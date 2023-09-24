Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США отменили поставки ЗРК Patriot Украине после уничтожения одного из комплексов в Киеве

Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя

Соединенные Штаты не поставляют на Украину системы ПВО Patriot уже несколько месяцев, да и о будущих поставках ничего не слышно. Как заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, это связано с уничтожением батареи американского зенитного комплекса российской ракетой.США прекратили поставки Киеву комплексов Patriot, хотя неустанно говорят о необходимости укрепления украинской противовоздушной обороны. По словам Джонсона, сейчас американцы передают Украине менее значимые и дорогие зенитные комплексы типа NASAMS, а связано это с уничтожением батареи Patriot российским гиперзвуковым комплексом "Кинжал".- подчеркнул эксперт.Ранее Киев постоянно заявлял об "эффективной" работе американского ЗРК Patriot, всячески его расхваливая. Однако, российский "Кинжал" поставил на этом точку, выступив в качестве антирекламы. Заявления представителей киевского режима о том, что Patriot якобы остался цел, сбив при этом аж "шесть гиперзвуковых ракет" вызвал еще худший эффект, поскольку все понимают, что это просто невозможно.Напомним, что в середине мая этого года Россия нанесла комбинированный ракетный удар по системе ПВО Киева, уничтожив ЗРК Patriot. Несмотря на попытки режима опровергнуть данную информацию, ее подтвердила западная пресса со ссылкой на украинских военных. После этого появились данные, что комплекс был вывезен из страны для ремонта и назад уже не вернулся.В августе Россия уничтожила еще один ЗРК Patriot, но на этот раз из поставленных Германией. Комплекс прикрывал аэропорт Жуляны и был тщательно замаскирован. Выйти на него помогли агентурные сведения, подкрепленные спутниковыми снимками. После проверки всех сведений по американскому ЗРК отработал очередной "Кинжал". Уничтожение комплекса подтвердили и турки со ссылкой на данные со спутников.