Канада пообещала поставить Украине танки Leopard 2A4, но не в ближайшее время

Канада поставит Украине танки Leopard 2A4 из наличия собственной армии, а также выделит военную помощь на сумму 650 млн. канадских долларов. Такое решение было принято по итогам визита в страну украинского президента.Зеленский посетил с визитом Канаду, прибыв туда прямиком из США для встречи со своим другом Джастином Трюдо, надеясь выбить из него как можно больше военной помощи, желательно бронетехникой. И канадский премьер не подвел, пообещав поставить на Украину танки Leopard 2A4, да еще и сверху накинуть 650 млн. долларов, правда, канадских.Тут бы радоваться главе киевского режима, да не все так красиво, как преподносится. Как оказалось, все обещанное Киев получит не прямо сейчас, а в течение трех лет. Причем неизвестно ни количество обещанных дополнительных танков, ни сроки их поставки. Просто имеется обещание канадского премьера.Стоит отметить, что в рамках так называемой "танковой коалиции" Канада обещала поставить Украине десять танков Leopard 2A4, но сумела "наскрести" всего восемь. Два до Киева так и не доехали по каким-то причинам, скорей всего техническим.По данным из открытых источников, на вооружении канадской армии стоят 82 танка Leopard, приобретенных в 2007 году + еще 30 "тренировочных" танков, не приспособленных для ведения боевых действий. Из них только 40 находятся в строю - это 20 танков Leopard 2A6M CAN и еще 20 в модификации Leopard 2A4M CAN. Как оказалось, на самом деле их гораздо меньше - всего примерно 20 единиц. Еще 42 танка Leopard 2A4M CAN находятся на консервации. Видимо на них и рассчитывала Украина.Напомним, что в начале года Зеленский пытался получить от Трюдо не менее 40 танков Leopard 2A4, но сумел уговорить только на четыре, к которым позже прибавили еще столько же.