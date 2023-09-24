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Представитель НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс начать бомбить Белград в связи с происходящим в Косово

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Представитель НАТО Гюнтер Фелингер призвал альянс начать бомбить Белград в связи с происходящим в Косово

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обвинил Сербию в нападении на Косово, призвав альянс нанести удары по сербской территории. Свое заявление он разместил в одной из запрещенных в России соцсетей.


Фелингер прокомментировал инцидент на севере Косово с группой вооруженных неизвестных, которые вступили в боевое столкновение с косовской полицией. По мнению представителя НАТО, это "злые сербы" напали на "мирных" косовских албанцев, поэтому нужно срочно нанести удар по Белграду. При этом он утверждает, что к происходящему якобы причастна Россия. Возникает ощущение, что европейский чиновник явно находится под какими-то запрещенными веществами или перебрал с крепкими напитками.

В Баньске началась сербская война против Косова.(...) Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!

- заявил Фелингер.

Ранее косовские власти объявили о блокировке в районе монастыря Баньска на севере Косово и Метохии вооруженной группы неизвестных, которые вступили в бой с полицией самопровозглашенной республики. Утверждается, что группа хорошо вооружена и имеет даже тяжелое вооружение.

Власти Косово сразу же обвинили в случившемся Сербию, это для них само собой разумеющееся. Если где-то что-то случилось - обвиняй сербов. Президент Сербии Александар Вучич готовит обращение к гражданам республики в связи с происходящим на территории Косово, оно должно прозвучать в ближайшее время.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/GunterFehlinger
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10 комментариев
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:17
    +2
    По мнению представителя НАТО, это "злые сербы" напали на "мирных" косовских албанцев

    Всё не так - это косовские албанцы сами себя обстрелляли.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:29
      +1
      Как то разошлись не на шутку в последнее время.Карабах,теперь Косово.
  2. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:18
    0
    А, что конкретно бомбить он не пояснил? Или, все подряд, в стиле НАТО?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:33
      0
      Хотят наказать за непослушание.А повод он ведь всегда найдётся.Цитата.

      В Баньске началась сербская война против Косова.(...) Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!- заявил Фелингер.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:19
    0
    А это не повод нам проверить на вшивость НАТО ,упадёт бомба на Белград - прилетит что то в Брюссель.Один ,воюем с НАТО опосредованно.Вспомнить классику: Рони Рейган сослался тогда ,что он не знал что микрофон включён.
  4. Garris199
    Garris199 Сегодня, 21:19
    +1
    Какой «замечательный» комитет по развитию у НАТО. Развиваться так с музыкой, что называется. А вообще, как интересно все совпадает по времени, операция в Карабахе и вот пожалуйста сразу Косово. Что дальше, ПМР?
    1. Вадим С
      Вадим С Сегодня, 21:31
      0
      Это и есть третья мировая, она идёт и полыхает то здесь то там, кто то ещё сомневается.
  5. Елена Башкатова
    Елена Башкатова Сегодня, 21:20
    0
    А этот мужик знает откуда пришла эта вооруженная группа? Пусть поделится секретом.
  6. AVA77
    AVA77 Сегодня, 21:24
    0
    Блин, ну почему так то.
    Один раз в жизни, прямо сейчас получается потрахаться а потом всю оставшуюся жизнь остается только сожалеть о содеянном. request
  7. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 21:29
    +2
    Вот он потомок недобитых фашистов вылез! Ему главное не разбираясь бомбить. Думают сидят там в безопасности и тыкают пальцем кого казнить. Есть же у нас болезные ещё верящие что с ними можно договориться.