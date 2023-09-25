Источник назвал сроки передачи военным беспилотной платформы «Зубило» для полноценных испытаний

Беспилотная платформа "Зубило" после окончания оружейного салона в Кубинке вернулась на предприятие, где сейчас проходит ее доработка. (...) К концу года ее доработку должны завершить, после чего, ориентировочно, весной 2024 года "Зубило" передадут на испытания в ВС РФ

Представленный на международном форуме "Армия-2023" беспилотный бронеавтомобиль "Зубило" готовят к передаче военным для полноценных испытаний. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.Разработанный АО "Ремдизель" беспилотный бронеавтомобиль после выставки вернулся на предприятие, где над ним проводятся доводочные работы, в основном это касается электроники. Доработку планируют завершить до конца этого года, затем броневик пройдет необходимые испытания и весной отправится к военным для полноценных, вероятно и в зоне СВО.- приводит РИА Новости слова источника.Бронированная беспилотная платформа "Зубило" создана на шасси серийного "КамАЗа", свое название получила за форму корпуса, напоминающую этот ударно-режущий инструмент. Разработчики позиционируют ее как беспилотное средство поддержки штурмовых групп с возможностью подвоза боеприпасов, различных грузов и т.д., также наземный беспилотник можно использовать в качестве станции подзарядки раций и дронов На выставке "Зубило" показали с зенитной установкой ЗУ-23-2 в качестве вооружения, скорей всего это не окончательный вариант. Заявленные характеристики: габариты - 7465х2550х2100 мм, дорожный просвет - 320 мм. Угол преодолеваемого подъема не менее 30°. Снаряженная масса - 13 300 кг, полная боевая - 16 000 кг. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч.Ранее сообщалось, что опытный образец беспилотника уже был показан военным, но их не устроила слишком маленькая автономность платформы. Сейчас предприятие работает и над устранением этой проблемы.