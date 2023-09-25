Нанесён удар по аэродрому Долгинцево под Кривым Рогом и по объектам киевского режима в Одессе и области

В ночное время суток российские Вооружённые силы нанесли очередную серию ударов по объектам противника в тыловых районах. Несколько целей были определены, доразведаны и поражены в Кривом Роге, крупном промышленном центре Украины в Днепропетровской области. Через этого город проходят и линии снабжения украинских войск на южном направлении. Через него идут потоки военной техники, оружия и боеприпасов в Запорожскую область, где украинская армия уже больше 3,5 месяцев пытается проводить наступление.
В результате удара уничтожен логистический комплекс, через который осуществлялась перевалка грузов для ВСУ.
Известно о ряде ударов по объектам в морском порту Одессы и припортовым объектам. В результате одного из ударов вспыхнул крупный пожар, который не могли потушить в течение нескольких часов. Среди прочего уничтожен склад в Суворовском районе города.
Так, запылало многоэтажное здание в Одесском порту. По некоторым данным, речь идёт об отеле «Одесса», в котором находились сразу несколько высокопоставленных офицеров вооружённых сил Украины, а также зарубежные военные советники. Сами одесситы неоднократно свидетельствовали о том, что это здание используется как место проведения военных совещаний. Пока нет данных, было ли это здание среди целей или же по нему прилетела ЗУР ЗРК украинской армии в попытке сбить российские ракеты.
Сообщается о взрывах на одном из объектов судоремонта в Одессе. Поражены цеха, в которых киевский режим пытался осуществлять производство катеров и оборудовать их средствами огневого поражения. Взорван крупный склад боеприпасов ВСУ неподалёку от границы с Приднестровской Молдавской Республикой.