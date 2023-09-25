Президент Сербии Александр Вучич исключил признание независимости Косово, несмотря на внешнее давление

Все происходящее укрепило мою уверенность в том, что мы никогда не признаем независимость Косова. Можете делать что угодно, никогда мы не признаем независимость Косова. Сербия никогда не признает независимость Косова

По нашей информации, трое сербов из Косово и Метохии погибли, двое совершенно точно — от снайперского огня с большого расстояния, когда не было необходимости ликвидировать. Еще двое тяжело ранены. И есть опасность, что погиб четвертый человек

Сербия никогда не признает независимость Косово, последние события, произошедшие на севере самопровозглашенной республики только подтвердили это. С таким заявлением выступил сербский президент Александр Вучич.Лидер Сербии провел пресс-конференцию по инциденту на севере Косово и Метохии, где в ходе боестолкновения с косовоалбанским спецназом погибли несколько сербов. Вучич обвинил в произошедшем международные силы и подчеркнул, что Сербия никогда не признает независимость Косово, несмотря на внешнее давление.- подчеркнул Вучич.По имеющимся данным, в ходе столкновения с полицией Косово погибли трое сербов, двое получили тяжелые ранения, судьба еще одного человека под вопросом. По словам Вучичча, хотя он и не поддерживает убийство полицейского, но так называемые власти Косово и Метохии довели сербское население до открытых столкновений. И все это при полной поддержке Запада, выступающего против любой инициативы сербов.- добавил сербский президент.Напомним, что накануне полиция самопровозглашенного Косово сообщила о блокировании в районе православного монастыря Баньска на севере республики группы вооруженных мужчин в количестве 30 человек. В течение дня происходили столкновения, к вечеру ситуация стабилизировалась, власти Косово заявили о ликвидации троих и задержании еще пятерых "нападавших". Куда делись еще 22 человека данных нет.