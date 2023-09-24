Военное обозрение
Войти Регистрация

В вооружённых силах ФРГ прокомментировали публикации о подбитом танке Leopard с экипажем из Бундесвера

33
В вооружённых силах ФРГ прокомментировали публикации о подбитом танке Leopard с экипажем из Бундесвера

В вооружённых силах Германии комментируют публикации российского СМИ о том, что российские военные в Запорожской области подбили танк Leopard, который управлялся экипажем из Бундесвера.


Напомним, что такой материал со ссылкой на российского военнослужащего опубликовало РИА Новости, о чём накануне сообщало «Военное обозрение». В материале было заявлено, что из экипажа уцелел механик-водитель, который по-немецки просил российских военных, получивших доступ ко внутреннему пространству башни танка, не стрелять в него. И он же, как утверждалось, заявил, что военнослужащий Бундесвера.

В самом Бундесвере, комментируя эту информацию, утверждают, что в боевых действиях в ходе украинского конфликта военнослужащие вооружённых сил ФРГ не участвуют.

Пресс-служба Бундесвера:

На Украине нет немецких танковых экипажей. Мы не отправляем своих военных для участия в боевых действиях на Украине.

Одновременно с этим в Минобороны Германии заявили, что на немецких полигонах подготовлено несколько сотен украинских танкистов, в том числе и тех, которые управляют танками Leopard немецкой разработки.

В Минобороны России заявления о немецком танковом экипаже подбитого «Леопарда» пока не комментировали.

Напомним, что ранее поступали данные о том, что Киев отказался от партии танков Leopard 1, аргументировав это тем, что танки «слишком старые» и что на Украине «нет возможностей и запчастей для того, чтобы привести эти танки к полноценной боеготовности».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
33 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 20:28
    +4
    Пресс-служба Бундесвера:
    На Украине нет немецких танковых экипажей. Мы не отправляем своих военных для участия в боевых действиях на Украине.

    Ну да. они сами себя направили.
    на немецких полигонах подготовлено несколько сотен украинских танкистов

    Теперь всё понятно - сдаваться их тоже по-немецки учили.

    Пока не будет преъявлен живой разговорчивый немчик, будут отмазываться. Впрочем как и поляки и прочие присоеденившиеся.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:37
      -5
      А голову включить не вариант?Если бы на самом деле пленили мехвода Ганса,вот бы был повод для наших СМИ и не только..Ох уж эти сказочники..РИА ,на эту чушь еще клюнуло..
      1. kulinar
        kulinar Сегодня, 21:05
        -5
        Цитата: dmi.pris1
        А голову включить не вариант?Если бы на самом деле пленили мехвода Ганса,вот бы был повод для наших СМИ и не только..Ох уж эти сказочники..РИА ,на эту чушь еще клюнуло..

        Да местным урякрякалам не надо умных мыслей. Они примитивные, на уровне рефоексов Павлова. За то и минусуют.
        Простой вопрос :как мог тяжело раненный (по информации того же бойца Легенды) говорить?
        Туфта.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 21:17
          +3
          Другой вопрос: как мог человек- тяжелораненый, в стрессовом состоянии, говорить на НЕродном ему языке? Отдактилоскипировать труп, сфотографировать, установить личность. Дать фото- в зарубежные СМИ. В зависимости от результата- организовать шумную передачу тела- послу. Под обьективами телекамер.
      2. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 21:16
        +1
        Как был подбит танк Leopard с немцами
        По словам командира разведывательной группы, как только удалось остановить штурм бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), то сразу же был уничтожен немецкий танк Leopard при помощи противотанковой управляемой ракеты.

        «Когда мы остановили их очередной „мясной“ штурм и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР. — NEWS.ru) Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять „языка“. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать „нихт шиссен“ (не стреляйте. — NEWS.ru)», — рассказал Легенда.

        Какую информацию удалось добыть у немецкого экипажа
        Российский боец пояснил, что пока немецкому солдату оказывали медицинскую помощь, он назвал свою бригаду и место ее дислокации, а также несколько раз повторил, что он не наемник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты.
        Впоследствии немецкий военнослужащий умер от ран

        Легенда подчеркнул, что был удивлен, увидев немецкого солдата в танке. По его словам, российские военные могут уничтожать технику противника, даже если ей управляют иностранные специалисты.
        «Итог будет один: немецкие танки будут гореть, и американские так же будут гореть, даже если им управлять будут „америкосы“», — сказал разведчик.

        См. подробно - https://news.ru/world/vs-rf-unichtozhili-leopard-s-nemeckim-ekipazhem-vyzhili-li-oni-kak-eto-bylo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 20:45
      0
      Цитата: antiaircrafter
      Пресс-служба Бундесвера:
      На Украине нет немецких танковых экипажей. Мы не отправляем своих военных для участия в боевых действиях на Украине.

      Ну да. они сами себя направили.
      на немецких полигонах подготовлено несколько сотен украинских танкистов

      Теперь всё понятно - сдаваться их тоже по-немецки учили.

      Пока не будет преъявлен живой разговорчивый немчик, будут отмазываться. Впрочем как и поляки и прочие присоеденившиеся.

      Поляки ,кстати, официально признали потери в 10 тыс .
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:48
        -2
        Жаль немец не выжил.Могли бы предьявить его потом СМИ.
        Расчетом ПТРК был уничтожен уже очередной по счету немецкий танк «Леопард», переданный Берлином киевскому режиму для войны с русскими. Вот только эта бронемашина оказалась с сюрпризом.Когда наша разведгруппа подошла к «Леопарду», чтобы обследовать его содержимое, выяснилось, что тяжелораненый мехвод еще жив и попросил не добивать его на чистейшем немецком языке. Командир разведгруппы описывает дальнейшее так:

        Когда мы остановили их очередной «мясной штурм» и заптурили Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и нас увидел, начал кричать «нихт шиссен». Несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий бундесвера и весь экипаж из одной роты.
        Тяжелораненый немец ненадолго пережил своих сослуживцев, скончавшись через несколько минут, но успел сказать, что жалеет, что согласился сюда приехать. Вот такая поучительная история.

        https://topcor.ru/39584-do-poslednego-russkogo-pochemu-nemeckie-soldaty-vnov-okazalis-na-ukraine.html

        Дежавю.Прямо как 80 лет назад во время Курской битвы.

      2. dump22
        dump22 Сегодня, 21:17
        -1
        Поляки ,кстати, официально признали потери в 10 тыс


        Странно.
        На 10 тыс погибших должна приходиться как минимум сотня пленных (1%), а пока не смогли предъявить еще ни одного пленного поляка.
  2. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:32
    +9
    Не думаю, что они там реально есть, но в любом случае, что они еще скажут? Будут отпираться до последнего! Что меня смущает в этой истории, то что если у него и не было документов с собой, то можно было его просто сфоткать и выставить фото, пусть немцы узнают. А так все это пустые хлопоты!
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 20:54
      0
      Там не одного можно было сфоткать. Весь экипаж.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 21:01
      +3
      Возможно, "здесь и сейчас". уже не всё "так просто"...

      Давайте не забывать о том, что и "в наличие" Паулюса у "советов", никто не верил. А он, - "взял и вошел в зал". В "нужный" момент...

      За сим, я не исключаю, что сей, персонаж из Фатерланда, и не "задвухсотился" вовсе. А на излечении находится. И когда, Вермахт, решительно "наотрицается", так сказать, - "до посинения". Сей, "оживший", Vertreter Panzerwaffe, перед объективами и "всплывёт"... И, - "запоет"...

      Так что, будем посмотреть...
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 21:24
      +1
      Все мутно.
      Азовцы четко сказали, чьо сдали азовсталь за вывоз "генералов" нато
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 20:33
    0
    . было заявлено, что из экипажа уцелел механик-водитель, который по-немецки просил российских военных, получивших доступ ко внутреннему пространству башни танка, не стрелять в него.
    . Шо опять " Гитлер капут" кричал бедолага?
    1. Seamaster
      Seamaster Сегодня, 20:41
      +4
      Еще он кричал, что всегда голосовал за Тельмана.
      И умер.
  4. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 20:33
    +7
    Да не будет никто предъявлен.
    Военные сказки это. По простому, брехня.
    А если говорить серьёзно, был бы там Bundeswehrsoldat,то соответствующие службы раскутили бы этот факт профессионально,так как нужно. Без подобного любительского театра.
  5. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 20:34
    +5
    Это немецкие "Ihтамneine" . . . request
  6. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 20:39
    +9
    Трудно сказать: врут или нет в Бундесвере.
    Возможно дойчеры решили подзаработать на вольных хлебах. В качестве "диких гусей" залезли в этот железный гроб, надеясь, что сумеют обмануть старуху с косой... Не получилось. Нечего было лезть не в свою войну! Не слушаетесь своих великих соотечественников, которые говорили: -- "Никогда не воюйте с русскими!" (О.фон Бисмарк)
    Адик не послушался, и пол-Германии стало народной демократией! Но урок не пошёл в прок. Видать придется повторять, если не одумаетесь!
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 20:42
      0
      Именно, в этом и суть дела!
      Это разные вещи, солдат Bundeswehr или "искатель приключений" на свою пятую точку.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 20:52
        +1
        Цитата: Fachmann
        Именно, в этом и суть дела!
        Это разные вещи, солдат Bundeswehr или "искатель приключений" на свою пятую точку.

        Если солдат бундесвера "временно" уволился из армии ФРГ и пошёл на войну на украине вряд ли это искатель приключений . Это направление командованием армии Германии кадрового военного бундесвер в зону боевых действий , под прикрытием всевозможных легенд . Искатель приключений , сам пошёл воевать , мы , Германия , здесь ни причём . И это практика всех армий мира ..
    2. Ulan.1812
      Ulan.1812 Сегодня, 20:53
      +1
      И такое могло быть. Взяли отпуск и отправились подзаработать.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:08
        0
        Цитата: Ulan.1812
        И такое могло быть. Взяли отпуск и отправились подзаработать.

        а там в истории в диалоге от мехвода было типа - нафига я сюда полез
  7. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:43
    +1
    Было бы странно, если эти гитлеровские недобитки признали данный "сюрпрАйз". sad
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:49
    0
    А пересчитать независимым экспертам всех немецких танкистов не вариант?Оправдываются это уже хорошо.У нас что трупа 100 % немца нет в загашнике?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 21:06
      +1
      И ещё железный троллинг- у нас все мёртвые немцы танкисты!И интересно ,как определить национальность экипажа ,если "лёпа" башню метнул.200 % там немцы сидели.Тут уже не прокатит- лёпа на Украине ,это не немецкий а украинский лёпа.
  9. VALERIK_097
    VALERIK_097 Сегодня, 20:49
    +2
    А вообще как информационный троллинг пойдёт-пусть оправдываются.Как говорится:"Все средства хороши".
  10. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:51
    +1
    Возможно участие немецких военнослужащих в войне на Украине?
    Несомненно возможно.
    Описанный случай был или нет?
    Не могу дать однозначный ответ.
    Как в анекдоте-пятьдесят на пятьдесят.
    Главный вопрос почему этого танкиста не предъявили.
    Ну тут могут быть разные варианты. Например идёт уточнение личности допросы и тд.
    Возможны дипломатические игры.
    Напомню что и пилота У-2 Пауэлла предъявили не сразу и в США были уверены что он погиб.
    А может и никакого немецкого танкиста не было.
    Может это был украинец, который поднял руки и крикнул- Гитлер капут.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 21:11
      0
      Цитата: Ulan.1812
      Например идёт уточнение личности допросы и тд.

      какие допросы, он на месте помер, что успели - то узнали
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:17
      0
      Цитата: Ulan.1812
      А может и никакого немецкого танкиста не было.

      Надеюсь, что все таки был. Не то, что бы я немцев не люблю...
      Просто, если действительно был немец и даже если его решили не показывать, то разведчикам и расчету ПТУР за немца всяко поболе ништяков отвалят.
  11. VicVic
    VicVic Сегодня, 20:59
    0
    Мог и укроп танкист фрицем прикинуться, хотя, наверное, " отпускник", если эта информация, вообще соответствует действительности.
  12. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 21:03
    0
    У него хоть какие-то документы были с собой?,Можно выложить фото его во всех соцсетях,возможно его и опознают... .
  13. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 21:05
    0
    Мехвод кричал "Гитлер капут". Потому и опознали, что он немец. -)
  14. Roust
    Roust Сегодня, 21:07
    +1
    Без разницы, с немцами или без, главное, "кошка" сдохла.
  15. NG inform
    NG inform Сегодня, 21:13
    0
    Немцы врать не станут, ага-ага. В прочем Рейнметалл нужно бомбить без вариантов, а их владельцев официально обозначит террористом, причастным и ответственным к началу второй мировой войны и попытки начать третью.