Украинские ресурсы назвали «спекуляцией» заявление генерала Тарнавского о якобы прорыве российской обороны под Вербовым

На левом фланге (под Вербовым) у нас прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное — не потерять эту инициативу

Украинские войска продолжают контрнаступление и якобы сумели добиться успехов, "прорвав" российскую оборону под Вербовым. С таким заявлением выступил командующий оперативно-тактической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Однако не все так, как преподносит генерал, сообщают украинские ресурсы.Тарнавский, отвечающий за Запорожское направление, в очередной раз выдал желаемое за действительное, да еще и в интервью CNN, видимо хотел покрасоваться. Отвечая на вопросы представителей американского канала о положении на фронте и перспективах контрнаступления, Тарнавский заявил, что ВСУ уже прорвали оборону российских войск в районе Вербовое и "развивают успех".- заявил генерал.Этому заявлению удивились даже на Украине, поскольку никакого "прорыва" на линии Работино - Вербовое быть не может, у российской армии там глубоко эшелонированная оборона. К тому же о якобы взломанной обороне российской армии Тарнавский заявляет уже во второй раз, впервые об этом он говорил недели три назад. На сегодняшний день бои идут на западных подступах к Вербовому без особой динамики, никаких предпосылок для успеха нет, пишут украинские паблики, называя заявление генерала "спекуляцией".Впрочем, ничего удивительного в этом нет, Генштаб ВСУ ежедневно в утренней сводке докладывает, что подразделения украинской армии "имеют успех" в районе Вербового, "вытесняя противника" с занимаемых позиций. После чего идет доклад о закреплении на новых рубежах и на этом все. Продвижение ВСУ по-прежнему идет только на бумаге, поскольку необходимо демонстрировать хоть какие-то "победы". Если ранее в Генштабе планировали захватывать города и области, теперь выдают за большую победу занятие опорного пункта или лесополосы.