после того как еле-еле очухалось.
  5. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:31
    +2
    Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, поэтому доведем дело до конца. Это только вопрос времени

    Так и будет. Вот янки с гансами ещё ракет подкинут и мост на вечный ремонт закроется. Долбить нещадно укровермахт нужно без оглядки на то, что Запад подумает и скажет!!! ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПО УКРАИНЕ НЕТ!!! am Либо мы их либо они нас. Украинство по факту не должно существовать. Хватит уже языки с трибун чесать
    1. SSR
      SSR Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: bambr731
      Вот янки с гансами ещё ракет подкинут и мост на вечный ремонт закроется.

      Пора англосакские подводные кабеля уничтожать и говорить что это люди энтузиасты, которым противна гадящая англичанка.
  6. геолог
    геолог Сегодня, 08:36
    0
    Киев должен быть разрушен как Карфаген. Иначе они не успокоятся никогда.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:05
      -7
      С какой радости должен быть разрушен Киев!? Что других методов нет победить краину? Если есть жгучее желание что то разрушить принимайтесь за свой сарай. А столицу Руси Киевской оставьте в покое.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:36
    +3
    Никогда никто не хотел умирать и..... Убивать... И убывать. Но вымерли мамонты - вымрут и бандеровцы
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 08:42
    +3
    Где же наши специалисты по ликвидации таких тварей как буданов,зеленский,залужный и прочих начальников и руководителей военных ведомств?
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 09:12
      -1
      Они сидят в штабах и сообщают координаты бандеровцев. Пока не время. laughing
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 09:38
      0
      Судоплатова содили. Пример хрущ плохой подал.
      И гл-а их воспитывали? Парадная коробка- не ползком по пыль пустынь и гнилой воде болот
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    -1
    доведем дело до конца. Это только вопрос времени
    Нам тоже необходимо довести дело до конца и отправить Буданова и еще пяток одиозных личностей к Лукавому, который уже заждался. Думаю, что это тоже вопрос времени и результатов разведки.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 09:08
      +1
      Не понимаю всех стенаний в адрес противника. Это враг и ведёт себя как враг. Необходимо бороться с ним а не сыпать проклятия.
  10. Седов
    Седов Сегодня, 08:47
    0
    "Фантазёр, Ты меня называла".. fool
    Видимо сильно ему все-таки башку повредило..
  11. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:50
    0
    Цитата: антивирус
    Никогда никто не хотел умирать и..... Убивать... И убывать. Но вымерли мамонты - вымрут и бандеровцы

    Им в этом помочь нужно. И как можно быстрее
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:50
    +2
    А чего еще от него можно ждать. У него в России "партнеров" нет и он Израилю ничего не обещал, но зато уже два раза взрывал Крымский мост.
    Но до сих пор никакого наказания не понес. Потому что его "коллеги" из России либо квалификацию потеряли, либо ждут когда "мы уже начнем". А как хорошо известно "безнаказанность рождает безответственность".
  13. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:52
    +1
    Удары по Крымскому мосту будут продолжаться пока он не будет разрушен.
    Денацификация Украины должна продолжаться пока там не будёт стёрт последний нацист. Гоблины в качестве соседей нам не нужны, пусть запад забирает своё порождение, ну то что от него останется, себе до кучи.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:00
      0
      Цитата: ИВЗ
      Удары по Крымскому мосту будут продолжаться пока он не будет разрушен.
      Денацификация Украины должна продолжаться пока там не будёт стёрт последний нацист. Гоблины в качестве соседей нам не нужны, пусть запад забирает своё порождение, ну то что от него останется, себе до кучи.

      Какая денафикация? Забудьте это слово! Враги бьют по Крымскому мосту, не скрывают этого, обещают во всеуслышание разрушить и мост и всë в Крыму,да еще и бахвалятся зарубежной прессе и при этом ЖИВЫ!
      Какая, к черту, денафикация?!
  14. илья63
    илья63 Сегодня, 08:53
    +1
    как атакмс получит мосту похоже придёт конец!я так понимаю это тяжолая цель для ПВО??есть спецы?
  15. Ella34
    Ella34 Сегодня, 09:02
    0
    Я не поняла, почему Путин обещал Израилю не трогать Зеленского? За что такие обещания???
  16. sgrabik
    sgrabik Сегодня, 09:02
    +1
    Пока мы не начнём отвечать абсолютно адекватно всем этим укропским ракетным ударам, это будет продолжаться и дальше, необходимо в ответ на такие акты со стороны преступного бандеровского режима также наносить удары по стратегически важным мостам, только в Киеве таких мостов через Днепр несколько штук, почему все они всё ещё целы и невредимы, вот это совсем непонятно.
  17. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:17
    +1
    Путин вообще планирует начинать то чего они еще и не начинали ? Он реально хочет дождаться что ли революции снизу и того когда люди с фронта начнут задавать справедливые вопросы ? Терпение у русского народа конечно очень большое , но все ж таки не безграничное. Хватит об Россию то ноги уже вытирать всем кому ни попадя
  18. SR81
    SR81 Сегодня, 09:19
    0
    У нас так понимаю "специалисты" только по труселям Навального и постам в Телеге. А когда реальная цель, реальный враг нашей страны, лапки к верху - на этом наши полномочия всё. Видимо после сказочных долб-ов Боширова и Петрова, наша разведка вообще опасается проводить ликвидации на территории других стран. Поручили бы эту операцию тому же Гиркину, терять ему нечего, невыездной, но мозги имеет. Или у нас как обычно - договорняки с партнёрами:(
  19. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 09:24
    0
    Вчера кажется один из экспертов ПВО рассказал о проблемах ПВО Крыма. Что она раздроблена на две или три составляющих, флотская, армейская и авиационная. И они каждый тянет одеяло на себя.
    Почему не неорганизован единый центр ПВО?
    Теперь цифры. Площадь Крыма 26000 км. Площадь работы обнаружения и уничтожения цели С-300 17000 км
    Это одной установки, или дивизиона. А ещё в Крыму есть Панцирь, Тор, другие установки ПВО. Казалось бы что воробей не проскочит. Может военной прокуратуре пора спросить с командования что происходит, почему не защищён Крым, Севастополь, Крымский мост?
    Почему уничтожены комплексы С-300 или С-400 хотя Панцирь тоже предназначен для их защиты в ближней зоне. Вопросов по существу много. soldier
  20. Сергей Колтаков
    Сергей Колтаков Сегодня, 09:34
    0
    Видно тебя не до конца вылечили, все твои заявления - это бред, били мы фашистов уже, и вы не станете исключением ❗А про Крым вообще забудь - Никогда вы здесь не будете ❗❗❗
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:06
    0
    Он говорит и делает то, что должен; к нему вопрос нет. Вопрос к политическому руководству РФ: почему он и все другие еще живы???
  22. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:06
    0
    А я думаю, что дело тут не в бандеро-фашистах, а в нашем "многоуважаемом" руководстве. Это надо так доруководить! Ведь эти недобитки абсолютно уверены, что за их злодеяния кара их не постигнет. И, только полные идиоты могут считать, что демилитаризация украины идет по плану. Режим только многократно усилился. За что кровь проливают ниши ребята?
    Р. S. Прошу пардону за избитые истины- наболело!