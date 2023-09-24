«Хорошие инвестиции»: Американский сенатор Грэм назвал конфликт на Украине «выгодным» для США

Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилась. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа. Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата

Война на Украине является для США "хорошей инвестицией", Америка уничтожает российскую армию не теряя при этом ни одного солдата. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм.Сенатор прокомментировал визит в США украинского президента Зеленского заявив, что Украина - это лучший партнер США, потому что она готова воевать с русскими исключительно за экономическую и военную помощь. Другими словами, американцы купили киевский режим, сделав из него марионетку и теперь тысячи украинцев погибают за хотелки Вашингтона. И это не чьи-то выдумки и не "кремлевская пропаганда", о которой сейчас начнет кричать Киев. Об этом прямо сказал Грэм.- подчеркнул он, имея в виду американских солдат, а никак не украинских, которых в США и не считают. Спроси у того же Грэма, сколько солдат Украина положила на поле боя, он не ответит, потому что это ему не интересно. Рабы должны погибать, чтобы их хозяева жили припеваючи.Отметим, что Грэм уже не в первый раз заявляет об "удачно вложенных" в Украину средствах. В мае он посетил Киев, где в беседе с Зеленским прямо заявил, что США "удачно инвестировали" в Украину, раз это приводит к гибели "большого количества русских".Линдси Грэм является ярым русофобом и входит в число так называемых "ястребов", выступающих за применение в отношении России "решительных мер". Сенатор неоднократно требовал от администрации США признать Россию "спонсором терроризма", а в вопросе поставок оружия Украине он выступает против каких-либо запретов считая, что только с помощью американского оружия Украина сможет победить Россию.