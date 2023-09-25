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Канадского премьера отдельные парламентарии призвали извиниться за приглашение бывшего боевика дивизии СС, названного «ветераном борьбы против русских»

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Канадского премьера отдельные парламентарии призвали извиниться за приглашение бывшего боевика дивизии СС, названного «ветераном борьбы против русских»

Запад уже даже не пытается скрывать того, что готов поддерживать любые деструктивные человеконенавистнические силы, если эти силы можно профинансировать и направить воевать против России. В своё время западные спецслужбы активно работали с последователями нацистов и коллаборантами разных мастей, чтобы попытаться нанести урон Советскому Союзу. Правда, в тем времена это ещё как-то пытались скрывать. Теперь же Запад пошёл на очевидный пересмотр уже и итогов Нюрнбергского трибунала.


Примером может являться ситуация в Канаде, после Второй мировой войны приютившей десятки тысяч нацистов из Германии и других стран Европы, давшей в разные годы приют многочисленным бандеровцам (участники ОУН-УПА – *террористическая организация, запрещена в России).

Случай этот состоит в том, что на заседание канадского парламента был приглашён бывший боевик из дивизии СС «Галичина»* Ярослав Хунка. Встречая нациста, отдельные канадские политики ему аплодировали.

Удивительным образом в канадском политическом пространстве всё же нашлись те, кто счёт такие действия неприемлемыми. Сначала извинился перед рядовыми канадцами Энтони Рота, спикер палаты представителей парламента Канады. Затем лидер оппозиции Пьер Пуальевр призвал публично извиниться за произошедшее Джастина Трюдо, премьера Канады.

Дело в том, что экс-военнослужащего подразделения СС в качестве «почётного гостя» на время визита в Канаду Зеленского выбрала служба протокольных мероприятий премьер-министра Канады. При этом в Оттаве заявили, что сам Трюдо мог «не знать о страницах прошлого Хунки». Примечательно, что самого Хунку в канадском парламенте представили как «ветерана борьбы против русских во Второй мировой войне». А аплодисменты подчеркнули, что в канадском парламенте многие приветствуют такую трактовку, не рефлексируя по поводу того, что этот «ветеран» - эсэсовец. Другими словами, могли бы аплодировать хоть Гитлеру…
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:19
    +4
    Канадского премьера отдельные парламентарии призвали извиниться за приглашение бывшего боевика дивизии СС, названного «ветераном борьбы против русских»
    . Это не такая уж неожиданность, скорее очевидный дрейф в сторону пересмотра итогов прошедших событий, принятие уже официально, других приоритетов...
    Они наш враг и ничуть не скрывают этого.
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 06:22
    +4
    Нет на свете людей хуже, чем украинская диаспора США и Канады. Доводилось с ними общаться. Ещё до СВО, до крымских событий, и даже до всех "майданов" они о России писали в таких выражениях, что я даже воспроизводить их здесь не буду, настолько мерзко. Причём на чистейшем русском языке.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 06:36
      +1
      Они разжигали ненависть задолго до Крымских событий доказывая, что Украина была завоёвана Россией, а Бандера активно воевал как против Сталина так и Гитлера.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    +2
    в канадском парламенте представили как «ветерана борьбы против русских во Второй мировой войне».
    Это открытое и показное русофобское мероприятие с героизацией нацистского преступника получившего в свое время убежище в Канаде. А как рукоплескал канадский парламент этому 90 летнему недобитку это нужно было видеть. Российский МИД направил ноту в посольство Канады, вот только чихать они хотели на всякие ноты чувствуя, что коллективный Запад их поддерживает. Со временем и Гитлера с его верхушкой оправдают, т.к. все к этому и идет.
  4. свой1970
    свой1970 Сегодня, 06:28
    +1
    Ничего нового- один лизнул гегемону, другие будучи оппозицией- пытаються валить конкурента- примьера...
    Им всем плевать по факту что он из СС которая Нюрнбергом признана преступной организацией
  5. фигвам
    фигвам Сегодня, 06:32
    +1
    Другими словами, могли бы аплодировать хоть Гитлеру…

    Правильно, учитывая то что любые ССовцы давали присягу гитлеру
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 06:32
    +1
    Интересна реакция официального Израиля и других семитских организаций на эту вызывающую выходку канадских властей. Смолчат или все таки вспомнят о том, что холокост - это не рекламная акция.
    p.s. Очень хочется услышать коммент нашего израильского коллеги Арона Заави.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 06:41
      +1
      Интересна реакция официального Израиля... Смолчат или все таки вспомнят
      А как вы думаете после того, как посмотреть вот это фото
      Второе где еврей целует в плечо "азовца" даже не стал вставлять - противно.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:38
    +1
    А аплодисменты подчеркнули, что в канадском парламенте многие приветствуют такую трактовку, не рефлексируя по поводу того, что этот «ветеран» - эсэсовец. Другими словами, могли бы аплодировать хоть Гитлеру…

    Это называется: хоть с чёртом (Гитлером), лишь бы против русских (имеются ввиду жители России).

    Чему удивляемся, политес давно отброшен, все эти выражения озабоченностей, ноты протеста, думаю уже в прошлом, к тому же, они (на Западе) не особо стыдились сотрудничать с бывшими нацистами в прежние времена.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 06:46
      +1
      Единственное чем плох для них Гитлер, так это тем, что этот ефрейтор сувал свой нос не в свои дела и украл у генералов победу.
  8. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 06:39
    +1
    Канадцы курят что-то, наверное то что у них на флаге изображено.