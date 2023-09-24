В вооружённых силах ФРГ прокомментировали публикации о подбитом танке Leopard с экипажем из Бундесвера

На Украине нет немецких танковых экипажей. Мы не отправляем своих военных для участия в боевых действиях на Украине.

В вооружённых силах Германии комментируют публикации российского СМИ о том, что российские военные в Запорожской области подбили танк Leopard, который управлялся экипажем из Бундесвера.Напомним, что такой материал со ссылкой на российского военнослужащего опубликовало РИА Новости , о чём накануне сообщало «Военное обозрение». В материале было заявлено, что из экипажа уцелел механик-водитель, который по-немецки просил российских военных, получивших доступ ко внутреннему пространству башни танка , не стрелять в него. И он же, как утверждалось, заявил, что военнослужащий Бундесвера.В самом Бундесвере, комментируя эту информацию, утверждают, что в боевых действиях в ходе украинского конфликта военнослужащие вооружённых сил ФРГ не участвуют.Пресс-служба Бундесвера:Одновременно с этим в Минобороны Германии заявили, что на немецких полигонах подготовлено несколько сотен украинских танкистов, в том числе и тех, которые управляют танками Leopard немецкой разработки.В Минобороны России заявления о немецком танковом экипаже подбитого «Леопарда» пока не комментировали.Напомним, что ранее поступали данные о том, что Киев отказался от партии танков Leopard 1, аргументировав это тем, что танки «слишком старые» и что на Украине «нет возможностей и запчастей для того, чтобы привести эти танки к полноценной боеготовности».