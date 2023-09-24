«Инвестиции» сенатора Грэма: Запад решил играть против России, раскрыв карты

Контрнаступление украинской армии плавно переходит в новую фазу. Через более чем три с половиной месяца стало очевидно, что поставленных перед началом «контрнаступа» целей армии Украины достичь не удаётся. Соответственно, украинская сторона на ходу меняет цели, уже заявляя о том, что наступление можно будет считать успешным, если удастся взять, например, Токмак.Для попытки создания визуального эффекта по Токмаку стали бить американскими и британскими ракетами, демонстрируя «прогрессивному человечеству», что вот если бы ещё несколько десятков миллиардов долларов оно подкинуло режиму Зеленского, то всё было бы «окей» и украинская армия бы достигла новой цели.На таком фоне обращает на себя внимание циничное заявление американского сенатора-русофоба Линдси Грэма о том, что украинский вооружённый конфликт – «лучшая инвестиция США». То есть, эти заокеанские великовозрастные господа уже даже не думают скрывать того, что для них лучшая инвестиция – инвестиция в смерть. На этом зарабатывали десятилетиями, но теперь просто раскрыли карты. Невероятное по своему цинизму признание.Что ж, когда противник сам открывает свои карты, играть становится значительно легче. В отношениях с США как минимум не может быть иллюзий. Это государство откровенно враждебное, и оно называет гибель русских на русской земле своим успехом. А потому нужно отбросить эмоции и из этого исходить, параллельно делая собственные «инвестиции» таким образом, чтобы тот же Грэм осознал, что может умыться, простите, кровавыми соплями.