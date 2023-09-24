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Американское издание: Российская армия адаптируется к войне на Украине, больше не совершая «прошлогодних ошибок»

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Американское издание: Российская армия адаптируется к войне на Украине, больше не совершая «прошлогодних ошибок»

Российская армия адаптируется к войне на Украине, больше не совершая "прошлогодних" ошибок, Россия перешла к "стратегии изматывания". Об этом пишет The Wall Street Journal.


Американское издание пытается выставить российскую армию как "низкоэффективную" и страдающую от "советской системы командования", совершившую множество ошибок в начальной стадии специальной военной операции. Однако, как отмечается, российские военные учатся на "своих ошибках" и адаптируются к войне против подготовленной по стандартам НАТО украинской армии.

По мнению американских военных, на которых ссылается издание, Россия поменяла стратегию и приступила к войне на истощение, пытаясь измотать как Украину, так и западные страны, ее поддерживающие. А это означает, что украинская армия уже не сможет также легко, как осенью прошлого года в Харьковской области, "громить" российские войска.

По словам командующего ВВС США в Европе Джеймса Хекера, имеется очень много областей, в которых российская армия достаточно адаптировалась. По его словам, это авиация, значительно уменьшившая свои потери по сравнению с началом СВО, а также наземные войска. Кроме того, Россия нарастила количество ударных дронов, особенно типа "Ланцет", которые эффективно уничтожают украинскую бронетехнику, а также средства РЭБ.

(...) русские теперь лучше защищают своих солдат, строя глубокие, хорошо укрепленные траншеи. Они прячут свои танки и БТР за деревьями и под камуфляжной сеткой, совершают вылазки по украинским позициям, а затем быстро отступают

- заявил американский генерал.

В то же время, как подчеркивает Хекер, несмотря на все позитивные изменения, российская армия исчерпала свой наступательный потенциал, поэтому она готовится к долговременному конфликту. Это подтверждает и переход России на "военные рельсы", российский оборонно-промышленный комплекс уже удвоил количество выпускаемых ракет и танков, несмотря на санкции.
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16 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:17
    +14
    После победы на Украине мы получим боеспособную армию имеющую опыт современной войны .Запад это страшит.Воевать с нами ,перейдя на ЯО - не вариант.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:36
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Запад это страшит.Воевать с нами ,перейдя на ЯО - не вариант.

      Особенно Европу, когда ЛБС проходит прямо многим странам "старушки", или очень близко, значит и воевать придётся старыми методами ВМВ, но с новой тактикой и новой армией, которой не обладает Европа (несколько тысяч наёмников в счёт не идут).
    2. qqqq
      qqqq Сегодня, 11:49
      +5
      Цитата: tralflot1832
      После победы на Украине мы получим боеспособную армию

      Осталось дело за малым-победить. Обороной вОйны не выигрывают.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 12:05
        +3
        Цитата: qqqq
        Осталось дело за малым-победить. Обороной вОйны не выигрывают.

        Не нужно забывать, далеко забытое прошло:
        «Военное искусство гласит: я не смею первым начинать, я должен ожидать.
        Я не смею наступать хотя бы на вершок вперед, а отступаю на аршин назад.
        Это называется действием посредством недеяния, ударом без усилия.
        В этом случае не будет врага, и я могу обходиться без солдат. Нет беды тяжелее, чем недооценивать противника. Недооценка противника повредит моему сокровенному средству [дао]. В результате страданий те, кто скорбит, одерживают победу.»
        Сунь Цзы китайский военный стратег и мыслитель.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:56
      +1
      Цитата: tralflot1832
      ...мы получим боеспособную армию имеющую опыт современной войны...

      Хочется надеяться...Только учтите одно, к боеспособной армии необходимо руководство, для которого интересы государства важнее интересов олигархов...
      Олигархи готовят ультиматум, требуя отменить запрет экспорта топлива
      https://k-politika.ru/oligarxi-gotovyat-ultimatum-trebuya-otmenit-zapret-eksporta-topliva/?utm_source=finobzor.ru
      Цитата: tralflot1832
      Запад это страшит.

      Запад может страшить только одно, что американское руководство сможет заставить его воевать с Россией напрямую, находясь при этом в заокеанской безопасности.
      Цитата: tralflot1832
      Воевать с нами, перейдя на ЯО - не вариант.

      А где варианты, что Россия готова применить собственное ЯО? Нам объяснили популярно, что ЯО Россия применять не будет, даже...если будут пройдены все «красные линии»...
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 12:11
        +1
        Вот это верно абсолютно. Многие спрашивают, что значит победа в СВО. А победа в СВО вовсе не измеряется километрами.

        Национализация предприятий, курс на развитие прежде всего своих производственных сил, а значит образования, науки, здравоохранения - вот это победа и главный страх Запада, потому что может привести к новому покраснению половины шара. Это был бы полноценный реванш за Холодную войну.

        И вот он бы гарантировал мир на долгие годы.

        Но пока мы ничего подобного не видим. Видим передачу ОСК ВТБ и разговоры про рыночек и предпринимательство. А это и есть прямой путь к следующим войнам
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:20
        0
        ROSS 42.Да пусть хоть истребуются отмены запрета экспорта нефтепродуктов - могут и бизнес потерять ,сейчас это легко. laughing
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:19
    +5
    О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг... / А.С. Пушкин/

    Любой опыт всегда полезен... Даже горький... К сожалению мы всегда учимся на своих ошибках, а нужно бы на чужих...
    Ну как же медленно всегда мы запрягаем,
    Зато потом хрен остановишь нас...
    Мы это знаем, это понимаем,
    Но повторяем это каждый раз...
    Ну а потом, мы, напрягая силы,
    Пытаемся врага преодолеть,
    И ждём, чтоб нас Россия вдохновила,
    А может быть нам просто поумнеть?!!
    К войне всегда должны быть мы готовы
    Врагов у нас повсюду до хрена –
    Так почему мы не готовы снова,
    Когда у нас в стране идёт война...???
    С врагом опять играем в благородство,
    Он как всегда коварен и хитёр –
    Воюет он, к нам проявляя скотство,
    А мы не поумнели до сих пор...
    Ну почему, хотя мы твердо знаем,
    Война придёт в наш мирный отчий дом,
    Мы про неё всё время забываем,
    И как и прежде на неё плюём??? 
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:52
      +2
      Цитата: Lev_Russia
      К сожалению мы всегда учимся на своих ошибках, а нужно бы на чужих...

      И может к сожалению, а может к счастью, но никто на чужих ошибках не учится, по крайней мере я таких не встречал, да и свои ошибки повторяем не раз. Сколько раз обманывали царей, коммунистов, а либералы сами без обмана продадут. Ну хотя бы прошлогодний "пакт доброй воли" и во что он обернулся, помним - в позор. Запад опять найдёт очередную "обманку" и поставит Россию "на фертоинг". Сталин это понимал, штурмом взяв Берлин, этим он на 80 лет обезопасил Россию от "дранг нах остен" (опять Анастасия сделает мне замечание за мат.)
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    +4
    Это подтверждает и переход России на "военные рельсы"
    Переход на "военные рельсы" произошел бы в любом случае, т.к. еще в 2022 г пришло понимание того, что НАТО примет активное участие в поддержке Украины и будет всеми силами добиваться "победы Киева".
    Полностью согласен с
    tralflot1832
    ... мы получим боеспособную армию имеющую опыт современной войны .Запад это страшит.
  4. Комментарий был удален.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:29
    +2
    российский оборонно-промышленный комплекс уже удвоил количество выпускаемых ракет и танков, несмотря на санкции.

    Когда в Америке говорят про санкции, то они забывают про санкции в самих США, введенные в 1920 году, под названием "Сухой закон". Что Америка получила от этих санкций, все знают, что ничего хорошего, кроме разгула мафии. Ладно там Европа, обошедшаяся в те годы без мафии, но получившая фашизм и наверное мафия лучше чем фашизм. Хотя сейчас уже нет разницы, между тем и другим.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:50
    -1
    если в западной прессе подлизывают то значит не так радужно )
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:01
    +1
    Рассуждать на эту тему... в общем понятно, рассуждал, не рассуждал, придётся ждать каких то определенных, понятных итогов.
    Что будет, получится, то и увидим.
  8. Комментарий был удален.
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:19
    0
    Пока ничего не слышно о возрождении РСД СС 20, пока не производятся орудия калибров, больших 200 мм- нет смысла говорить об ошибках. Нам вполне хватает преступлений, совершенных руководством страны в прошлом.

    Я застал ещё СССР и удивлялся, когда видел в 1991 по телеку довольное и сияющее лицо генерала, который вёл с полигона репортаж об уничтожении СС 20...... . До сих пор не могу понять, откуда у нас брались и берутся подобные кретины... Это же вообще против здравого смысла.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 12:23
      0
      Цитата: иван2022
      Нам вполне хватает преступлений, совершенных руководством страны в прошлом.
      Я застал ещё СССР

      Вы о преступлениях руководства СССР?
  10. Insait
    Insait Сегодня, 12:25
    0
    Запад просчитался с украиной конкретно ..Тепрь Россия стала сильнее и показала чертям англосакским на что способна ,впрочем за свою историю мы уже это не раз доказывали ...
    Их вассалы (на украине) скорее всего штыки повернут против хозяев бывших возомнивших себя вершителями судеб целых народов ..
    А Россия им мешать мстить не будет и даже поможет и укажет Главных кровавых клоунов