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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США отменили поставки ЗРК Patriot Украине после уничтожения одного из комплексов в Киеве

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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США отменили поставки ЗРК Patriot Украине после уничтожения одного из комплексов в Киеве

Соединенные Штаты не поставляют на Украину системы ПВО Patriot уже несколько месяцев, да и о будущих поставках ничего не слышно. Как заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, это связано с уничтожением батареи американского зенитного комплекса российской ракетой.


США прекратили поставки Киеву комплексов Patriot, хотя неустанно говорят о необходимости укрепления украинской противовоздушной обороны. По словам Джонсона, сейчас американцы передают Украине менее значимые и дорогие зенитные комплексы типа NASAMS, а связано это с уничтожением батареи Patriot российским гиперзвуковым комплексом "Кинжал".

Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя

- подчеркнул эксперт.

Ранее Киев постоянно заявлял об "эффективной" работе американского ЗРК Patriot, всячески его расхваливая. Однако, российский "Кинжал" поставил на этом точку, выступив в качестве антирекламы. Заявления представителей киевского режима о том, что Patriot якобы остался цел, сбив при этом аж "шесть гиперзвуковых ракет" вызвал еще худший эффект, поскольку все понимают, что это просто невозможно.

Напомним, что в середине мая этого года Россия нанесла комбинированный ракетный удар по системе ПВО Киева, уничтожив ЗРК Patriot. Несмотря на попытки режима опровергнуть данную информацию, ее подтвердила западная пресса со ссылкой на украинских военных. После этого появились данные, что комплекс был вывезен из страны для ремонта и назад уже не вернулся.

В августе Россия уничтожила еще один ЗРК Patriot, но на этот раз из поставленных Германией. Комплекс прикрывал аэропорт Жуляны и был тщательно замаскирован. Выйти на него помогли агентурные сведения, подкрепленные спутниковыми снимками. После проверки всех сведений по американскому ЗРК отработал очередной "Кинжал". Уничтожение комплекса подтвердили и турки со ссылкой на данные со спутников.
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19 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:41
    0
    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США отменили поставки ЗРК Patriot Украине после уничтожения одного из комплексов в Киеве

    Да...Обосрамились хвалённые системы...Кто же их после этого брать будет?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:50
      +4
      Американцы. Это определение.
      Их солдаты отказываются идти в бой, если им не завезли мороженное и апельсиновый сок. И спокойно жгут напалмом детей, если за это заплатили. Примеры в истории неоднократны.
      Армия США сбежала из Сомали, потеряв в одном бою 18 человек.
      Но вот что нельзя забывать - годы спустя американцы в Сомали вернулись. Когда там расслабились.
      Кинуть "партнёра" из-за потери одного комплекса ПВО, но при этом продолжать слать на убой бойцов "партнёра" - это очень по-англосакски
    2. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 11:09
      -5
      Да...Обосрамились хвалённые системы...Кто же их после этого брать будет?

      А после уничтожения пары "Абрамсов", тоже отменят их поставки...??? Антиреклама военной продукции корпорациям не нужна... Бизнес и только бизнес... А на аборигенов им глубоко наплевать... Шерифа не волнуют проблемы индейцев...
      За Украину воевать...???
      Вы что серьезно, вашу мать...???
      Конечно НАТО всегда с вами,
      Но умирайте как-то сами...
      А как Россию победите,
      Нам тут же сразу позвоните...
      Мы к вам придем, уж так и быть,
      Чтоб все по "братски" поделить...
    3. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 11:18
      +7
      Цитата: ROSS 42
      Да...Обосрамились хвалённые системы...

      Мосты через Днепр пока на месте, рано ещё "пилотки в воздух кидать".
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 10:42
    +1
    Серьезный аналитик. С очень точными прогнозами.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 10:51
      +1
      Цитата: Арон Заави
      Серьезный аналитик. С очень точными прогнозами.

      Чего это вас потянуло на сливные бачки. smile
      На войне верить никому нельзя...мне можно. laughing
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 11:04
        +2
        Цитата: Zaurbek
        Стационарным комплексам трудно в этой СВО.....а вот подвижные рулят. БУК - просто меч-кладенец

        Вопрос в цене...
        РЛС Пэтриота стоит 680 миллионов долларов, а цена пускового Пэтриота под 300 миллионов долларов.
        У США никаких денег не хватит поставлять эти установки ВСУ...шибко дорого для аборигенов.
        БУКи конечно дешевле намного Пэтриотов.
    2. freddyk
      freddyk Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: Арон Заави
      Серьезный аналитик. С очень точными прогнозами.

      Это пргнозы с учётом потенциала Российской армии и их, американского понимания ведения БД в такой ситуации. Но, как говорится "умом Россию не понять.."
    3. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 11:18
      +2
      Я так полагаю они так заявляли потому что и помыслить не могли , что после такого сурового заявления Путина о помощи Украине и тотальном уроне таким помощникам , слова президента окажутся пуком в лужу. И всем странам на планете будет милостливо позволено помогать укрорейху всем чем только пожелают не стесняясь , кроме яо пока что еще . К стыду своему и я и все мои друзья тоже думали что Украине максимум месяц существовать . Но вся Россия жестоко ошиблась . Так что не стоит так аж елозить этих аналитиков мордой об стол . Мы ничем не лучше их
  3. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 10:54
    +3
    Стационарным комплексам трудно в этой СВО.....а вот подвижные рулят. БУК - просто меч-кладенец
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:09
      +2
      Цитата: Zaurbek
      Стационарным комплексам трудно в этой СВО.....а вот подвижные рулят. БУК - просто меч-кладенец

      Как говорил один мой знакомый, в хозяйских руках и бычий хвост - верёвка.
      В этой СВО трудно тем, кто на ЛБС и своим здоровьем, профессионализмом и храбростью выполняет поставленные задачи несмотря на отсутствие (возможно) необходимой стратегии победы...
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:00
    0
    . Заявления представителей киевского режима о том, что Patriot якобы остался цел, сбив при этом аж "шесть гиперзвуковых ракет" вызвал еще худший эффект, поскольку все понимают, что это просто невозможно.

    Тупое рагулье во власти само ничего не может, даже похвалить правильно.
  5. Шмель_3
    Шмель_3 Сегодня, 11:04
    -1
    Автор, ВО читают не только в РФ. Зачем писать про "агентурные сведения". Противник хитёр и коварен. Написал бы просто "данные спутниковой разведки"
  6. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:05
    -4
    Этот комплекс (из США) на боевом дежурстве.
    Прикрывает Киевскую область.
    Со времени того массированного налета Кинжалов
    на позиции этого комплекса не было ни одного нового
    налета на Киев баллистическими ракетами    .
    Только Шахеды и редко - КР.
    Кинжалы уничтожил одну пусковую Пэтриотов, один
    вспомогательный радар и одну машину электро-питания.
    Уничтоженную пусковую заменили на новую.
    Второй комплекс Пэтриот на Украине получен из Германии.
    Его позиции меняют по оперативной обстановке.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 11:07
      +3
      Цитата: voyaka uh
      Этот комплекс на боевом дежурстве

      Вояка Юх, ваши девичьи мечты утомляют.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:07
    0
    российский "Кинжал" поставил на этом точку, выступив в качестве антирекламы
    Буквально на днях один из комментаторов хвастался, что Киев надежно прикрыт ЗРК Patriot и у российских войск нет возможности наносить удары по объектам в этом городе. Хотя бы почитал свои источники, которые систематически сообщают о таких ударах. Если американцы действительно не горят желанием поставлять эти ЗРК Киеву и не важно по какой причине, то уже хорошо. Но в то же время передают NASAMS, которые, как и другие средства ПВО доставляют нам хлопоты.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:13
    +5
    В Горячем Ключе в Мемориальном комплексе ЧВК Вагнер ,появилась стелла с именами всех погибших в СВО ,их более 20 000 .Дорого нам обошёлся Артёмовск, чтобы выиграть время.
    1. Мореход
      Мореход Сегодня, 12:00
      +2
      Цитата: tralflot1832
      В Горячем Ключе в Мемориальном комплексе ЧВК Вагнер ,появилась стелла с именами всех погибших в СВО ,их более 20 000 .Дорого нам обошёлся Артёмовск, чтобы выиграть время.

      Выйграли не только время, но и надежду, что можем города брать, а не только захватывать наскоком. Правильно, что ударили первыми, но плохо, что не смогли удержать инициативу. А Вагнера дали Время, оценить, осмыслить, сделать выводы, подготовиться. Это дорого стоит. Огромное им Спасибо.
    2. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 12:09
      +1
      Один из признаков что перед вами цспо , это комментарии не по теме статьи. Привет работникам информационного фронта )