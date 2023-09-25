Источник: Пострадавшая в ходе ракетного удара ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» критических повреждений не получила

У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте

Сроки ремонта пострадавшей в ходе ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу ДЭПЛ "Ростов-на-Дону" увеличатся незначительно, проведенная оценка показала, что субмарина не получила критических повреждений. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли, знакомый с ситуацией.Проведенная оценка повреждений ДЭПЛ "Ростов-на-Дону", полученных 13 сентября во время ракетной атаки на Севастополь показала, что субмарина критических повреждений не получила, прочный корпус не пострадал. Так что сроки планового ремонта, который и так должен был занять несколько месяцев, увеличатся незначительно. Сведений о возможной доставке подлодки на "Адмиралтейские верфи" для ремонта нет, скорей всего она останется на Севморзаводе.- приводит ТАСС слова источника.А вот по БДК "Минск" пока информации нет, идет оценка объема предстоящих работ. В Минобороны пообещали, что подлодка и БДК вернутся в боевой состав флота после полного восстановления.Ранее ряд западных изданий сообщил о том, что подлодка "Ростов-на-Дону" выбыла из строя до конца конфликта, сделав такой вывод на основе опубликованных снимков повреждений. Сообщалось, что субмарину непременно должны переправить на "Адмиралтейские верфи" для восстановления.ДЭПЛ "Ростов-на-Дону" является второй после головной ДЭПЛ "Новороссийск" в серии из шести "Варшавянок", построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Заложена 21 ноября 2011 года, спущена на воду 26 июня 2014 года, 21 октября 2014 года начались заводские ходовые испытания. Вошла в состав флота 27 декабря 2014 года.