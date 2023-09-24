В районе Весёлое ДНР штурмовые группы «Южной» группировки войск контратакой выбили ВСУ с занимаемых позиций - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции ознаменовались продвижением российских войск на Донецком направлении, в результате контратакующих действий наши сумели выбить противника с позиций в районе Веселое ДНР. По другим направлениям значительных изменений нет, хотя на Запорожском и Южно-Донецком противник попритих, перейдя от атакующих действий к обороне. Возможна перегруппировка перед новой попыткой прорыва.
Российские войска "подвинули" подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселое, отразив их атаку и контратаковав. В результате этих действий, штурмовые группы из состава "Южной" группировки войск выбили противника с позиций в районе села и сумели улучшить положение по переднему краю. Продвижение тактическое, но от этого своей важности не теряет. Вообще, на данном направлении наши за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселое, уничтожив более 300 всушников, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также одну М777. В районе Клещеевки средствами ПВО был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ.
На Запорожском ВСУ активных действий не вели, не считая работы артиллерии и т.д. Наша артиллерия и авиация тоже без дела не сидели, в районе Работино под удар попали подразделения 65-й бригады ВСУ, уничтожено до 35 человек личного состава, боевая машина пехоты и три автомобиля. По артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы: САУ М109 Paladin и "Гвоздика", гаубицы Д-30 и Мста-Б.
Две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады отражены в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении, нанесены удары по 63-й механизированной, 100-й ТРО, 5-й нацгвардии и 12-й специального назначения бригадам в районе Торское, Григоровка, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 50-и украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.
На Южно-Донецком противник атак не предпринимал, с передовой сообщают о непривычном затишье, даже артиллерия работает не так интенсивно. Наши отработали по позициям ВСУ в районе Урожайное, Старомайорское и Малиновка. Потери противника составили до 110-ти всушников, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.
На Купянском наши продолжают наносить удары по живой силе и технике 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 103-й ТРО бригад в районах Берестовое, Синьковка, Кисловка и Новоселовское. Уничтожено более 20-и всушников, два автомобиля, САУ Акация и Krab, а также полевой склад боеприпасов в районе Берестовое.
На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства "Партизан", а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады ТРО в районе Шляховое.