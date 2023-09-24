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Канада пообещала поставить Украине танки Leopard 2A4, но не в ближайшее время

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Канада пообещала поставить Украине танки Leopard 2A4, но не в ближайшее время

Канада поставит Украине танки Leopard 2A4 из наличия собственной армии, а также выделит военную помощь на сумму 650 млн. канадских долларов. Такое решение было принято по итогам визита в страну украинского президента.


Зеленский посетил с визитом Канаду, прибыв туда прямиком из США для встречи со своим другом Джастином Трюдо, надеясь выбить из него как можно больше военной помощи, желательно бронетехникой. И канадский премьер не подвел, пообещав поставить на Украину танки Leopard 2A4, да еще и сверху накинуть 650 млн. долларов, правда, канадских.

Тут бы радоваться главе киевского режима, да не все так красиво, как преподносится. Как оказалось, все обещанное Киев получит не прямо сейчас, а в течение трех лет. Причем неизвестно ни количество обещанных дополнительных танков, ни сроки их поставки. Просто имеется обещание канадского премьера.

Стоит отметить, что в рамках так называемой "танковой коалиции" Канада обещала поставить Украине десять танков Leopard 2A4, но сумела "наскрести" всего восемь. Два до Киева так и не доехали по каким-то причинам, скорей всего техническим.

По данным из открытых источников, на вооружении канадской армии стоят 82 танка Leopard, приобретенных в 2007 году + еще 30 "тренировочных" танков, не приспособленных для ведения боевых действий. Из них только 40 находятся в строю - это 20 танков Leopard 2A6M CAN и еще 20 в модификации Leopard 2A4M CAN. Как оказалось, на самом деле их гораздо меньше - всего примерно 20 единиц. Еще 42 танка Leopard 2A4M CAN находятся на консервации. Видимо на них и рассчитывала Украина.

Напомним, что в начале года Зеленский пытался получить от Трюдо не менее 40 танков Leopard 2A4, но сумел уговорить только на четыре, к которым позже прибавили еще столько же.
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9 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:38
    +2
    Канада поставит Украине танки Leopard 2A4 из наличия собственной армии, а также выделит военную помощь на сумму 650 млн. канадских долларов. Такое решение было принято по итогам визита в страну украинского президента.
    Стояние на коленях, чудеса творит. feel
    1. Седов
      Седов Сегодня, 09:45
      +1
      Так к пятидесятому году, когда Украина уже перестанет существовать на карте мира можно все что угодно обещать.. laughing
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 09:45
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      Стояние на коленях, чудеса творит.

      Кстати Канада им передавала Leopard 2A4/2A4M - очень не плохая модернизация. От брони до электроники. С этими танками надо считаться.

  2. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 09:40
    -1
    Leopard 2A4 - танк конечно не плохой, хорошо годится для модернизации, но модель 2А4 для современных средств уничтожения танков не доставляет проблем.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:54
    +2
    По дороге домой зе залетел в польшу- ни одино польское официальное лицо его не встретило.Пришлось общаться с волонтёрами.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:03
      0
      Начёрта он в Польшу то попёрся? Зеля же эмбарго объявлял против польских яблок, помидоров и кулубники... wassat Или думает овощи-овощами, а выпросить вооружение - это другое? Поляки же вредные - не забудут. И не простят ему.
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 10:01
    0
    Пора перестать обращать внимание на заявления Запада. Надо наконец понять, что все заявления делаются для идиотов. На самом деле Киеву будет поставлено все необходимое для нанесения максимального вреда России. Поставки будут дозироваться в зависимости от хода боевых действий, но их интенсивность будет неуклонно нарастать. Такую тактику избрал Запад с целью удушения России как удав кролика. И если Россия не переломит ситуацию в свою пользу, то именно этим все и закончится.
  5. Комментарий был удален.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:03
    +1
    Здесь вообщем то все ясно: после того как они потерли друг другу спины и очевидно не только на аэродроме появились эти танки.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:10
      0
      ....а может и не только спины друг другу потерли.... lol но не на публике.