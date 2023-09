История одного корабля

Вид корабля «Слава Екатерины»



Князь Григорий Александрович Потемкин



Федор Федорович Ушаков



Состав турецкого флота при Керчи



Керченское сражение



Сражение у Тендровской косы



Сражение у Калиакрии

Итак, в 1778 году было начато строительство Херсонской верфи, причем предложил это нанятый на русскую службу английский адмирал Чарльз Ноульс. Смысл был в следующем – до этого момента русские корабли строились либо в Таганроге, либо в Воронеже, на реке Дон. Что Азовское море, что Дон обладали очень малыми глубинами, и это накладывало ограничение на размеры кораблей. Организация верфи в Днепро-Бугском Лимане позволяла начать строительство кораблей более крупного размера.Изначально первый проект линейного корабля для Черного моря был разработан английским кораблестроителем на русской службе Ламбе Ямесом, он предлагал строить 60-пушечные корабли длиной 47,2 метра, шириной – 12,55 метров и осадкой 4,8 метра, что давало примерно 0,3 метра запаса под килем для прохождения на большую воду.В 1780 году Ямесом был проработан проект строительства 66-пушечного корабля с немного увеличенными размерами (48,8х13,5х5,8 м), и 7 июля 1780 года корабельным мастером Семеном Ивановичем Афанасьевым на Херсонской верфи были заложены в «хорошей пропорции» два 66-пушечных корабля – «Слава Екатерины» и «Святой Павел».Правительственным указом 1781 года предписывалось построить 12 таких кораблей, однако в 1784 году было решено иметь десять 66-пушечных и два более мощных, 80-пушечных корабля. К началу Русско-турецкой войны 1787–1791 годов было построено пять из десяти 66-пушечников.Афанасьев же и предложил довольно смелое решение:Изначально для строительства использовался польский дуб, закупленный в 1779 году, но потом, согласно письму поручика Ржевского графу Чернышеву от 11 мая 1783 года, произошло сразу два события, которые строительство корабля приостановили: Польша запретила в стране хождение русских ассигнаций и медной монеты, а также в месте заготовки лесов появилась чума. Поэтому срочно пришлось изыскивать резервы и недостаток леса восполнить крымским дубом.Плюс – скоро чума достигла и Херсона, поэтому на 19 июля 1782 года по рапорту генерал-поручика Ганнибала на корабле «Слава Екатерины» сделано не более половины работ. Однако вскоре чума отступила, работы были продолжены, 19 июля 1783 года на корабль был назначен капитан – Марко Войнович.Ну а 27 сентября 1783 года «Слава Екатерины» вошел в строй Русского Черноморского флота. Дооснащали его примерно год, и только 4 сентября 1784 года корабль вышел в море без пушек для перегонки в Ахтиарскую бухту (будущий Севастополь).6 сентября русские миновали Очаков, ну а еще через семь дней корабль кинул якорь у южной оконечности Крыма. Там на корабль поставили пушки, довооружили и окончательно оснастили, вооружение его составляло двадцать шесть 30-фунтовых пушек на нижнем деке, двадцать шесть 12-фунтовых пушек на среднем деке и шестнадцать 6-фунтовок на верхней палубе и надстройках. 25 июля 1785 года «Слава Екатерины» провел в море первые учения с другими кораблями эскадры.В ведомости на 1786 год три 66-пушечных корабля «Слава Екатерины», «Св. Павел» и «Мария Магдалена» проходят как «благонадежные», то есть способные к плаванию.С началом Русско-турецкой войны в конце лета 1787 года «Слава Екатерины» в составе практически всей Черноморской эскадры вышел в море, дабы произвести поиск Русского флота у Варны. 9 сентября 1787 года у мыса Калиакрия эскадра попала в шторм, который длился пять дней. В результате корабль остался только с фок-мачтой, его унесло к Кавказскому побережью, и только 22 сентября, поставив фальш-мачты, Войнович сумел вернуться в Севастополь.Из рапорта Войновича контр-адмиралу Мордвинову:В этой ситуации у русских на море временно осталась только Азовская эскадра из 4 фрегатов, а весь севастопольский отряд стоял на ремонте в Севастополе. И это при том, что мачты и лес нужно было везти из Польши до Кременчуга, а потом сплавлять по Днепру.«Слава Екатерины» был поврежден очень сильно. Из отчета Войновича Потемкину:, вышли из гнезд бимсы и кницы, на всех деках отошли ватер-вейсы, был сильно поврежден руль, и прочее, прочее, прочее. Ремонт возглавил прибывший из Архангельска корабельный мастер Катасанов.Понятное дело, что корабли Севастопольской эскадры чинили со всей возможной скоростью, а пока в Днепро-Бугском лимане разворачивалось первое морской сражение той войны – Очаковское. Здесь отличились Лиманская флотилия и береговые батареи Кинбурна, которые нанесли туркам серьезные потери.13 марта 1788 года согласно рескрипту князя Потемкина корабль «Слава Екатерины» был переименован в «Преображение Господне», и18 июня 1788 года «Преображение Господне» будучи флагманом в эскадре Войновича, вместе с другими кораблями вышел в море. Главная задача Российской эскадры состояла в том, чтобы не дать возможности бежавшей после разгрома под Очаковым турецкой эскадре снова вернуться и оказать помощь осажденным в Очакове турецким войскам.Из-за противных ветров русские подошли к Тендровской косе только 10 июля. 14 июля у острова Змеиный (Фидониси) состоялась перестрелка Русской и турецкой эскадр, которая закончилась безрезультатно для обеих сторон. Русские настаивают на потоплении одной шебеки, по турецким данным – потерь в бою они не имели.19 июля эскадра вернулась в Севастополь.Далее флот возглавил Ушаков, но весь 1789 год сражений как таковых не было – флот усиливал свой состав.В 1790 году для своих операций турки стянули в Черное море почти весь свой флот – в море вышла турецкая эскадра под командованием Хусейн-паши. Состав ее был – 17 линейных кораблей, 5 бомбардирских фрегатов, 23 малых судна. Суда везли десант в Крым – по разным данным, от 3 до 7 тысяч солдат. Высадиться предполагали по ситуации либо в Керчи, а если там береговая оборона будет сильно укреплена – то на Кубани, в Анапе. Состав турецкой эскадры:8 июля вышел в море Ушаков, имея в строю 10 кораблей (84-пушечный «Рождество Христово», 66-пушечные «Мария Магдалина», «Св. Павел», «Преображение Господне», «Св. Владимир», 50-пушечные «Апостол Андрей», «Александр Невский», «Георгий Победоносец», 46-пушечные «Петр Апостол» и «Иоанн Богослов»), 6 фрегатов (40-пушечные «Иероним», «Нестор Преподобный», «Покров Богородицы», «Иоанн Воинственник», «Амвросий Медиоланский», «Кирилл Белозерский») и 17 мелких судов (всего 860 пушек).19 июля 1790 года состоялось Керченское сражение. Ушаков снялся с якоря и приказал выстроить линию, турки повернули фордевинд и двинулись параллельно нашей эскадре на юго-восток. Перестрелка шла на довольно большом расстоянии – 600–800 ярдов, обе стороны вели себя осторожно.Турки, пользуясь наветренным положением, начали около полудня атаку на авангард, однако вовремя подошли корабли центра и вместе смогли отбить нападение.Ни турки, ни русские потерь в кораблях не имели. У Ушакова после Керченского боя было 29 убитых и 68 раненных. У турок количество людских потерь неизвестно, но, скорее всего, они были больше русских, поскольку на кораблях находился десант, помимо экипажей кораблей.Хусейн-паша после боя отвел свою эскадру к Тендровской косе, этим самым турки отрезали Севастополь от Николаева и Херсона, где строились корабли, и угрожали Русской армии, действующей в районе Дуная и Днестра, замедлив движение войск к Килии и Измаилу до середины сентября. Ушаков должен был дать еще одно сражение турецкому флоту, чтобы обезопасить фланги армии и избавить от возможной угрозы Очаков, Херсон и Николаев.Русские закончили ремонтные работы в Севастополе еще 19 августа, но вышли в море лишь 4 сентября в том же составе: 10 кораблей, 6 фрегатов, 1 бомбардирское судно, 17 крейсерских судов. У турок также не было изменений в корабельном составе, только лишь Саид-бей перенес свой флаг с сильно избитого у Керчи «Муккадеме-и Нусрет» на 58-пушечный «Мансурие».В 6 часов утра 8 сентября Ушаков обнаружил в 7 милях от себя флот Хусейн-паши, стоящий на якоре в трех линиях. Сознавая малую огневую ценность русских фрегатов, слабо вооруженных, он выделил «Иероним», «Покров Богородицы» и «Иоанн Воинственник» в отдельный отряд, с задачей оказать основным силам помощь на сложных участках в ближнем бою.В 15:00 русские догнали турок, и началась жестокая стрельба с двух сторон, причем Ушаков обострил ситуацию, приказав сближаться с турецкими кораблями до 50 саженей (примерно 100 метров). К 17:00 османы не выдержали ближнего боя и начали выходить из линии. Русские пустились в погоню и преследовали противника до темноты, с заходом солнца будучи вынуждены встать на якорь.На рассвете следующего дня оказалось, что турецкие корабли находятся в непосредственной близости от русских, русские корабли вообще разбросаны на большом пространстве. Турецкий же флот оказался разделен на две большие части – северную, во главе с «Бахр-и Зафер» (флаг Хусейн-паши), и южную, с флагманскими «Мелек-и Бахри» и «Мансурие» (флаг Саид-Бея).Если части, возглавляемой Хусейном, удалось беспрепятственно бежать к мелям Гаджибея у Днестра и укрыться там, то вот южной группе кораблей не повезло. Ушаков навалился на нее всеми силами, ни о какой линии речи уже не шло, турецкие суда пустились в рассыпную, и русский командующий сосредоточил свое внимание на двух самых крупных кораблях – «Мелек-и Бахри» и «Мансурие». Первый был поврежден еще во вчерашнем бою (потерял часть фок-мачты) и не мог развить требуемую скорость, второй – шел замыкающим, как и полагается флагману.В 10:00 50-пушечный «Апостол Андрей» нагнал «Мансурие» и вступил с ним в бой. Вскоре к обстрелу подранка присоединился однотипный «Георгий Победоносец», а через 20 минут 66-пушечный «Преображение Господне» атаковал несчастного турка и с другого борта. Через полчаса за «Мансурие» взялся флагманский 84-пушечный «Рождество Христово». На турецком корабле вспыхнул пожар, огонь добрался до крюйт-камеры, грянул взрыв, и «Мансурие» исчез в ослепительной вспышке.Что касается «Мелек-и Бахри» – он так же сопротивлялся до последней возможности. К 14:00 он уже был окружен, русские корабли, сменяя друг друга, всаживали ядра в неподвижный, без мачт, флагман алжирской эскадры. Подошедший «Рождество Христово» встал бортом к носу «Мелек-и Бахри», имея намерение произвести продольный залп, и Саид-бей приказал сдаться. Позже корабль был приведен в Севастополь, отремонтирован и вступил в строй под именем «Леонтий Мученик».Потери турок в этом бою составили два корабля.31 июля 1791 года состоялось еще одно сражение Русского и турецкого флотов, в котором принимал участие «Преображение Господне» – бой у мыса Калиакрия. Здесь наш 66-пушечный корабль принял участие в обстреле турецкого 74-пушечного корабля «Муккаддиме-и Нусрет» с дальней дистанции. Много турецких кораблей были повреждены, но ни турки, ни русские потерь в бою не имели.В декабре того же года Россия и Турция заключили мир.«Преображение Господне» ненадолго пережил войну, в 1794 году он был признан «неспособным» и пущен на слом. Таким образом, корабль прослужил 7 лет активной службы. Много это или мало?Согласно докладу комиссаров лесного хозяйства Англии и колоний, опубликованных в 1792 году, средняя продолжительность жизни кораблей, построенных для Роял Неви с 1760 по 1788 год, составила 11 лет и 9 месяцев.При этом корабли, построенные из колониальной древесины, имели срок жизни 3 года 6 месяцев. Из балтийской – 8 лет 3 месяца. Из английской – 10 лет 4 месяца.Таким образом, даже если сравнить с этим параметром, «Преображение Господне» был построен на совесть и честно отслужил те семь лет активной, без дураков, службы, с боями и штормами, для которой его и строили.Первенец русского Черноморского флота оказался удачным кораблем, и это делает честь русским корабелам века Екатерины и князя Потемкина.