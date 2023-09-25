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Президент Сербии Александр Вучич исключил признание независимости Косово, несмотря на внешнее давление

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Президент Сербии Александр Вучич исключил признание независимости Косово, несмотря на внешнее давление

Сербия никогда не признает независимость Косово, последние события, произошедшие на севере самопровозглашенной республики только подтвердили это. С таким заявлением выступил сербский президент Александр Вучич.


Лидер Сербии провел пресс-конференцию по инциденту на севере Косово и Метохии, где в ходе боестолкновения с косовоалбанским спецназом погибли несколько сербов. Вучич обвинил в произошедшем международные силы и подчеркнул, что Сербия никогда не признает независимость Косово, несмотря на внешнее давление.

Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косова. Можете делать что угодно, никогда мы не признаем независимость Косова. Сербия никогда не признает независимость Косова

- подчеркнул Вучич.

По имеющимся данным, в ходе столкновения с полицией Косово погибли трое сербов, двое получили тяжелые ранения, судьба еще одного человека под вопросом. По словам Вучичча, хотя он и не поддерживает убийство полицейского, но так называемые власти Косово и Метохии довели сербское население до открытых столкновений. И все это при полной поддержке Запада, выступающего против любой инициативы сербов.

По нашей информации, трое сербов из Косово и Метохии погибли, двое совершенно точно — от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать. Еще двое тяжело ранены. И есть опасность, что погиб четвертый человек

- добавил сербский президент.

Напомним, что накануне полиция самопровозглашенного Косово сообщила о блокировании в районе православного монастыря Баньска на севере республики группы вооруженных мужчин в количестве 30 человек. В течение дня происходили столкновения, к вечеру ситуация стабилизировалась, власти Косово заявили о ликвидации троих и задержании еще пятерых "нападавших". Куда делись еще 22 человека данных нет.
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:46
    +1
    Можете делать что угодно, никогда мы не признаем независимость Косова.
    Так на это уже ответил Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвав альянс нанести удары по сербской территории. Вот так сегодня решаются вопросы в ЕС и НАТО. Поэтому очевидно, что что-то сделают обязательно, чтобы загнать Сербию в определенное для нее Западом "стойло".
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 06:49
    +1
    Похоже не было 30 тяжело вооруженных боевиков и другого вооружения. А была стычка косоваров с сербами. И если это не провокация (а судя по громким и слаженным воплям бомбить Сербию, это очень похоже) решили лапшу развесить и спецподразделения и БТР и удачно в монастыре заблокировали. (Люди наверное просто искали спасения)
  3. _просто
    _просто Сегодня, 07:03
    0
    Конечно, можно по разному относится к Вучичу, но в данном случае, он просто выражает мнение всех -здоровых, не больных евроценностями- сербов. И он старается лавировать между Россией и Европой... В последнее время, кстати, политический ветер поворачивает флюгер интересов в сторону ЕС. На это есть причины. Положения геополитическое достаточно щекотливое у Сербии и сербского руководства. Не всем нравится риторика Александра. Пусть он больше сейчас тяготеет к ЕС, чем к России (по факту; есть ли у него выбор, опять таки?). В самой же Европе находятся нелюди, которые на фоне напряжённости в Косово заявляют о надобности "бомбёжки Белграда". Вернее, один нелюдь: глава Европейского комитета по расширению НАТО Фелингер. И эти слова про недопустимость признания Косово Вучичу, как всем сербам, аукнутся. Да, храни Бог! Сил им всем.