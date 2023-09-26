Мысли о погибших в Карабахе миротворцах. Кто и зачем это сделал

Ну что, понравилась вам оперативность, с которой раскрыли дело о расстреле российских миротворцев в районе населенного пункта Джанятаг? Как мгновенно отреагировал азербайджанский президент! Тут же принес извинения и выразил «глубочайшие соболезнования», пообещал выплатить компенсацию, найти и наказать виновных. Вот что значит хороший человек!
А я почему-то вспомнил майора Юрия Ищука и старшего лейтенанта Романа Федину. Тех самых вертолетчиков, чья машина была сбита азербайджанцами во время прошлого обострения конфликта. Те же извинения, те же обещания найти и наказать виновных.
Про компенсацию не знаю. А вот про тех, кого «нашли и наказали» даже не слышал. Кого-то там арестовали, их командира отстранили от должности. Короче. Гнев президента Азербайджана был безмерен! Оно и понятно. Такая операция и так бездарно проведена. Думаю, эти, наверное, арестуют ещё кого-то, чтобы сидеть было веселее, арестанты пересидят этот конфликт и вернутся в своё подразделение с повышением.
Это стало понятным сразу после сообщения о расстреле. Не знаю, кто виноват, армяне или азербайджанцы, но пропагандистская кампания была бездарно провалена. Армяне с карамультуками в том районе так и не появились. А вот спецназ армии Азербайджана засветился. Тогда-то и стало понятно, кто убийца...
И пресса заткнулась мгновенно. Тишина, как в космосе. Ну хоть какая-то зацепка от армян. Нету, как не копай. Ну и пришлось разыгрывать картинку серьезного расследования. Да ещё и вместе с российскими следователями. И найти пришлось виновных.
Как убивали миротворцев?
Сразу скажу, выводы, которые я озвучу, сделаны на основании изучения фотографий, которые опубликованы в Интернете. А это значит, что это только оценочное суждение автора, не более того. Думаю, среди российских следователей были специалисты, которые тоже выскажутся сразу после того, как закончится расследование и суд вынесет приговор виновным.
На самом деле, цель была полностью беззащитна изначально. Вооружена, но беззащитна. Так бывает, когда военнослужащих используют как живой щит. Автомат вроде есть, а патронов к нему нет. А если есть патроны, то есть и приказ огня не открывать! В данном случае такой приказ действовал!
Миротворцы «не имеют права применять оружие до тех пор, пока нет угрозы для них самих». То есть пока в тебя не стреляют, стой как истукан и терпи. А вот если пристрелят, то можешь в ответ открыть огонь. Мда... Но, как видно по фото, даже такой приказ позволял офицерам открыть огонь на поражение, если бы дело обстояло так, как его сейчас представляют в прессе.
Итак, автомобиль с пятью миротворцами возвращается на базу с наблюдательного пункта. Дорога известна всем. Как и примерное время появления автомашины. Организовать там засаду не составит труда даже для хорошего сержанта, не говоря уже об офицере.
Автомобиль попадает в засаду и обстреливается из автоматического оружия-автоматов Калашникова. Вроде все просто. Внезапность нападения и прочее. Офицеры не успевают ответить на огонь. Если бы не фотографии... Пять человек в машине. Двое спереди и трое на заднем сидении. При встречном огне передние могут стать щитом для задних. И тогда перестрелка.
И что мы видим на фото? Огонь начинают вести в момент, когда машина поравнялась с позицией, и продолжают вплоть до полной остановки автомобиля. При таком нападении все сидящие внутри автомобиля находятся на линии огня и практически не имеют шансов выжить.
Возникает вопрос о доказательствах такой версии.
Тут совсем просто. Посмотрите на двери и крылья уазика. Взгляните на стекла. Лобовые стекла целы, а вот задние и боковые отсутствуют. Да и пробоины в бортах расположены так, как они располагаются при стрельбе с тыла. Для более недоверчивых – рассмотрите то, как сколота краска на дверях. В какую сторону краска отлетела.
Есть и вторая версия.
Правда, менее красивая, но вполне рабочая. Обычный пост на дороге. Миротворцы, уверенные в адекватности солдат на посту, без опаски подъезжают и тут же получают «пулевой дождь». Это никак не противоречит тем фото, что есть. Огонь по большей части сосредоточен на задней части автомобиля просто потому, что там сидели трое офицеров.
Если с тем, как убивали более или менее понятно, то вот кто инициатор теракта, лично мне не ясно. На первый взгляд, вина азербайджанской стороны очевидна. Однако в конфликтах между близко связанными народами, с народом, который живет рядом многие столетия тем более, родственные, приятельские и прочие связи настолько глубоки, что тут возможно всякое.
Тут, кстати, очень показателен пример Украины и России. Сколько бы ни пытались стороны доказать, что враг – это враг, не получается. Идея братства народов сохраняется. Понимаю, с этим можно спорить вечно, но даже для тех, кто воюет уже много лет, врагами являются те, из западной Украины. Для украинцев же, враги – это россияне из далеких регионов.
Вполне возможно, что в расстреле российских миротворцев вина командования азербайджанской армии не так велика, как видится сегодня.
Лично я чисто теоретически вполне допускаю, что заказали теракт радикалы. Причем радикалы не только азербайджанские. Почему бы им не быть армянами или карабахскими арцахами? Наверное, именно тут и необходимо искать заказчиков.
Для тех, кто возмущен последним выводом, советую посмотреть видео издевательств армянских радикалов над миротворцами. Все эти блокировки транспорта и прочие объедки перед КПП миротворцев. Причем там никто не скрывал, что делали это армяне. Откуда родом, не знаю, но армяне.
Вместо выводов
О том, что дело постараются спустить на тормозах, я написал выше. Я в этом уверен почти на 100 %. Большая политика часто «забывает» о маленьких людях. Или откупается от них. Тут ничего не поделаешь. Миротворцы – это всегда опасность. Не верьте тем, кто рассказывает о своей службе в МС, как о курорте. Такой курорт почти всегда сопряжен с потерями…
Я с удовольствием читаю о том, что делают наши военные в Карабахе. Как спасают семьи армян, помогают эвакуироваться, прикрывают колонны. Очень нужная и важная работа. Работа для настоящих мужиков. И вижу множество свидетельств того, как благодарны армяне за эту работу.
Но это те армяне, которых бросила Армения, от которых отказался официально Пашинян. Но вот те, кто сейчас митингует в Ереване, наоборот, обвиняют россиян в том, что мы не начали войну с армией Азербайджана. Интересно, правда? Армения признала Карабах территорией Азербайджана. Подписала соответствующие документы. Армия Армении палец о палец не ударила, чтобы их защитить.
То есть миротворцы должны были вмешиваться во внутренние дела Баку? Разве Азербайджан объявлял о том, что хочет выселить всех армян? Разве началась резня? Нет, обстановку накалял Ереван! И с Россией разорвать отношения тоже хочет Ереван. Пашинян открыто об этом заявляет. Кто-то сомневается, что этот человек ведет Армению на бойню, как совсем недавно повел свою страну туда же Порошенко.
Как мне кажется, убийство миротворцев имело своей целью спровоцировать боевые действия между русскими и азербайджанцами. Чтобы показать миру, что именно из-за русских проблема Карабаха не решается. Ереван надеялся повоевать с Баку чужими руками.
В любом случае, убийство необходимо расследовать. Причем, результаты расследования должны стать публичными. Я не зря начал материал с трагического инцидента с нашим вертолетом. Понятно, что часто мы забываем трагедии просто потому, что их затмевают другие трагедии. Но они напоминают о себе и остаются в душах горьким осадком.
Соболезнуем семья и родным погибших. Смелости и воли их товарищам. И правды для всех нас!