Можно называть это как угодно, но в целом это капитуляция Макрона перед мятежниками.

Потеря влияния в Мали, Буркина-Фасо, Нигере, на горизонте – Конго. Что на это скажет Елисейский дворец?

Это полный провал дипломатии Франции, это полный провал политики президента.

Нашла своё подтверждение информация о решении французского президента Эммануэля Макрона вывести войска из Нигера. Изначально о таком решении заявили в администрации главы французского государства, после чего и сам Макрон сделал соответствующее заявление.Напомним, что несколько недель назад новые власти Нигера потребовали от Парижа вывести французский военный контингент из страны. В Ниамее назвали этот контингент оккупационным, добавив, что намерены избавляться от французского колониального наследия. Был поставлен и ультиматум о выводе войск Франции в течение 48 часов. Срок этого ультиматума истёк.В общей сложности на военных базах в Нигере к настоящему моменту находится 1460 французских военнослужащих, среди которых и несколько десятков старших офицеров.Вывод этого контингента должен завершиться к концу декабря текущего года.В самой Франции к решению Макрона относятся по-разному. Однако большинство экспертов и рядовых «комментаторов» считают, что президент Франции «капитулировал» перед новыми властями Нигера, называемыми в Париже «мятежниками» и «военной хунтой».Некоторые оценки во французских медиа: