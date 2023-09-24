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Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ, призвав к их замене

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Пашинян назвал «неэффективными» структуры безопасности ОДКБ, призвав к их замене

Структуры безопасности, в которых состоит Армения на сегодняшний день, являются неэффективными. С таким заявлением выступил Никол Пашинян.


Армянский премьер, отставки которого требует оппозиция из-за сдачи Нагорного Карабаха, обратился к гражданам республики с посланием. В нем он заявил о якобы неэффективности международных структур безопасности, в которых на сегодняшний день состоит Армения. По словам Пашиняна, они не предотвратили нападение Азербайджана на Армению, а значит бесполезны для республики.

Нападения на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы, позволяют сделать очевидный вывод, что структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении (...) Наши некоторые партнеры, чтобы показать нашу уязвимость в сфере безопасности, прилагают все больше усилий

- заявил армянский премьер.

Пашинян подчеркнул, что Армени необходимо полностью перестроить структуру безопасности, как внутреннюю, так и внешнюю. По его словам, российские миротворцы и Азербайджан не могут "должным образом" обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе.

Это уже не первый камень в огород ОДКБ, заявления такого рода Пашинян делал и ранее. В частности, в марте этого года, выступая на встрече с соотечественниками в Германии, он назвал структуры коллективной безопасности ОДКБ "мыльным пузырем". Недавно армянский премьер заявил, что Россия уже не та, поэтому не может выполнять функции гаранта безопасности для Армении. В связи с этим республике необходимо искать новых "гарантов". Это такой "толстый" намек на то, что пора звать американцев и прочих западных "миротворцев".

Между тем оппозиция продолжает требовать отставки Пашиняна, обвиняя его во всем, что сейчас происходит в Армении. Сам премьер двумя руками вцепился в кресло и не намерен его покидать.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru
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9 комментариев
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  1. WhiteFallen
    WhiteFallen Сегодня, 12:08
    +6
    Я думал, что хуже Ельцина и Горбачёва политика трудно найти. Пришёл пашинян с американской помощью, и показал, что я очень ошибался с топом мышей
    1. Insait
      Insait Сегодня, 12:18
      0
      Пашинян -предатель ,уже даже не скрывает планов своих хозяев ..Тут два варианта ..Стравить Россию с Азербайджаном-Турцией (второй фрон по сути) ..Второй выдавить Россию из региона и туда входят войска нато (Турция-Азербайджан) ,начинается резня армян..и опять Россия виновата и т.д.
      Хитер зараза и никто его не может сместить ..Деньги во всякие нко там вложены огромные .
      И плевать ему на Армению и народ ,так же как и Зеленскому на украине .
      Армяне очнитесь и помните свою историю,что с вами будет без России .!
  2. ASG7
    ASG7 Сегодня, 12:10
    +4
    Казахстану пускай расскажет, а в общем он прав, ОДКБ должно основываться исключительно на обогащении Пашиняна за счет безопасности других стран и народов.
  3. Комментарий был удален.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:12
    +2
    Чья б корова мычала...
    Впрочем, это уже их дела. Сами такое выбрали им эту субстанцию и хлебать.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:15
    +2
    нападение Азербайджана на Армению

    Чего бы это вдруг?? Что-то не припомню такого. Пока - Азербайджан наводит порядок на своей территории, признанной таковой самим же армянами. Кого от кого и где мы тогда типа обязаны были защищать?

    Вот если бы Армения признала Карабах, а потом объявила своей территорией.. Попутно признав ЛДНР, Крым, Абхазию и Южную Осетию.. Тогда - расклад стопудово был бы другой. Но они этого не сделали - тогда почему опять во всём виновата Россия? Сама-то Армения - оказала помощь Карабаху? Да нет - даже не дёрнулась. Но претензии - почему-то к нам. Отсюда вопрос - на кой ляд нам вообще нужны такие типа союзнички?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    +2
    российские миротворцы и Азербайджан не могут "должным образом" обеспечить безопасность армян в Нагорном Карабахе
    Очередная порция дерьма в сторону России. Пока Пашинян проводит учения с американцами российские миротворцы эвакуируют жителей Карабаха и погибают попадая под обстрел азербайджанской армии. А это чучело после этого позволяет себе говорить, что
    структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении
    прямо указывая на ОДКБ. Сам, что сделал для зашиты Карабаха или считал, что это должна (обязана) делать Россия? Уже открыто стремится под крыло НАТО и в первую очередь Сша.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:16
    +1
    Армению не стоило брать в ОДКБ, можно было мусолить как ЕС Турцию - у Азербайджана далеко идущие планы на Армению.
  8. ssergey1978
    ssergey1978 Сегодня, 12:17
    0
    Странный крендель. А почему армия Армении не вступилась за Карабах. Думаю Армении нужно пересмотреть премьера, а не ОДКБ.
  9. faiver
    faiver Сегодня, 12:18
    0
    а кто-то ожидал от него чего-то другого? Его же и поставили во главе Армении с целью выдернуть страну из ОДКБ, со всеми последствиями.