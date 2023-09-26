О некоторых аспектах и результатах прошедшей Генеральной Ассамблеи ООН

«Пришло время реформировать как Совет Безопасности, так и Бреттон-Вудские институты. По сути, это вопрос перераспределения власти в соответствии с реалиями сегодняшнего мира».

«Существует консенсус относительно необходимости продолжения реформы и модернизации международных финансовых учреждений, с тем чтобы они были в большей мере способны реагировать на нынешние трудные задачи в финансовой и экономической областях и на потребности государств-членов ООН».