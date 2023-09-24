Турецкая разведка заявляет о росте концентрации сил и средств армянской армии у Зангезурского коридора

Турецкая пресса выходит с материалами о скоплении сил и средств ВС Армении в районе так называемого Загезурского (Сюникского) коридора. Это транспортная артерия, соединяющая Нахичеванскую автономию с, если можно так выразиться, основной, частью Азербайджана. Причём походит коридор по территории Армении.Турецкие СМИ со ссылкой на разведку пишут о том, что армянские войска размещаются вокруг Зангезура. При этом, по договору с Баку, этот коридор Ереван обязался держать открытым.В связи с событиями в регионе турецкие СМИ не исключают новой фазы армяно-азербайджанского вооруженного конфликта, только теперь за тот самый Зангезурский коридор.Азербайджан хотел бы получить прямой вариант сообщения с Турцией через Зангезурский коридор и Нахичевань. Однако пока со свободным проездом по коридору для азербайджанской стороны большие проблемы. И если они не будут устранены политико-дипломатическим путем, то велики риски начала новой войны в Закавказье.