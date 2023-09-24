Военное обозрение
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В Сети появились кадры удара российской авиации по украинскому эшелону с военной техникой

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В Сети появились кадры удара российской авиации по украинскому эшелону с военной техникой

В Сети проявились кадры удара по украинскому военному эшелону, находящемуся на одной из тыловых станций на подконтрольной Киеву территории. Как утверждается, удар был нанесен российской авиацией.


Российские ресурсы начали активно распространять ролик, в котором показан удар по украинскому эшелону, перевозящему военную технику. Съемка велась с беспилотника, который, по-видимому, и корректировал нанесение удара. Где происходила съемка и в какое время данных нет, возможно, что совсем недавно, деревья еще зеленые, но уже с желтыми вкраплениями.

Примечательно, что на кадрах взрывная волна образует стилизованную букву Z, как будто летчик ставит свою подпись. На это обращают внимание многие российские ресурсы.


Кадры, на которых ВКС РФ наносят удар по составу, перевозящему технику ВСУ, примечательны не только мощным взрывом и паническим бегством личного состава. Справа от места взрыва на несколько секунд образовалась символическая буква - Z. Будто лётчик оставил свою подпись

- пишет ТГ-канал "Изнанка".

Возможно, что нанесение ударов по эшелону продолжилось, просто в ролик не попало. Будем на это надеяться. Возможно, что об этом ударе в ближайшее время что-то расскажет Минобороны в очередной сводке, но традиционно без каких подробностей. На данный момент никаких сообщений об ударах по эшелонам ВСУ от военных не поступало.

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21 комментарий
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 21:52
    +6
    да, прилетело что то серьёзное, напрашивается по линии тупика ещё 3-4 таких же!
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 21:55
      +7
      Да, ещё бы одну в конец состава, чтобы откатить было нельзя. А потом парочку по центру
      1. DIM(a)
        DIM(a) Сегодня, 22:02
        +2
        там ещё примечательно, и это видно, что зацепило какую-то технику на платформе, задымила бодро после разрыва.
        Удар, если судить по месту попадания, то видимо по координатам, заметно, что прямо по перекрёстку влупили.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 22:30
      +2
      Напрашиваться вопрос, почему один? Бомбометание обычно лучше парой
  2. PN
    PN Сегодня, 21:58
    +5
    Одного удара на такой эшелон крайне мало. Ещё пяток не помешал бы.
  3. Gekki66
    Gekki66 Сегодня, 21:58
    +2
    Красиво и мощно. Добить теперь неподвижный состав, КМК, не составит большого труда.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 22:05
    +2
    Хорошо, но мало. Нужны массированные удары ВКС, не одним и не парой самолётов, а хотя бы 10 ю одновременно.
  5. Бром4ег
    Бром4ег Сегодня, 22:09
    +1
    Нужно 2-3 бомбы. А то одной мало, так как точность хромает. Но даже от ударной волны единственной бомбы танк загорелся.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 22:12
    +1
    Тонн 400 (минимум) военного имущества плюс повижной состав. Отличная новость! Отличная работа!
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 22:15
    +6
    Хороший удар, украинская железная дорога не должна нормально работать
  8. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 22:16
    +2
    it is hoped for that there were at least 10-17 follow on bombs for all the other wagons
    1 bomb will not destroy a full train
    Unless its going over a deep ravine or river and the bridge is taken out
  9. km-21
    km-21 Сегодня, 22:20
    -4
    К сожалению российское оружие уступает западному по высокоточности и залповости. Если бы лупануть чем-то вроде Хаймерсов, то от всего эшелона остался бы металлолом. А после того что мы увидели, можно отцепить одну платформу, заменить локомотив и ехать дальше на фронт.
    1. MainJet88
      MainJet88 Сегодня, 22:40
      +3
      А если вместо 6 ракет хаймерса будут 16 ракет урагана, практически такого же калибра м веса БЧ?
      Металлолом останется?
      1. Mister22408
        Mister22408 Сегодня, 23:02
        -1
        Могущество БЧ отличается, при соизмеримом весе...
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 22:45
      +3
      Цитата: km-21
      К сожалению российское оружие уступает западному по высокоточности и залповости

      Отставание России в развитии высокоточного вооружения, которое кстати сокращается семимильными шагами, идет еще со времен холодной войны.
      Просто США всегда делали ставку на первый обезоруживающий удар, где точность важна. А СССР предполагал гарантированный ответный удар, где плюс-минус пара километров компенсировалась десятком мегатонн.
    3. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 23:13
      0
      Цитата: km-21
      К сожалению российское оружие уступает западному по высокоточности и залповости

      «Залповости» это как?
      И таки да: Брюс там 200 lb (91 kg) high-explosive unitary warhead и и содержит 51 фунт (23 кг) и содержит всего взрывчатки PBX-109 в стальном корпусе с насечкой для формирования осколков.
      9М55Ф покруче будет, там 95 кг ВВ, а бич 243 кг, каждый пэ: ~50гр
  10. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 22:32
    +2
    А вот можно кадры как весь состав в труху, хотя бы фотографии?
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 22:37
    +1
    Надеюсь, что продолжались: жалеть их не надо.
  12. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 22:58
    -1
    А по чему били-то? Судя по кадрам, от эшелона далековато бумкнуло.
    Причём беспилотник смотрел совсем в другое место, видимо, ожидал удара по составу.
    Метров пятьсот промах, получается.
  13. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 23:01
    +1
    На такой жирный состав с техникой можно и 2-3 зарядить.
  14. Mister22408
    Mister22408 Сегодня, 23:10
    0
    Белый дым, одиночное воздействие, скорость фронта волны и детонация БК - ничего не выдавало...:-)