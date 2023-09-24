Американское издание: Российская армия адаптируется к войне на Украине, больше не совершая «прошлогодних ошибок»

Российская армия адаптируется к войне на Украине, больше не совершая "прошлогодних" ошибок, Россия перешла к "стратегии изматывания". Об этом пишет The Wall Street Journal.
Американское издание пытается выставить российскую армию как "низкоэффективную" и страдающую от "советской системы командования", совершившую множество ошибок в начальной стадии специальной военной операции. Однако, как отмечается, российские военные учатся на "своих ошибках" и адаптируются к войне против подготовленной по стандартам НАТО украинской армии.
По мнению американских военных, на которых ссылается издание, Россия поменяла стратегию и приступила к войне на истощение, пытаясь измотать как Украину, так и западные страны, ее поддерживающие. А это означает, что украинская армия уже не сможет также легко, как осенью прошлого года в Харьковской области, "громить" российские войска.
По словам командующего ВВС США в Европе Джеймса Хекера, имеется очень много областей, в которых российская армия достаточно адаптировалась. По его словам, это авиация, значительно уменьшившая свои потери по сравнению с началом СВО, а также наземные войска. Кроме того, Россия нарастила количество ударных дронов, особенно типа "Ланцет", которые эффективно уничтожают украинскую бронетехнику, а также средства РЭБ.
(...) русские теперь лучше защищают своих солдат, строя глубокие, хорошо укрепленные траншеи. Они прячут свои танки и БТР за деревьями и под камуфляжной сеткой, совершают вылазки по украинским позициям, а затем быстро отступают
- заявил американский генерал.
В то же время, как подчеркивает Хекер, несмотря на все позитивные изменения, российская армия исчерпала свой наступательный потенциал, поэтому она готовится к долговременному конфликту. Это подтверждает и переход России на "военные рельсы", российский оборонно-промышленный комплекс уже удвоил количество выпускаемых ракет и танков, несмотря на санкции.