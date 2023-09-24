Пресса США: Украинская армия лишилась сразу двух шведских танков Strv122, уничтоженных российскими дронами «Ланцет»

Украинская армия за один бой лишилась пятой части шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Как пишет Forbes, российские войска уничтожили сразу два танка с помощью беспилотников.
По данным американского издания, в ходе боя на одном из участков фронта российские войска уничтожили сразу два шведских танка Strv122, считающихся очень редкими и одними из самых надежных в составе ВСУ. Все дело в том, что шведы поставили Украине всего десять танков Stridsvagn 122 - это шведская модификация немецкого танка Leopard 2A5. Поступили они на вооружение 21-й механизированной бригады ВСУ. Как оказалось, шведские танки не такие уж и надежные.
Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену
- пишет издание.
По имеющейся информации, оба танка были поражены дронами-камикадзе "Ланцет" на Сватово-Кременском направлении в районе Стельмаховки. Сначала шведская бронетехника села на брюхо в ходе наступления, экипажи не стали дожидаться эвакуации и рванули в тыл на своих двоих, чтобы не попасть под огонь российской артиллерии. И правильно сделали, потому что по танкам отработали "Ланцеты".
Таким образом, на вооружении 21-й ОМБр ВСУ осталось всего восемь танков Stridsvagn 122. Бригада была сформирована в январе этого года специально для контрнаступления, в Генштабе ВСУ называется "шведской" из-за техники, переданной шведами. В частности, бригада получила на вооружение около 50 БМП CV90, 10 танков Strv 122, восемь САУ Archer и одну БРЭМ Bgbv 90.
В феврале этого года Швеция заявила о готовности передать Украине безвозмездно 10 из 120-и стоящих на вооружении шведской армии танков Stridsvagn 122. Больше шведы танков выделять не намерены, по крайней мере, в настоящее время.