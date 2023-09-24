Пресса США: Современные западные комплексы ПВО показали низкую эффективность в борьбе с российскими авиабомбами

(...) Российские авиабомбы советской эпохи представляют смертельную угрозу для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с использованием самых современных систем противовоздушной обороны

Бомбы редко находятся в воздухе чуть больше минуты, и, в отличие от крылатых ракет или ударных беспилотников , их трудно отследить (...) Это делает их оружием , для борьбы с которым новейшие системы противовоздушной обороны, такие как хваленые американские ракеты Patriot, не были предназначены