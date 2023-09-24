Вооружённая группа неизвестной принадлежности вступила в бой с полицией на севере Косово

Значительное число профессиональных нападавших в масках и разной униформе, тяжело вооруженные, с гранатами, ручными гранатометами, с бронированными автомобилями, используя разные объекты, включая и окрестности монастыря Баньска для передвижения и укрытия, стреляют по сотрудникам полиции

Вооруженная группа неизвестной принадлежности вступила в бой с полицией самопровозглашенной республики Косово, на данный момент имеются погибшие с обеих сторон. Правительство Косово во всем обвиняет сербов, в Белграде требуют разобраться в случившемся.Как известно на данный момент, в ночь с субботы на воскресенье неизвестная группа блокировала двумя грузовиками мост возле села Баньско. Направленная туда группа полицейских была обстреляна с применением гранатомета, двое полицейских получили ранения, один из них скончался в больнице. После этого вооруженная группа была блокирована в районе средневекового православного монастыря Баньска, все направления перекрыл косовский спецназ, к месту не пропускают даже машины скорой помощи.По данным косовской полиции, в составе блокированной группы порядка 30 человек, хорошо вооруженных и имеющих тяжелое оружие , а также бронеавтомобили. Группа грамотно обороняется, используя местность. Полицейские силы самопровозглашенного Косово сообщают о специальной операции, которая проводится на севере края. В Рашско-Призренская епархии Сербской православной церкви подтверждают появление на территории монастыря вооруженных людей на бронированном автомобиле.- говорится в сообщении полиции.Сообщается, что полиции удалось убить одного из неизвестных, среди косовских полицейских имеются раненые. К месту боестолкновения стягиваются миротворческие силы KFOR и EULEX.Косовский премьер Альбин Курти обвинил в нападении на полицейских "сербские преступные группы", в парламенте Сербии попросили не начинать бросаться словами и дождаться результатов расследования.