В Баньске началась сербская война против Косова.(...) Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обвинил Сербию в нападении на Косово, призвав альянс нанести удары по сербской территории. Свое заявление он разместил в одной из запрещенных в России соцсетей.Фелингер прокомментировал инцидент на севере Косово с группой вооруженных неизвестных, которые вступили в боевое столкновение с косовской полицией. По мнению представителя НАТО, это "злые сербы" напали на "мирных" косовских албанцев, поэтому нужно срочно нанести удар по Белграду. При этом он утверждает, что к происходящему якобы причастна Россия. Возникает ощущение, что европейский чиновник явно находится под какими-то запрещенными веществами или перебрал с крепкими напитками.- заявил Фелингер.Ранее косовские власти объявили о блокировке в районе монастыря Баньска на севере Косово и Метохии вооруженной группы неизвестных, которые вступили в бой с полицией самопровозглашенной республики. Утверждается, что группа хорошо вооружена и имеет даже тяжелое вооружение.Власти Косово сразу же обвинили в случившемся Сербию, это для них само собой разумеющееся. Если где-то что-то случилось - обвиняй сербов. Президент Сербии Александар Вучич готовит обращение к гражданам республики в связи с происходящим на территории Косово, оно должно прозвучать в ближайшее время.