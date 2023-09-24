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Украинская разведка сообщила о значительном сокращении количества бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

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Украинская разведка сообщила о значительном сокращении количества бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Количество бойцов ЧВК "Вагнер", находящихся на территории Белоруссии, значительно сократилось. По данным украинской разведки, на сегодняшний день в республике находится порядка одной тысячи сотрудников "Оркестра". В то же время появились данные, что "вагнеровцы" возвращаются в зоне спецоперации.


Из шести тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер" в Белоруссии осталось не более одной тысячи бойцов, которые продолжают обустраивать лагерь и проводить обучение белорусских силовиков, передавая им боевой опыт. Такие данные предоставляет украинская разведка, при этом каких-либо пояснений нет, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они прибывали туда. За происходящим по ту сторону границы пристально следят подразделения разведки

- заявил Демченко.

Между тем, украинские ресурсы все активнее разгоняют тему скорого появления на фронте штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", якобы какая-то часть "Оркестра" возвращается в зону СВО. Заявляет об этом и командующий группировкой "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский. По информации, "вагнеровцы" начали появляться на некоторых направлениях, но пока не в очень большом количестве. По его словам, на Запорожском их пока нет. При этом ресурсы, связанные с "Вагнером", ранее разместили несколько постов о том, что бойцы ЧВК отправляются на фронт, но в каком качестве и количестве не сообщалось.

В свою очередь, один из ветеранов ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" заявил, что на сегодняшний день дела у компании идут нормально, ЧВК занимается выполнением контрактов в Африке и обучением силовиков в Белоруссии. При этом он отметил, что никаких контрактов с Минобороны "Оркестр" не подписывал, но те люди, которые чуть ЧВК "не разрушили", наконец-то поняли, что "Вагнер" выполняет те задачи, на которые Россия может потратить гораздо больше сил и средств с меньшей эффективностью. Судя по этим словам, стороны явно о чем-то договорились.
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3 комментария
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:56
    +2
    При этом Госдума как не принимала, так и не приняла закон о ЧВК. Напомню, что старейшей российской ЧВК уже 32 года стукнуло, а закона как не было - так и нет, Госдума есть зато
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:00
    +1
    Украинская разведка сообщила о значительном сокращении количества бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
    Не щелкайте клювом. Если где то убыло, значит где то прибыло. feel
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 16:11
    0
    Жаль что убили Пригожина и Уткина,их детище ЧВК Вагнер в отличие от других вчк уже вписало себя в историю вооруженных сил страны. И дай Бог чтобы они снова появились на фронте с их бесценным опытом ведения боевых действий такое подразделение просто незаменимо!