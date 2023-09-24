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Первый учебно-тренировочный самолёт T-7A Red Hawk поступил на вооружение американских ВВС

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Первый учебно-тренировочный самолёт T-7A Red Hawk поступил на вооружение американских ВВС

Американские ВВС получили первый учебно-тренировочный самолет T-7A Red Hawk, в ближайшее время он приступит к испытаниям на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, где традиционно испытывают новую летную технику.


Первый УТС Boeing T-7A Red Hawk передан ВВС США, всего военные должны получить пять самолетов в рамках программы по проектированию, производству и разработке (EMD). Все T-7A Red Hawk примут участие в проверке качества и летных испытаниях. 22 сентября прошла приемка первого самолета, по остальным пока информации нет.

За последние пару месяцев было приложено много усилий, чтобы пройти первый полет, а теперь и приемку самолета. Мы рады представить эти самолеты EMD на летные испытания

- заявил руководитель программы Центра управления жизненным циклом T-7 ВВС полковник Дж. Кирт Касселл.

Boeing T-7A Red Hawk должны заменить в ВВС США реактивные учебно-тренировочные самолеты Northrop T-38 Talon, используемые американцами для подготовки пилотов уже в течение более 60 лет. Всего планируется вывести из эксплуатации более 400 устаревших самолетов.

Учебное авиационное командование ВВС США (Air Education and Training Command – AETC) начало поиск перспективного УТС для замены устаревшего T-38 еще в 2013 г. В тендере участвовало несколько компаний из США и других стран. В сентябре 2018-го был назван победитель – компания Boeing со своим проектом T-X. К этому времени было решено, что производство серийных самолетов нового типа будет выполняться при участии шведской фирмы Saab.

Контракт 2018 г. предусматривает поставку 351 самолета с обозначением T-7A Red Hawk и 46 наземных тренажерных комплексов, а также сопровождение и поддержку в ходе эксплуатации. Общая стоимость заказанной продукции и последующих услуг – 9,2 млрд долларов.
Использованы фотографии:
US Force
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7 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:01
    0
    Хотя бы характеристики его указали,цену примерную,а то информации дали с гулькин нос.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:08
      0
      Бережливый это совместное детище США и Швеции.Они сами не знают сколько денег угрохали на первые экземпляры от 1до 3 млрд $.Хорошая вилка,у кого то появилась весёлая яхта с шведским девушками и не одна.Надо в Сочинской порту посмотреть? lol Там у нас пара нахалёнков, до сих пор под англицким флагом ходят.Может это они.Кстати что такое сверхжадность.Имея гражданство США ,получить Российский паспорт.Уехать в США и сесть там на 7 лет за неуплату налогов в тюрьму
      (Бывший финансовый директор Новатека).Они своих то не жалеют,а тут бузят, что наши олигархи на западе шикуют.Там только появиться с баблом и деньги отберут и в кутузку посадят лет надцать.
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:03
    0
    Унифицирован с Гриппеном для удешевления?
  3. Borik
    Borik Сегодня, 14:05
    0
    Американцы зачем разрабатывать новый самолёт покупайте у нас Як-130. У вас деньги у нас самолёты хороший обмен и всем будет хорошо.
  4. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:07
    0
    А что может доложить уважаемый редакционный коллектив ВО, относительно военной "судьбы" отечественных учебно - боевых самолётов ЯК -130 И ЯК -132? С супостатом - всё понятно. А как дела у нас? На чём "становятся на крыло" будущие пилоты ВКС России?
    1. Borik
      Borik Сегодня, 14:14
      0
      С ЯК-130 более или менее всё в порядке - собирают. а вот с ЯК-152 не так всё радужно. Нет отечественного двигателя, но его пытаются довести до ума и возможно тогда и запустят в серию ЯК-152
    2. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 14:15
      0
      Не... Наши им не подходЮть! У них даже авиагоризонт через анус указывает!