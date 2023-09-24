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«Инвестиции» сенатора Грэма: Запад решил играть против России, раскрыв карты

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«Инвестиции» сенатора Грэма: Запад решил играть против России, раскрыв карты

Контрнаступление украинской армии плавно переходит в новую фазу. Через более чем три с половиной месяца стало очевидно, что поставленных перед началом «контрнаступа» целей армии Украины достичь не удаётся. Соответственно, украинская сторона на ходу меняет цели, уже заявляя о том, что наступление можно будет считать успешным, если удастся взять, например, Токмак.


Для попытки создания визуального эффекта по Токмаку стали бить американскими и британскими ракетами, демонстрируя «прогрессивному человечеству», что вот если бы ещё несколько десятков миллиардов долларов оно подкинуло режиму Зеленского, то всё было бы «окей» и украинская армия бы достигла новой цели.

На таком фоне обращает на себя внимание циничное заявление американского сенатора-русофоба Линдси Грэма о том, что украинский вооружённый конфликт – «лучшая инвестиция США». То есть, эти заокеанские великовозрастные господа уже даже не думают скрывать того, что для них лучшая инвестиция – инвестиция в смерть. На этом зарабатывали десятилетиями, но теперь просто раскрыли карты. Невероятное по своему цинизму признание.

Что ж, когда противник сам открывает свои карты, играть становится значительно легче. В отношениях с США как минимум не может быть иллюзий. Это государство откровенно враждебное, и оно называет гибель русских на русской земле своим успехом. А потому нужно отбросить эмоции и из этого исходить, параллельно делая собственные «инвестиции» таким образом, чтобы тот же Грэм осознал, что может умыться, простите, кровавыми соплями.

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9 комментариев
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  1. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 20:27
    +1
    Шуллеров-с, в порядочность обществе, полагалось бить канделябрами по голове-с . . . hi
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 20:27
    0
    Конечно США сегодня враждебное РФ государство. Что касается процесса б/д то он очень напоминает ситуацию равновесия после неудачного наступления Антанты при Артуа в 1915 году, которое создало виртуальную ось с которой линия фронта колебалась до 1918года (+/-) 30-40км то на Запад, то на Восток.
  3. Говорит_Москва
    Говорит_Москва Сегодня, 20:29
    +4
    удивителен уровень деградации современных людей. совершенно не изучать теорию прогрессивного человечества, осквернять память о прошлом из всех сил... и перманентно удивляться тому, как функционирует империализм. очнитесь, при капитализме главное - деньги. люди здесь - расходники. и чем люди тупее, тем они дешевле. изучайте маркса/ленина/сталина! не ходите по краю с завязанными невежеством глазами. правильно понятый общественный интерес - это всегда, без исключений - личный интерес! но это не в парадигме, когда человек человеку лупус е
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:32
    0
    Жив ли еще лукин? Недолгий посел в сша 92г.
    Евойный "партнер" просит усмирить.
    Так уходит эпоха добрососедства и хельсингской группы в долбоящик кладут и по морю пускают, как у царя гвидона.
    Через 5-10 лет и филосовский пароход благом для россии назовут. Нужны ли нам такие сотрудничающие с такими амцами?
  5. Escariot
    Escariot Сегодня, 20:39
    +2
    Эх, автор совершенно не понимает контекста.
    Американцы все чаще задают вопрос: "Зачем мы даём деньги Украине?"
    И сенатор довольно внятно об'ясняет, что мол каждый потраченный доллар на Украину с'экономит жизни американских солдат в случае конфликта с Россией. Очень неплохая инвестиция. В конце концов и Рузвельт точно так же делал во время второй мировой, когда начал поставлять оружие и стратегические материалы Великобритании и СССР ещё ДО вступления США в войну. Ну а судя по темпам СВО на этот раз США в войну вообще не надо будет вступать.
  6. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 20:47
    +1
    С ними все давно ясно . Мы отвечать будем ? Если , конечно , есть чем . Пока только глухая оборона .Глухая .
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:01
    +1
    Ничего удивительного в этом заявлении Грэма нет.
    Американцы всегда с удовольствием воюют чужими руками и на этом зарабатывают.
    Главное найти или воспитать полезных idiotov готовых умирать за интересы США и во славу доллара.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 21:16
      -1
      Цитата: Ulan.1812
      Ничего удивительного в этом заявлении Грэма нет.
      Американцы всегда с удовольствием воюют чужими руками и на этом зарабатывают.
      Главное найти или воспитать полезных idiotov готовых умирать за интересы США и во славу доллара.

      Скажите пожалуйста, а вот советские солдаты с американским оружием в руках "умирали за интересы США и во славу доллара" или всё-таки у них были свои интересы, кои некоторым образом на конкретный момент времени просто совпадали с интересами США?
  8. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 21:19
    0
    Народ то давно понял кто есть ху,а вот до руководство это доходит доходит все время,но такое ощущение что никак не дойдет laughing