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Украинские ресурсы назвали «спекуляцией» заявление генерала Тарнавского о якобы прорыве российской обороны под Вербовым

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Украинские ресурсы назвали «спекуляцией» заявление генерала Тарнавского о якобы прорыве российской обороны под Вербовым

Украинские войска продолжают контрнаступление и якобы сумели добиться успехов, "прорвав" российскую оборону под Вербовым. С таким заявлением выступил командующий оперативно-тактической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Однако не все так, как преподносит генерал, сообщают украинские ресурсы.


Тарнавский, отвечающий за Запорожское направление, в очередной раз выдал желаемое за действительное, да еще и в интервью CNN, видимо хотел покрасоваться. Отвечая на вопросы представителей американского канала о положении на фронте и перспективах контрнаступления, Тарнавский заявил, что ВСУ уже прорвали оборону российских войск в районе Вербовое и "развивают успех".

На левом фланге (под Вербовым) у нас прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное — не потерять эту инициативу

- заявил генерал.

Этому заявлению удивились даже на Украине, поскольку никакого "прорыва" на линии Работино - Вербовое быть не может, у российской армии там глубоко эшелонированная оборона. К тому же о якобы взломанной обороне российской армии Тарнавский заявляет уже во второй раз, впервые об этом он говорил недели три назад. На сегодняшний день бои идут на западных подступах к Вербовому без особой динамики, никаких предпосылок для успеха нет, пишут украинские паблики, называя заявление генерала "спекуляцией".

Впрочем, ничего удивительного в этом нет, Генштаб ВСУ ежедневно в утренней сводке докладывает, что подразделения украинской армии "имеют успех" в районе Вербового, "вытесняя противника" с занимаемых позиций. После чего идет доклад о закреплении на новых рубежах и на этом все. Продвижение ВСУ по-прежнему идет только на бумаге, поскольку необходимо демонстрировать хоть какие-то "победы". Если ранее в Генштабе планировали захватывать города и области, теперь выдают за большую победу занятие опорного пункта или лесополосы.
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8 комментариев
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  1. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 09:06
    +2
    Прорвали? А в прорыв есть, что вводить? Или всё сточили в мясных штурмах? Лапшу на уши друзьям из-за океана вешайте.
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 10:01
      0
      Вообще-то обманывать не хорошо. Вероятно, он этого не знает?
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 09:10
    +2
    Тарнавский решил занять нишу Арестовича. Никакого захвата Вербового нет. Они хотели бы, но мы нашли резервы. До дождей удержим.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 09:15
      -2
      А после дождей что, сдадим Вербовое?
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 09:28
        0
        Нет, там уже все. Весной мобилизация скорее всего.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:36
    +1
    На левом фланге (под Вербовым) у нас прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше.
    belay Просто нужно правильно понять.... Прорыв, в смысле дырка, посыпалось, а куда продвигаться, взад или вперед, то военная тайна. request
  4. Вася_Т.
    Вася_Т. Сегодня, 09:37
    0
    А сколько наши заявляли, что "Марьинку взяли", а потом "Марьинку почти взяли"? - Да раз 10, наверное, если в сумме. Причем именно сначала "брали", а потом "почти". Прошло полтора года, как говорится.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 09:56
    0
    Тарнавский не отвечает за Запорожье.
    В его ответственности юг - Херсонская область.
    За Запорожье отвечает Залужный.