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Пресса США: Украинская армия лишилась сразу двух шведских танков Strv122, уничтоженных российскими дронами «Ланцет»

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Пресса США: Украинская армия лишилась сразу двух шведских танков Strv122, уничтоженных российскими дронами «Ланцет»

Украинская армия за один бой лишилась пятой части шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Как пишет Forbes, российские войска уничтожили сразу два танка с помощью беспилотников.


По данным американского издания, в ходе боя на одном из участков фронта российские войска уничтожили сразу два шведских танка Strv122, считающихся очень редкими и одними из самых надежных в составе ВСУ. Все дело в том, что шведы поставили Украине всего десять танков Stridsvagn 122 - это шведская модификация немецкого танка Leopard 2A5. Поступили они на вооружение 21-й механизированной бригады ВСУ. Как оказалось, шведские танки не такие уж и надежные.

Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену

- пишет издание.

По имеющейся информации, оба танка были поражены дронами-камикадзе "Ланцет" на Сватово-Кременском направлении в районе Стельмаховки. Сначала шведская бронетехника села на брюхо в ходе наступления, экипажи не стали дожидаться эвакуации и рванули в тыл на своих двоих, чтобы не попасть под огонь российской артиллерии. И правильно сделали, потому что по танкам отработали "Ланцеты".

Таким образом, на вооружении 21-й ОМБр ВСУ осталось всего восемь танков Stridsvagn 122. Бригада была сформирована в январе этого года специально для контрнаступления, в Генштабе ВСУ называется "шведской" из-за техники, переданной шведами. В частности, бригада получила на вооружение около 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122, восемь САУ Archer и одну БРЭМ Bgbv 90.

В феврале этого года Швеция заявила о готовности передать Украине безвозмездно 10 из 120-и стоящих на вооружении шведской армии танков Stridsvagn 122. Больше шведы танков выделять не намерены, по крайней мере, в настоящее время.
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17 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 17:12
    +4
    А кто-то сомневался в том что неуязвимого оружия не бывает.
    1. Borik
      Borik Сегодня, 17:26
      +5
      Главное тут то, что танки сели на брюхо в украинском чернозёме. Ведь такой плохой обзор из танка. А не сами ли вояки их туда загнали, чтоб в бой не идти а то и сгореть можно. А так драпанули и в живых остались.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:38
        +1
        Тоже возможно. Но с другой стороны, танк, не способный пройти по ровному полю... Это вообще - точно танк?
        А так - ничего удивительного. Насколько я понял, эта шведская лабуда - Лепа с УСИЛЕНЫМ бронированием, то есть мамонт еще и разожрался? Не удивительно, что он закопался
        1. Bad_gr
          Bad_gr Сегодня, 17:49
          +2
          Цитата: Bingo
          Но с другой стороны, танк, не способный пройти по ровному полю...
          Тут каждый раз, когда вспоминают о весе западных танков всегда находятся люди, которые доказывают, что давление на грунт у них такое же, как у наших танков. Вот только наши там ездят, а эти брюхом на грунт. Парадокс ...
      2. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 17:39
        0
        Цитата: Borik
        А так драпанули и в живых остались.

        А тут возможны варианты...no
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:18
    +1
    Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену
    . И чем же они такие самые лучше?
    Такие же дрова в топку, как и все остальные...
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:20
    0
    Ухры копают очередное гангутское море? Нейтрал щведы еще за вмв не заплатили. Торгуя с гитлером. Надо просто отставным мид рф клнференции проводить раз в полгода(в дубае и шанхае) . И так до создания тренда в мировых сми. Но бриз монако приятнее нашим.
  4. AC130 Ganship
    AC130 Ganship Сегодня, 17:27
    +2
    Задам тупой вопрос. А что, прессе Сша больше нечем заняться, кроме как считать шведские танки на Украине?
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 17:35
      0
      Цитата: AC130 Ganship
      Задам тупой вопрос.

      Согласен, что вопрос тупой. Потому что: кому? Прессе США? Так это не здесь делать надо.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:40
      0
      А это их прямое дело - развешивать на уши лапшу, что все в мире - тфу, один Абрамс - танк wassat А вообще, все в мире фигня, кроме Абрамов, Пэтриотов, Химер и лучшего в мире Ф-35, который настолько невидим, что его в США найти не могут!
  5. alystan
    alystan Сегодня, 17:30
    +1
    А ведь шведы хвастливо утверждали, что их конструкторы придали хваленным Леопардам способность легко маневрировать в условиях бездорожья и слякоти.
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 18:01
      0
      Видимо для них понятия бездорожье и слякоть, это мокрый асфальт с выбоинами. Иначе реально никак не объяснить почему они вязнут в полях где дождей то толком пока не было.
  6. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 17:34
    0
    Как оказалось, шведские танки не такие уж и надежные.

    Почему же? Вполне надëжные паркетные танчики. Беда в том, что паркет в Швеции остался.
    Сначала шведская бронетехника села на брюхо в ходе наступления, экипажи не стали дожидаться эвакуации и рванули в тыл на своих двоих, чтобы не попасть под огонь российской артиллерии.

    Кстати, экипажи под суд отдадут или так просто шлëпнут?...request
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 17:42
      0
      Скорее всего там были наёмники. Их вряд ли расстреляют.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:43
      0
      Поедут в Европу. В виде запчастей, так сказать евроинтегрируются, но - частично
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:43
    0
    А в атаке участвовало только два шведских леопарда? Если два ,это 100 % потери среди атакующих.Я не прав?За экипажи не беспокойтесь их в штабе отдадут в " шведскую семью ".
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 17:43
    -1
    Подозреваю, что для уничтожения любого одного танка в бою достаточно 1,5....2 Ланцета в среднем. Ок. 3 с запасом.