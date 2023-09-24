В Сети появились кадры удара российской авиации по украинскому эшелону с военной техникой

Кадры, на которых ВКС РФ наносят удар по составу, перевозящему технику ВСУ, примечательны не только мощным взрывом и паническим бегством личного состава. Справа от места взрыва на несколько секунд образовалась символическая буква - Z. Будто лётчик оставил свою подпись

В Сети проявились кадры удара по украинскому военному эшелону, находящемуся на одной из тыловых станций на подконтрольной Киеву территории. Как утверждается, удар был нанесен российской авиацией Российские ресурсы начали активно распространять ролик, в котором показан удар по украинскому эшелону, перевозящему военную технику. Съемка велась с беспилотника , который, по-видимому, и корректировал нанесение удара. Где происходила съемка и в какое время данных нет, возможно, что совсем недавно, деревья еще зеленые, но уже с желтыми вкраплениями.Примечательно, что на кадрах взрывная волна образует стилизованную букву Z, как будто летчик ставит свою подпись. На это обращают внимание многие российские ресурсы.- пишет ТГ-канал "Изнанка".Возможно, что нанесение ударов по эшелону продолжилось, просто в ролик не попало. Будем на это надеяться. Возможно, что об этом ударе в ближайшее время что-то расскажет Минобороны в очередной сводке, но традиционно без каких подробностей. На данный момент никаких сообщений об ударах по эшелонам ВСУ от военных не поступало.