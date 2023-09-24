Украинская разведка сообщила о значительном сокращении количества бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Как помним, их количество колебалось в районе 6000, когда они прибывали туда. За происходящим по ту сторону границы пристально следят подразделения разведки

Количество бойцов ЧВК "Вагнер", находящихся на территории Белоруссии, значительно сократилось. По данным украинской разведки, на сегодняшний день в республике находится порядка одной тысячи сотрудников "Оркестра". В то же время появились данные, что "вагнеровцы" возвращаются в зоне спецоперации.Из шести тысяч сотрудников ЧВК "Вагнер" в Белоруссии осталось не более одной тысячи бойцов, которые продолжают обустраивать лагерь и проводить обучение белорусских силовиков, передавая им боевой опыт. Такие данные предоставляет украинская разведка, при этом каких-либо пояснений нет, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.- заявил Демченко.Между тем, украинские ресурсы все активнее разгоняют тему скорого появления на фронте штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер", якобы какая-то часть "Оркестра" возвращается в зону СВО. Заявляет об этом и командующий группировкой "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский. По информации, "вагнеровцы" начали появляться на некоторых направлениях, но пока не в очень большом количестве. По его словам, на Запорожском их пока нет. При этом ресурсы, связанные с "Вагнером", ранее разместили несколько постов о том, что бойцы ЧВК отправляются на фронт, но в каком качестве и количестве не сообщалось.В свою очередь, один из ветеранов ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" заявил, что на сегодняшний день дела у компании идут нормально, ЧВК занимается выполнением контрактов в Африке и обучением силовиков в Белоруссии. При этом он отметил, что никаких контрактов с Минобороны "Оркестр" не подписывал, но те люди, которые чуть ЧВК "не разрушили", наконец-то поняли, что "Вагнер" выполняет те задачи, на которые Россия может потратить гораздо больше сил и средств с меньшей эффективностью. Судя по этим словам, стороны явно о чем-то договорились.