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Нанесён удар по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом и по объектам киевского режима в Одессе и области

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Нанесён удар по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом и по объектам киевского режима в Одессе и области

В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли очередную серию ударов по объектам противника в тыловых районах. Несколько целей были определены, доразведаны и поражены в Кривом Роге, крупном промышленном центре Украины в Днепропетровской области. Через этого город проходят и линии снабжения украинских войск на южном направлении. Через него идут потоки военной техники, оружия и боеприпасов в Запорожскую область, где украинская армия уже больше 3,5 месяцев пытается проводить наступление.


В результате удара уничтожен логистический комплекс, через который осуществлялась перевалка грузов для ВСУ.

Известно о ряде ударов по объектам в морском порту Одессы и припортовым объектам. В результате одного из ударов вспыхнул крупный пожар, который не могли потушить в течение нескольких часов. Среди прочего уничтожен склад в Суворовском районе города.

Так, запылало многоэтажное здание в Одесском порту. По некоторым данным, речь идёт об отеле «Одесса», в котором находились сразу несколько высокопоставленных офицеров вооружённых сил Украины, а также зарубежные военные советники. Сами одесситы неоднократно свидетельствовали о том, что это здание используется как место проведения военных совещаний. Пока нет данных, было ли это здание среди целей или же по нему прилетела ЗУР ЗРК украинской армии в попытке сбить российские ракеты.



Сообщается о взрывах на одном из объектов судоремонта в Одессе. Поражены цеха, в которых киевский режим пытался осуществлять производство катеров и оборудовать их средствами огневого поражения. Взорван крупный склад боеприпасов ВСУ неподалёку от границы с Приднестровской Молдавской Республикой.
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1 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:55
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    В результате удара уничтожен логистический комплекс... Поражены цеха, в которых киевский режим пытался осуществлять производство катеров... по объектам в морском порту Одессы и припортовым объектам... Взорван крупный склад боеприпасов ВСУ
    Не давать ни дня передышки бандеровщине и их наставникам в лице военных советников НАТО и инструкторов. Больше результативных ударов по тылам - меньше наших потерь на ЛБС и среди гражданского населения.