Эйфория, которую можно было почувствовать, когда я посетил Киев год назад, (...) в значительной степени угасла, уступив место явному изнеможению. Солдаты, вернувшиеся с передовой, устали и открыто это признают. (...) Основная проблема заключается в том, что относительно слабые войска, не обладающие превосходством в воздухе, наступают на хорошо укрепленные российские позиции

Украинские военные, наступающие на российские позиции в настоящее время, измождены и не верят в "окончательную победу" над Россией. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон.Украинское контрнаступление с самого начала пошло не так как задумывали в Киеве, подразделения ВСУ понесли большие потери. Как пишет Фергюсон, украинские военные постепенно теряют энтузиазм и все чаще говорят об усталости, причем открыто. Прошлогодней эйфории больше нет, никто не верит в "близкую победу", обещанную властями. Основная причина этого заключается в том, что относительно слабую украинскую армию без прикрытия с воздуха бросили на эшелонированную оборону российских войск.- заявляет британский эксперт добавив, что никакое современное западное оружие не компенсирует недостаток опытных войск.Украинская армия несет огромные потери, как заявил британский депутат от консерваторов Боб Сили, на каждые 75 метров "освобожденной территории" погибает один украинский солдат.Кроме того, поддержка Украины со стороны США начинает ослабевать, ситуация в Европе не лучше, если правительства еще поддерживают Зеленского, то простые европейцы уже потеряли веру в Киев.Не лучше ситуация и в самой Украине, согласно проведенному исследованию, лишь 43% опрошенных хотят возвращения к границам 1991 года, остальные 57% в это вообще не верят, как и заявлениям Зеленского. Меньшая часть оставшегося населения готова воевать до последнего украинца, тогда как большая призывает все закончить.