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«Эйфории больше нет»: Британский эксперт заявляет об измождении украинской армии

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«Эйфории больше нет»: Британский эксперт заявляет об измождении украинской армии

Украинские военные, наступающие на российские позиции в настоящее время, измождены и не верят в "окончательную победу" над Россией. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон.


Украинское контрнаступление с самого начала пошло не так как задумывали в Киеве, подразделения ВСУ понесли большие потери. Как пишет Фергюсон, украинские военные постепенно теряют энтузиазм и все чаще говорят об усталости, причем открыто. Прошлогодней эйфории больше нет, никто не верит в "близкую победу", обещанную властями. Основная причина этого заключается в том, что относительно слабую украинскую армию без прикрытия с воздуха бросили на эшелонированную оборону российских войск.

Эйфория, которую можно было почувствовать, когда я посетил Киев год назад, (...) в значительной степени угасла, уступив место явному изнеможению. Солдаты, вернувшиеся с передовой, устали и открыто это признают. (...) Основная проблема заключается в том, что относительно слабые войска, не обладающие превосходством в воздухе, наступают на хорошо укрепленные российские позиции

- заявляет британский эксперт добавив, что никакое современное западное оружие не компенсирует недостаток опытных войск.

Украинская армия несет огромные потери, как заявил британский депутат от консерваторов Боб Сили, на каждые 75 метров "освобожденной территории" погибает один украинский солдат.

Кроме того, поддержка Украины со стороны США начинает ослабевать, ситуация в Европе не лучше, если правительства еще поддерживают Зеленского, то простые европейцы уже потеряли веру в Киев.

Не лучше ситуация и в самой Украине, согласно проведенному исследованию, лишь 43% опрошенных хотят возвращения к границам 1991 года, остальные 57% в это вообще не верят, как и заявлениям Зеленского. Меньшая часть оставшегося населения готова воевать до последнего украинца, тогда как большая призывает все закончить.
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7 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:24
    +1
    Как нет?! "Интересные" препараты кончились или они уже не помогают? sad На Россию и мечом ходили, и с золотишком для немногих, с золотишком и препаратам и вот с мечом и препаратами для меченосцев. Как итог- всегда эта эйфория заканчивается. А нам этих меченосцев потом хоронить, ЕПРСТ!
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:28
    +1
    Вспомнил Эриха Марию Ремарк: "На Западном Фронте без перемен". " Он упал лицом вперед и лежал в позе спящего..."
  3. Vicontas
    Vicontas Сегодня, 19:29
    +1
    Зато британские инструктора потеют изо всех сил и уставать не собираются!Ведь так хочется нагадить России - традиция однако!
  4. sailor Roman
    sailor Roman Сегодня, 19:31
    0
    Полагаю, что фраза "Украинское контрнаступление с самого начала пошло не так как задумывали в Киеве" по сути не верна. Украина всего лишь инструмент в руках западных лидеров.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:33
    +2
    Тем не менее в свою победу,пусть и не близкую,всуки верят. Да и потеря одного всуки на 75метров это мало. Там на каждый метр должно лежать пять всук минимум.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: Бережливый
      Да и потеря одного всуки на 75метров это мало. Там на каждый метр должно лежать пять всук минимум.

      Трупы солдат ВСУ нашли в холодильных вагонах на границе с Венгриейэ
      https://ren.tv/news/v-mire/1069266-trupy-soldat-vsu-nashli-v-kholodilnykh-vagonakh-na-granitse-s-vengriei
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:40
    0
    Меньшая часть оставшегося населения готова воевать до последнего украинца, тогда как большая призывает все закончить.
    . А закончить это как???