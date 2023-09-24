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Турецкая разведка заявляет о росте концентрации сил и средств армянской армии у Зангезурского коридора

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Турецкая разведка заявляет о росте концентрации сил и средств армянской армии у Зангезурского коридора

Турецкая пресса выходит с материалами о скоплении сил и средств ВС Армении в районе так называемого Загезурского (Сюникского) коридора. Это транспортная артерия, соединяющая Нахичеванскую автономию с, если можно так выразиться, основной, частью Азербайджана. Причём походит коридор по территории Армении.


Турецкие СМИ со ссылкой на разведку пишут о том, что армянские войска размещаются вокруг Зангезура. При этом, по договору с Баку, этот коридор Ереван обязался держать открытым.

В связи с событиями в регионе турецкие СМИ не исключают новой фазы армяно-азербайджанского вооруженного конфликта, только теперь за тот самый Зангезурский коридор.

Азербайджан хотел бы получить прямой вариант сообщения с Турцией через Зангезурский коридор и Нахичевань. Однако пока со свободным проездом по коридору для азербайджанской стороны большие проблемы. И если они не будут устранены политико-дипломатическим путем, то велики риски начала новой войны в Закавказье.
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:38
    -1
    Турецкая разведка заявляет о росте концентрации сил и средств армянской армии у Зангезурского коридора
    А что делает там Турецкая разведка? recourse
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 15:41
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      А что делает там Турецкая разведка?

      тоже,что и американская в крыму
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:40
    0
    Не сумев втянуть Россию в войну за Карабах, Пашенян решил пойти ва-банк?
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:51
      +3
      Цитата: svp67
      Пашенян решил пойти ва-банк?

      Ну вы понимаете, прошлый раз ему поддержку еще вроде Батрак Обмана обещал... За ту поддержку они уже утратой Карабаха расплатились, а тут новый президент, поддержка еще мощней! Вон, учения совместные прошли, чему-то научили... Время платить - ща ка-ак... Потеряют еще и целиком юг Армении laughing
      ПиСи, а виновата конечно Россия... Между прочим, итога другого, кроме потери именно юга - не просматривается. Ну может вообще ликвидация Армении, но это вряд ли
  3. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 15:56
    +1
    "Армянская армия" это нечто виртуальное, фикция.
  4. Escariot
    Escariot Сегодня, 16:10
    -1
    О прошлом договоре по итогам Второй Карабахской можно забыть. Нужно заключать новый договор с Арменией, ну или воевать. И это очень и очень плохо для России.
    Ежели будет война, то это будет война на территории самой Армении коя входит в ОДКБ. Если же будет новый договор, который будет подкреплен авторитетными гарантиями третьих стран, то смысл находиться в ОДКБ у Армении больше не будет и нашу базу в Гюмри скорее всего закроют.
    1. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 16:20
      0
      Цитата: Escariot
      нашу базу в Гюмри скорее всего закроют

      Вашу - не знаю, а нашу - вряд ли. Ходят слухи - полезная это база wink laughing
  5. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 16:12
    0
    армянские войска размещаются вокруг Зангезура.

    Ну хоть что-то стали делать для обороны своей Родины!
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:15
    0
    В случае войны на территории Армении Россия как фактически гарант целостности Армении обязана будет в эту войну вступить.
  7. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:17
    0
    Из заметки этой я так и не понял, а что случилось-то? Да, войска у коридора. Ну и что? Коридор ведь не перекрыт. Люди по нему перемещаются. Никто не стреляет.
    Вон наши паровозы, например, в Калининград по территории НАТО ездят. И чё?