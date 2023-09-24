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В районе Весёлое ДНР штурмовые группы «Южной» группировки войск контратакой выбили ВСУ с занимаемых позиций - Минобороны

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В районе Весёлое ДНР штурмовые группы «Южной» группировки войск контратакой выбили ВСУ с занимаемых позиций - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции ознаменовались продвижением российских войск на Донецком направлении, в результате контратакующих действий наши сумели выбить противника с позиций в районе Веселое ДНР. По другим направлениям значительных изменений нет, хотя на Запорожском и Южно-Донецком противник попритих, перейдя от атакующих действий к обороне. Возможна перегруппировка перед новой попыткой прорыва.


Российские войска "подвинули" подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Веселое, отразив их атаку и контратаковав. В результате этих действий, штурмовые группы из состава "Южной" группировки войск выбили противника с позиций в районе села и сумели улучшить положение по переднему краю. Продвижение тактическое, но от этого своей важности не теряет. Вообще, на данном направлении наши за сутки отбили четыре атаки ВСУ в районах Красногоровки, Марьинки, Химика и Веселое, уничтожив более 300 всушников, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также одну М777. В районе Клещеевки средствами ПВО был сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ.

На Запорожском ВСУ активных действий не вели, не считая работы артиллерии и т.д. Наша артиллерия и авиация тоже без дела не сидели, в районе Работино под удар попали подразделения 65-й бригады ВСУ, уничтожено до 35 человек личного состава, боевая машина пехоты и три автомобиля. По артиллерии в рамках контрбатарейной борьбы: САУ М109 Paladin и "Гвоздика", гаубицы Д-30 и Мста-Б.

Две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады отражены в районе Серебрянского лесничества на Красно-Лиманском направлении, нанесены удары по 63-й механизированной, 100-й ТРО, 5-й нацгвардии и 12-й специального назначения бригадам в районе Торское, Григоровка, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества. Уничтожено свыше 50-и украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком противник атак не предпринимал, с передовой сообщают о непривычном затишье, даже артиллерия работает не так интенсивно. Наши отработали по позициям ВСУ в районе Урожайное, Старомайорское и Малиновка. Потери противника составили до 110-ти всушников, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два орудия Д-20.

На Купянском наши продолжают наносить удары по живой силе и технике 14-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 103-й ТРО бригад в районах Берестовое, Синьковка, Кисловка и Новоселовское. Уничтожено более 20-и всушников, два автомобиля, САУ Акация и Krab, а также полевой склад боеприпасов в районе Берестовое.

На Херсонском направлении в течение суток уничтожено до 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и Д-30, 122 мм РСЗО кустарного производства "Партизан", а также полевой склад боеприпасов 126-й бригады ТРО в районе Шляховое.
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6 комментариев
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  1. kulinar
    kulinar Сегодня, 14:52
    0
    Пока тут обсасывают очередные "победы", на Чёрном море возобновился вывоз зерна из Украины. Положили на все грозные заявления оленевода. tongue
    С портала ВВС News :
    Прорвав российскую морскую блокаду пробным торговым рейсом, Украина запустила в полную силу новый коридор для поставок зерна и других товаров через турецкие проливы на мировой рынок. Движение судов возобновилось, несмотря на угрозы России считать их военными целями, и эксперты допускают эскалацию войны в Черном море.

    В четверг небольшой турецкий балкер под флагом Палау Resilient Africa, вышедший из Одессы в начале недели, довез до Босфора три тысячи тонн украинской пшеницы. А в пятницу на новом маршруте началось оживленное движение.

    На рассвете порт покинуло судно Aroyat с 18 тысячами тонн пшеницы для Египта, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. А на подходе к одесским портам «Черноморск» и «Південний» («Южный») еще три балкера: Azara, Eneida и Ying Hao 01, которые вывезут 127 тысяч тонн агропродукции и железной руды в Китай, Египет и Испанию.

    Судя по данным сервиса MarineTraffic, все они уже в территориальных водах Украины.

    Как прокомментирует эту новость глашатай странной военной операции? what
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 15:22
      +4
      Пока тут обсасывают очередные "победы", на Чёрном море возобновился вывоз зерна из Украины. Положили на все грозные заявления оленевода
      .
      Как вы надоели разбрасыватели дерьма. Оскорбить изподтишка, перевернуть факты лишь бы пахло и вам хорошо.
      Возьмите перечитайте зерновую сделку, кто её подписывал и что гарантировал.
      Хотя что вам говорить это неисправимо, мне жаль людей живущих рядом с вами.
      1. DenD
        DenD Сегодня, 15:52
        +2
        Возьмите перечитайте зерновую сделку, кто её подписывал и что гарантировал.
        Опа, адепт зерновой сделки. Ну давайте, раз вы знаете, просветите нас, что, кто, кому обещал? Не общую часть, а именно ту из которой "мы якобы вышли".
        Заодно расскажите, к чему было надувание щёк, мол мы если выйдем, совсем не какого зерна не увидите.
    2. Не_боец
      Не_боец Сегодня, 15:46
      +3
      Пусть вывозят что хотят. Главное чтобы ввоза не было!
  2. Пилот
    Пилот Сегодня, 15:01
    -10
    Мужики молодцы. Проснулись и даванули, немного. А сколько кипежу? Давно пора вперёд им. Головка молчит. Бойцы перекипают. Чудная война. Чем грабов больше, тем лучше.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:20
    0
    Так ведь проблема в том что перестав наступать всуки активно начали строить укрепрайоны отчасти по типу наших. И чтобы мы теперь не топтались уже возле ихних минных полей эти укрепрайоны необходимо разрушать уже сейчас скрывая их постройку. Также нужно активно уничтожить склады с минами для их минных полей.