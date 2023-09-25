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Источник: Пострадавшая в ходе ракетного удара ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» критических повреждений не получила

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Источник: Пострадавшая в ходе ракетного удара ДЭПЛ «Ростов-на-Дону» критических повреждений не получила

Сроки ремонта пострадавшей в ходе ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу ДЭПЛ "Ростов-на-Дону" увеличатся незначительно, проведенная оценка показала, что субмарина не получила критических повреждений. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли, знакомый с ситуацией.


Проведенная оценка повреждений ДЭПЛ "Ростов-на-Дону", полученных 13 сентября во время ракетной атаки на Севастополь показала, что субмарина критических повреждений не получила, прочный корпус не пострадал. Так что сроки планового ремонта, который и так должен был занять несколько месяцев, увеличатся незначительно. Сведений о возможной доставке подлодки на "Адмиралтейские верфи" для ремонта нет, скорей всего она останется на Севморзаводе.

У субмарины незначительные повреждения, которые не повлияли на ее прочный корпус. Их устранение может лишь незначительно увеличить время нахождения подлодки на плановом ремонте

- приводит ТАСС слова источника.


А вот по БДК "Минск" пока информации нет, идет оценка объема предстоящих работ. В Минобороны пообещали, что подлодка и БДК вернутся в боевой состав флота после полного восстановления.

Ранее ряд западных изданий сообщил о том, что подлодка "Ростов-на-Дону" выбыла из строя до конца конфликта, сделав такой вывод на основе опубликованных снимков повреждений. Сообщалось, что субмарину непременно должны переправить на "Адмиралтейские верфи" для восстановления.

ДЭПЛ "Ростов-на-Дону" является второй после головной ДЭПЛ "Новороссийск" в серии из шести "Варшавянок", построенных для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге. Заложена 21 ноября 2011 года, спущена на воду 26 июня 2014 года, 21 октября 2014 года начались заводские ходовые испытания. Вошла в состав флота 27 декабря 2014 года.
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32 комментария
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  1. Виталий161
    Виталий161 Сегодня, 07:27
    +4
    она ж 2х корпусная вроде, а все самое ценное в прочном спрятано, так что особо не удивительно, была у меня надежда что тезка столицы моего региона еще послужит родине, и она оправдалась
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 09:28
      0
      Цитата: Виталий161
      все самое ценное в прочном


      А гидроакустический комплекс МГК-400ЭМ?

      О ценных снаружи
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:45
      0
      Дизельные ПЛАНЫ, однокорпусные. Вокруг прочного корпуса размещаются цистерны и вспомогательное оборудование, закрываемое легким корпусом. Если, прочный корпус не поврежден, то лодка будет оторемонтирована.
      А, вот в БДК ракета попала в районе надстройки, главное не попасть в машинное отделение. Ведь БДК, большое количество внутреннего объема для принятия морской пехоты.
  2. 30 вис
    30 вис Сегодня, 07:29
    +4
    Носитель калибров снова будет в строю . Это сейчас главное .
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:58
      +6
      Калибры давно уже с земли надо пускать. Корабли для этого гонять нерационально. Странно, что ещё не начали
      1. Sergey39
        Sergey39 Сегодня, 09:49
        0
        А, кто сказал что во- второй комплект Искандера не входят КР, Из-за которых американцы подняли шум. Есть еще береговые комплексы Бастион с «Ониксами». Им увеличили дальность до 800 км.( точно уверен).Уже ведутся работы по приземлению комплекса «Циркон».
  3. Бородач
    Бородач Сегодня, 07:29
    +8
    На фотографии повреждения легкого корпуса весьма значительны. Неужели прочный корпус не пострадал? С трудом верится в такую удачу. good
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 07:36
      +6
      Цитата: Бородач
      На фотографии повреждения легкого корпуса весьма значительны.

      Были разборки истории этой фотографии . Похоже эта фотография ципсошное враньё . .
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 08:39
        +5
        Цитата: 30 вис
        Цитата: Бородач
        На фотографии повреждения легкого корпуса весьма значительны.

        Были разборки истории этой фотографии . Похоже эта фотография ципсошное враньё . .

        А есть ли фотографии повреждений, кои не являются ципсошным враньём?
        1. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 09:52
          0
          А отсутствие фотографий что доказывает?
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:48
      +1
      Неужели прочный корпус не пострадал? \
      Даже если пострадал, то видать незначительно. Важно чтобы не случился пожар в отсеках. а так, сколько случаев столкновения ПЛ с надводными судами, вплоть до пробоин в прочном корпусе с попаданием морской воды внутрь. Тогда приходится менять всю электросистему, в отсеке, а тут сухой док и самое страшное пожар. А "железо" поправят, можно сравнить на примере помятого автомобиля, где важно не повредить внутренности авто и не допустить возгорания. Хорошо если всё так, как пишет этот автор статьи.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 08:44
      0
      Подозрительный чел из фирмы - подрядчика на этом сайте клеветал, что уничтожено доставленное для ремонта оборудование. Но командированные сотрудники накануне вернулись домой и никто не пострадал.
      Так что к срокам ремонта добавьте сроки на поиск нового оборудования.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:18
        0
        Так что к срокам ремонта добавьте сроки на поиск нового оборудования.

        Aken (Брют), я не понял, оборудование было уничтожено отдельно на складе другой ракетой или уже внутри лодки? Если внутри, то любой ремонт подразумевает замену поврежденного оборудования и автор статьи говорит о продлении срока ремонта из-за удара. А вы о чем?
        И какая связь между оборудованием для ремонта и командированными сотрудниками не пострадавшими от удара? Может они новый дизель привозили и успешно его установили в отсеке, который не пострадал. Как понимать ваш комментарий?
        1. Оленевод_2
          Оленевод_2 Сегодня, 09:33
          0
          Цитата: Сабуров_Александр53
          И какая связь между оборудованием для ремонта и сотрудниками не пострадавшими от удара?

          good
          Лабиринт мысли настолько изгибист, что следы её теряются при первых шагах по оному
    4. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:53
      0
      Заряд КР фугасный, а не бронебойный. Прочный корпус «Варшавянки», делают из стали способной выдерживать давление на глубине 300м, но еще существует запас прочности.
  4. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 07:35
    -7
    Ну хорошо. Сейчас латку поставят, покрасят, батюшка водой побрызгает и как новая будет!
    В рекламном проспекте можно указывать, что корпус защищает не только от стрелкового оружия, но и от крылатых ракет!
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:43
    -1
    Ну слава Богу, разродились.
    А могли бы и сразу так ответить, что бы чубатые не бахвальствовались.
    К стати, у меня вопрос, кто фотографировал повреждения лодки, не тот ли, кто ракету наводил на неё, типа отчёт, для кураторов из Вашингтона и Лондона?!
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 08:01
      0
      Цитата: 75Сергей
      А могли бы и сразу так ответить, что бы чубатые не бахвальствовались.

      Сперва нужно было провести тщательное обследование.
  6. Victori1950
    Victori1950 Сегодня, 07:58
    -1
    Хорошо бы...Но сомневаюсь. Если восстановят, то только в Питере, а туда еще попасть надо.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:35
      +1
      Если восстановят, то только в Питере,
      Откуда такая не вера в судоремонтный завод в Севастополе? Как же тогда все лодки моей 29 дивизии (Ракушка, Конюшково) или Бригады ПЛ в Улиссе (Владивосток), ставились в ремонт на Дальзаводе, а не в Комсомольске и Ленинграде, где их делали? Причем любой ремонт, даже с заменой ракетного комплекса, когда вырезался почти вес ракетный отсек с шахтами высотой 15 метров. А тут пара рваных дырок, которые случаются при столкновениях кораблей... Не доверяете вы нашим судоремонтникам, а почему? Есть у вас объективные основания так утверждать или просто для красного словца, чтобы плюсик заработать? Я поставлю вам этот крестик, если он так важен для вас - ловите!
      1. Victori1950
        Victori1950 Сегодня, 10:09
        +1
        "Крестика" не надо ))) Я предположил.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 09:56
      0
      Зря сомневаетесь. Севастопольские СРЗ способны проводить различные работы по ремонту и строительству. Не зря, ДПЛ « АЛРОСА», модернизируется в Севастополе.
  7. Андрей Шпаков
    Андрей Шпаков Сегодня, 08:00
    +3
    Ни фига себе не получила .. судя по фото. Что же тогда такое - критические повреждения.
    1. Lako
      Lako Сегодня, 09:22
      +1
      Тут уже разбирали эти снимки. Писали о том, что они сделаны в Питере, поэтому и фон заретуширован.
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 10:02
      0
      Крейсер « Москва» 1976-1979г постройки, если бы удержали на плаву, восстановили. Правда есть вопрос о сроках службы кораблей. БДК «Саратов», не стали ремонтировать, а списали. Он постройки 1964г.
  8. Omega option
    Omega option Сегодня, 08:12
    -2
    Очень низкий уровень прилета ракет.
    Значит для защиты нужны автоматические пулеметно-пушечные машины типа "Буян', "Паланх" по периметру доков.
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 09:53
      0
      Всё перечисленное полное Г...! Панцирь и Тор вот аппараты!
  9. Escariot
    Escariot Сегодня, 08:40
    +3
    А этот источник случаем не Скотт Риттер?
  10. cmax
    cmax Сегодня, 08:49
    +2
    Ох уж эти сказочники! Наверное такие успокоительные отчеты готовят для гаранта, чтобы успокоить и не попасть под раздачу за очередной "прокол". Прилетело в Москву, начали шевелиться, прилетело в Крым начали шевелиться. Нет системной работы по обустройству настоящей защиты по. Линии боевого соприкосновения. Вчера прилетело в Токмак, большие разрушения. Нет нормальной ПВО вдоль фронта или плохо работает.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 09:02
      -2
      " Нет нормальной ПВО вдоль фронта или плохо работает."
      Скорее всего и то и другое.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:42
        0
        А на войне иногда прилетает.... или вы знаете войны, где было не так? Например Израиль со своим уникальным "Куполом", тоже не может перехватить все "Касамы" от палестинцев. А они не в пример примитивные в отличие от "Шторма" и "Скальпа".
    2. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 10:06
      0
      Посчитайте линию границы между РФ и «территорий украина», плюс стратегические города и объекты в радиусе действия БПЛ 800км, космическая и воздушная разведка и сопровождения до цели НАТОвцами.