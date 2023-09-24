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«Хорошие инвестиции»: Американский сенатор Грэм назвал конфликт на Украине «выгодным» для США

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«Хорошие инвестиции»: Американский сенатор Грэм назвал конфликт на Украине «выгодным» для США

Война на Украине является для США "хорошей инвестицией", Америка уничтожает российскую армию не теряя при этом ни одного солдата. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм.


Сенатор прокомментировал визит в США украинского президента Зеленского заявив, что Украина - это лучший партнер США, потому что она готова воевать с русскими исключительно за экономическую и военную помощь. Другими словами, американцы купили киевский режим, сделав из него марионетку и теперь тысячи украинцев погибают за хотелки Вашингтона. И это не чьи-то выдумки и не "кремлевская пропаганда", о которой сейчас начнет кричать Киев. Об этом прямо сказал Грэм.

Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилась. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа. Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата

- подчеркнул он, имея в виду американских солдат, а никак не украинских, которых в США и не считают. Спроси у того же Грэма, сколько солдат Украина положила на поле боя, он не ответит, потому что это ему не интересно. Рабы должны погибать, чтобы их хозяева жили припеваючи.

Отметим, что Грэм уже не в первый раз заявляет об "удачно вложенных" в Украину средствах. В мае он посетил Киев, где в беседе с Зеленским прямо заявил, что США "удачно инвестировали" в Украину, раз это приводит к гибели "большого количества русских".

Линдси Грэм является ярым русофобом и входит в число так называемых "ястребов", выступающих за применение в отношении России "решительных мер". Сенатор неоднократно требовал от администрации США признать Россию "спонсором терроризма", а в вопросе поставок оружия Украине он выступает против каких-либо запретов считая, что только с помощью американского оружия Украина сможет победить Россию.
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42 комментария
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  1. Обычный
    Обычный Сегодня, 12:54
    0
    Боец 70-го полка заходит в тыл и ликвидирует боевиков ВСУ #донбасс #запорожье

    Война на Украине является для США "хорошей инвестицией", Америка уничтожает российскую армию не теряя при этом ни одного солдата.
    Это всё, что надо знать, про "поддержку Украины"
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 13:07
    0
    Война на Украине является для США "хорошей инвестицией", Америка уничтожает российскую армию не теряя при этом ни одного солдата.
    Это всё, что надо знать, про "поддержку Украины"
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 14:13
      -2
      В политике нет ни друзей ни братьев. Пора уже понять эту аксиому и перестать танцевать на граблях. Ослабление конкурента и геостратегического противника - есть благо для государства и нации. Это так трудно понять?
  3. Комментарий был удален.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:08
    +2
    Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории... Российская экономика разваливается, армия уничтожена.
    Полный бред то ли от избытка русофобии, то ли уже от старческого слабоумия. А вероятно и то и другое. "Уничтоженная" российская армия не дает врагу даже дойти до первой линии обороны не говоря о ее прорыве, а на отдельных участках контратакует нанося ВСУ значительный ущерб. О "развалившейся" российской экономике старичку следует почитать в Bloomberg. А вот то, что воюют чужими руками это точно, но даже при этом теряют старших офицеров и генералов подвязавшихся в Киеве военными советниками и это помимо инструкторов и американских граждан желающих повоевать за деньги.
  5. Semovente7534
    Semovente7534 Сегодня, 13:09
    +2
    Тройка самых известных маразматических сумасшедших в мире — это Джо Байден, его жополиз Зеленский и тот самый американский сенатор с женским именем Линдси, который не скрывает своих истинных намерений. Будем надеяться, что какая-нибудь психиатрическая больница сможет принять их в последние минуты их жизни на этой земле. Мир заслуживает лучших людей, чем они!
  6. ASG7
    ASG7 Сегодня, 13:14
    0
    Да бесспорно, украинский конфликт выгоден, но для частного капитала, когда огромные средства оседают в карманах государственных функционеров, а все убытки перекладываются на плечи "своих" государств на головы будущих поколений, ну а кому это интересно - неправда ли.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:22
      0
      украинский конфликт выгоден, но для частного капитала
      Частный капитал идет вторым номером получая свою прибыль, а на первом месте гегемонистская политика Сша и ненависть к России, как государству представляющему угрозу продвижения американской политики (гегемонии) и западных ценностей.
  7. Сергей Колтаков
    Сергей Колтаков Сегодня, 13:15
    +2
    Этому Грэму с женским именем, надо бы вспомнить, как наши пилоты драли вас и в хвост и в гриву в Корее, Вьетнаме и т. д., Ворона ты, а не ястреб, так что Залепи Дуло ❗❗❗
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:53
      -1
      Зачем ему вспоминать?Той,Великой Страны ,и тех пилотов уже нет.Он живет сегодняшним днем и видит ту,его реальность.В которой,и в самом деле США воюет с нами чужими руками.Чего и добивались
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:15
    +1
    Америка уничтожает российскую армию не теряя при этом ни одного солдата. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм.

    Глупости Грэм говорит.
    С каждым погибшим нашим солдатом моя ненависть к США только растёт... и мой мозг работает только в направлении нанести наибольший ущерб США.
    Грэм не понимает что политика разрушения США ударит бумерангом по самим США.
    1. Алексей52
      Алексей52 Сегодня, 13:19
      -3
      Все НАТА в шоке Леха с андройда их ненавидит.. И когда же по ним ударит? Ох уж эти басни
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 13:28
        +1
        Цитата: Алексей52
        Все НАТА в шоке Леха с андройда их ненавидит.. И когда же по ним ударит? Ох уж эти басни

        Не надо никого ударять... smile надо всего лишь в Инете и СМИ про США говорить только правду...как американцы убивали и убивают по всему миру людей не согласных с политикой Байдена,Грэма, Киссинджера, Нуланд, Блинкена и тогдалее.
        Американцы весьма уязвимы в этом плане...только наши кремлёвские пролиберальные сидельцы это плохо понимают. smile
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:00
          -1
          И что?Что будет,если напоминать?Пропаганда США основана на их образе жизни,и я гляжу по миру это очень мнооим нравится.Что мы можем применить взамен,что бы понравится тому человечеству,к которому Вы собираетесь обращаться?Показывая только убийства от американцев?Они это делают уже два века,не меньше.Однако не перестают нравится большей части того,самого "прогрессивного человечества"...
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 13:42
      -2
      Цитата: Леха с Андроида.
      мой мозг работает только в направлении нанести наибольший ущерб США.

      Шутки в сторону. Леха собрался наибольший ущерб США наносить! Всё. Янки я больше не завидую!
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 13:49
        +2
        Цитата: Stas157
        Шутки в сторону. Леха собрался наибольший ущерб США наносить! Всё. Янки я больше не завидую

        Вы не поверите smile.
        В Инете я так и делаю в меру моих сил.
        Надеюсь если хотя бы пара миллионов таких как я делает тоже самое это уже хороший результат. laughing
        А на янки зуб точат полмира...надо всего лишь подбодрить этих товарищей на великое дело слома гегемонии США.
  9. Обычный
    Обычный Сегодня, 13:19
    0
    Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилась. Российская экономика разваливается, армия уничтожена.

    Просто видимо Тарнавского с его "победными прорывами" очень много употребил fellow
  10. Комментарий был удален.
  11. Комментарий был удален.
  12. Комментарий был удален.
  13. nordscout
    nordscout Сегодня, 13:53
    +1
    Чего можно было ожидать иного в речах и поступках "клоуна" с Потомака - Линдси Грэма ... Долларовый "ручеёк", от ВПК, превратился, за год, в бурный, но мутный "поток", в котором политические "клоуны, вроде Линдси Грэма, ловят свою "рыбку" "откатов", благодарностей", пожертвований, а заявления и телодвижения - дешёвый "антураж"....
  14. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 13:54
    0
    "Пусть они больше уби-вают, если будут побеждать немцы надо помогать русским, если будут побеждать русские, мы будем помогать немцам..." прошло 80 лет. А, как вчера.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:57
    +2
    Голый итог для США конфликта на окраине:
    * США потеряло статус мирового полюса силы.
    * Экономические блоки США фактически уничтожены - от ООН до МВФ
    * Экономически первенство у Китая
    * НАТО фактически развалилось, США вступило в конфликт со всем блоком НАТО.
    * США в прямом конфликте со всем миром - от Китая до вечных своих шестерок типа Саудитов или Европы. Да что там саудиты, Бидон ухитрился закуситься даже с Канадой и Мексикой, а между прочим причина - Украина, с Канадой, к примеру - с отказом от нефти типа вообще(смысл - отказ от российской) - грохнули нефтепровод из Канады, рады как в Канаде, так и в США
    * ВПК США вообще и НАТО в частности показал полную несостоятельность - ну хотя бы потому, что даже снаряды выпускать не способен... А техника для БД не приспособлена вообще, только для парадов!
    * Все НАТОвские стратегеммы не работают от слова совсем!
    * "ВВС США не способны конкурировать с ВВС ни одной из развитых стран" - начальник ВВС США
    * С таким союзником. как США врагов не надо - доказано Грузией, талибами, Украиной...
    ______________
    Ну это так, коротко. Эффект опупительный! Вы себе грохнули страну уже все, она уже падает, мы смотрим на процесс, который уже не остановить. Малацы, че
    1. ettore
      ettore Сегодня, 14:19
      0
      Цитата: Bingo
      * Все НАТОвские стратегеммы не работают от слова совсем!

      Тут вы не правы. главная стратегема - заставить других воевать между собой по прихоти США, очень даже безотказно работает. На неё ведутся все.