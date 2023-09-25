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Французские эксперты и пользователи называют решение Макрона о выводе войск из Нигера капитуляцией перед новыми властями африканской страны

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Французские эксперты и пользователи называют решение Макрона о выводе войск из Нигера капитуляцией перед новыми властями африканской страны

Нашла своё подтверждение информация о решении французского президента Эммануэля Макрона вывести войска из Нигера. Изначально о таком решении заявили в администрации главы французского государства, после чего и сам Макрон сделал соответствующее заявление.


Напомним, что несколько недель назад новые власти Нигера потребовали от Парижа вывести французский военный контингент из страны. В Ниамее назвали этот контингент оккупационным, добавив, что намерены избавляться от французского колониального наследия. Был поставлен и ультиматум о выводе войск Франции в течение 48 часов. Срок этого ультиматума истёк.

В общей сложности на военных базах в Нигере к настоящему моменту находится 1460 французских военнослужащих, среди которых и несколько десятков старших офицеров.

Вывод этого контингента должен завершиться к концу декабря текущего года.

В самой Франции к решению Макрона относятся по-разному. Однако большинство экспертов и рядовых «комментаторов» считают, что президент Франции «капитулировал» перед новыми властями Нигера, называемыми в Париже «мятежниками» и «военной хунтой».

Некоторые оценки во французских медиа:

Можно называть это как угодно, но в целом это капитуляция Макрона перед мятежниками.

Потеря влияния в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, на горизонте – Конго. Что на это скажет Елисейский дворец?

Это полный провал дипломатии Франции, это полный провал политики президента.
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1 комментарий
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  1. Ilya-spb
    Ilya-spb Сегодня, 06:56
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    Россия нанесла глобалистам удар в Западной Африке.

    Так держать!

    Ещё бы... Базы на Кубе и в Венесуэле поставить. С ракетами. Сугубо оборонительными.