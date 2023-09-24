Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ, призвав к их замене

Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении (...) Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий

Структуры безопасности, в которых состоит Армения на сегодняшний день, являются неэффективными. С таким заявлением выступил Никол Пашинян.Армянский премьер, отставки которого требует оппозиция из-за сдачи Нагорного Карабаха, обратился к гражданам республики с посланием. В нем он заявил о якобы неэффективности международных структур безопасности, в которых на сегодняшний день состоит Армения. По словам Пашиняна, они не предотвратили нападение Азербайджана на Армению, а значит бесполезны для республики.- заявил армянский премьер.Пашинян подчеркнул, что Армени необходимо полностью перестроить структуру безопасности, как внутреннюю, так и внешнюю. По его словам, российские миротворцы и Азербайджан не могут "должным образом" обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе.Это уже не первый камень в огород ОДКБ, заявления такого рода Пашинян делал и ранее. В частности, в марте этого года, выступая на встрече с соотечественниками в Германии, он назвал структуры коллективной безопасности ОДКБ "мыльным пузырем". Недавно армянский премьер заявил, что Россия уже не та, поэтому не может выполнять функции гаранта безопасности для Армении. В связи с этим республике необходимо искать новых "гарантов". Это такой "толстый" намек на то, что пора звать американцев и прочих западных "миротворцев".Между тем оппозиция продолжает требовать отставки Пашиняна, обвиняя его во всем, что сейчас происходит в Армении. Сам премьер двумя руками вцепился в кресло и не намерен его покидать.