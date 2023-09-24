Пресса США: Современные западные комплексы ПВО показали низкую эффективность в борьбе с российскими авиабомбами

Американские системы ПВО Patriot, а также другие современные зенитные комплексы иностранного производства продемонстрировали крайне низкую эффективность в борьбе с российскими фугасными авиабомбами. Об этом пишет портал Business Insider.
Российские авиационные бомбы, разработанные еще в советское время, представляют большую угрозу для Украины, поскольку практически не перехватываются современными зенитными системами, имеющимися на вооружении Воздушных сил ВСУ. Поставленные Западом системы ПВО просто не рассчитаны на перехват боеприпасов такого типа, поскольку бомбы находятся в воздухе крайне недолгое время.
(...) Российские авиабомбы советской эпохи представляют смертельную угрозу для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с использованием самых современных систем противовоздушной обороны
- пишет издание.
По утверждению представителей Киева, Россия провела модификацию бомб, применявшихся еще лет 50 назад, снабдив их "GPS-модулями и планирующими пропеллерами", что значительно увеличило их точность. В то же время новейшие зенитные комплексы ведущих западных производителей не были рассчитаны на борьбу с авиабомбами, даже планирующими.
Бомбы редко находятся в воздухе чуть больше минуты, и, в отличие от крылатых ракет или ударных беспилотников, их трудно отследить (...) Это делает их оружием, для борьбы с которым новейшие системы противовоздушной обороны, такие как хваленые американские ракеты Patriot, не были предназначены
- приводит Business Insider слова эксперта.
Как заявил представитель ВС ВСУ Юрий Игнат, перехват авиабомб "не имеет смысла", единственный вариант борьбы с ними - это полное подавление российской авиации. Нет самолетов в небе - нет авиабомб на позициях ВСУ.