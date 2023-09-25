Канадского премьера отдельные парламентарии призвали извиниться за приглашение бывшего боевика дивизии СС, названного «ветераном борьбы против русских»

Запад уже даже не пытается скрывать того, что готов поддерживать любые деструктивные человеконенавистнические силы, если эти силы можно профинансировать и направить воевать против России. В своё время западные спецслужбы активно работали с последователями нацистов и коллаборантами разных мастей, чтобы попытаться нанести урон Советскому Союзу. Правда, в тем времена это ещё как-то пытались скрывать. Теперь же Запад пошёл на очевидный пересмотр уже и итогов Нюрнбергского трибунала.Примером может являться ситуация в Канаде, после Второй мировой войны приютившей десятки тысяч нацистов из Германии и других стран Европы, давшей в разные годы приют многочисленным бандеровцам (участники ОУН-УПА – *террористическая организация, запрещена в России).Случай этот состоит в том, что на заседание канадского парламента был приглашён бывший боевик из дивизии СС «Галичина»* Ярослав Хунка. Встречая нациста, отдельные канадские политики ему аплодировали.Удивительным образом в канадском политическом пространстве всё же нашлись те, кто счёт такие действия неприемлемыми. Сначала извинился перед рядовыми канадцами Энтони Рота, спикер палаты представителей парламента Канады. Затем лидер оппозиции Пьер Пуальевр призвал публично извиниться за произошедшее Джастина Трюдо, премьера Канады.Дело в том, что экс-военнослужащего подразделения СС в качестве «почётного гостя» на время визита в Канаду Зеленского выбрала служба протокольных мероприятий премьер-министра Канады. При этом в Оттаве заявили, что сам Трюдо мог «не знать о страницах прошлого Хунки». Примечательно, что самого Хунку в канадском парламенте представили как «ветерана борьбы против русских во Второй мировой войне». А аплодисменты подчеркнули, что в канадском парламенте многие приветствуют такую трактовку, не рефлексируя по поводу того, что этот «ветеран» - эсэсовец. Другими словами, могли бы аплодировать хоть Гитлеру…