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Минобороны приняло решение о формировании разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых армий и армейских корпусов

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Минобороны приняло решение о формировании разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых армий и армейских корпусов

В российских ВС появятся разведывательно-штурмовые бригады, решение об их формировании принято с учетом опыта специальной военной операции. Новые формирования войдут в состав общевойсковых армий, а также армейских корпусов.


В российском военном ведомстве приняли решение о создании разведывательно-штурмовых бригад. Необходимость иметь такие специализированные части показал опыт спецоперации, формирование новых соединений уже началось. Задачи новых бригад скрыты в их названиях - это разведка и штурм. В состав бригад войдут разведывательные подразделения, способные проводить разведку в тылу противника, а также штурмовые подразделения, способные взломать эшелонированную оборону противника. Новые части получат все необходимое для этого вооружение, включая тяжелую и легкую бронетехнику, артиллерию и т.д. Разведку оснастят беспилотниками различных типов.

Бригады получат свои танки, легкую бронетехнику, артиллерию, а также широкую номенклатуру беспилотников. Личный состав штурмовых отрядов будет обучен вести бой в замкнутых пространствах — окопах, зданиях, ДОТах и ДЗОтах, — и по своим навыкам они не будут уступать бойцам спецназа

- сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.

Подчеркивается, что с самого начала спецоперации наши войска столкнулись с необходимостью взламывать эшелонированную оборону ВСУ, на создание которой ушли годы. При этом в составе ВС России отсутствовали специализированные подразделения, созданные специально для прорыва обороны, приходилось адаптировать под эти задачи обычные. На сегодняшний день в частях и соединениях созданы штурмовые отряды разведки и маневра, способные взламывать оборону противника и вести бои в различных условиях. Но это решение на тактическом уровне, а было необходимо на стратегическом. Теперь оно принято, опыт новых штурмовых отрядов будет использован при создании бригад.
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38 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:01
    -5
    Так ведь есть уже в составе ВС России Воздушно-десантные войска, и задачи у них схожие и вооружение соответствующее заявленным целям, зачем, что-то придумывать. Опять какая-то непонятная реформа.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:05
      +1
      а чья это идея насчет таких бригад? ГШ ? Министра?
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 08:15
      +1
      Цитата: Silver99
      Воздушно-десантные войска, и задачи у них схожие и вооружение соответствующее заявленным целям

      Ну это отдельный род войск, а тут в каждом корпусе будут родные части.
    3. tchoni
      tchoni Сегодня, 08:22
      +7
      Вооружение наших ВДВ не соответствует заявленным целям и плохо подходит для работы на передовой в качестве пехоты , пусть и хорошо мотивированной. А все из-за того, что вооружались наши ВДВ в соответствии с дурной концепцией из прошлого века, подразумевающей возможность некоего "вертикального охвата"... Т. Е. Десантирования как минимум полка где то в тылу противника (ага, так он вам и позволил три десятка ил-76 протащить в условный тыл).. Поэтому наши ВДВ , каждый раз как возникает конфликт, где их применяют, быстро переобувают в технику мотострелков. Так было в Афганистане, так было в Ичкерии, так есть и сейчас.
    4. AlexWar
      AlexWar Сегодня, 08:32
      +1
      Десант везде не отправишь. Когда срочно надо атаковать. Важна слаженность подразделений. Это спецназ на примере ДОН-100, раньше такие подразделения были
      ВСу так и делает у них сколько штурмовых бригад и сколько у нас?
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 09:49
      +1
      Зачем изобретать велосипед-есть уникальный пример применения штурмовых отрядов и групп при взятии Кениксберга. Сильнейшая в мире СУХОПУТНАЯ крепость была взята за трое суток.Наши безвозвратные потери составили менее 4000 человек.У ОБОРОНЯЮЩИХСЯ немцев-порядка 42000.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:04
    -4
    Даже не знаю что думать. Создают, внедряют а воз и ныне, там. Как то все грустно.
  3. Goto
    Goto Сегодня, 08:08
    +1
    Подчеркивается, что с самого начала спецоперации наши войска столкнулись с необходимостью взламывать эшелонированную оборону ВСУ, на создание которой ушли годы. При этом в составе ВС России отсутствовали специализированные подразделения, созданные специально для прорыва обороны, приходилось адаптировать под эти задачи обычные. На сегодняшний день в частях и соединениях созданы штурмовые отряды разведки и маневра, способные взламывать оборону противника и вести бои в различных условиях. Но это решение на тактическом уровне, а было необходимо на стратегическом. Теперь оно принято, опыт новых штурмовых отрядов будет использован при создании бригад.

    Чем спецназ не угодил ? Разве не их задача? И почему остальную пехоту не учить тому же самому ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:10
      -5
      Раньше музыканты штурмовали. Спецназ Ахмат. А теперь что ли никого не осталось ?
      Музыкантов же сами МО и "разогнали".
    2. Самыйдобрый
      Самыйдобрый Сегодня, 08:11
      +4
      Их мало, а тут бригады в составе армий, Армия создается заново
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:12
        +6
        Как бы в 1990е и ранее специально были ДШБ. Разогнали их потом, а теперь заново создают?
        При мне разгоняли, офицеров распихивали кого куда (те кому возраст близок - вообще на гражданку). Типа нафига они - мир, дружба, жвачка, "Боже храни америку" и т.д.
        Начмеда одной ДШБ тогда вообще поставили начальником затрапезного маленького госпиталя гарнизонного.
        Помню помню как всё уничтожали.... Сначала сломают всё (и жизнь людям) а потом заново всё создавать приходится.
        1. Region-25.rus
          Region-25.rus Сегодня, 09:37
          +1
          Как бы в 1990е и ранее специально были ДШБ.
          а еще раньше, в ВОВ были ШИСБР, ОШИСБР и еще не помню аббревиатур. Начали создавать во время боев за Сталинград. А еще раньше отдельные (специально подготовленные) штурмовые части использовались для взлома "линии Маннергейма" в Советско-Финскую войну. Так что...после Победы забыли. Хпущ уповал на ракеты. Ну и вот снова возрождают.
    3. VasilyI
      VasilyI Сегодня, 08:32
      +1
      Нет.
      Не надо путать лёгкую пехоту с "тяжелой".
      Не так давно была статья https://topwar.ru/225611-shturmovye-chasti-pervoj-mirovoj-vojny-kak-obrazec-dlja-rejhsvera-1920-h-godov.html про то, что такое штурмовые подразделения. В ВОВ были штурмовые батальоны (огнемёты, кирасы и прочие нестандартности).
      Примерно такие же задачи, решаемые на современном техническом уровне.
    4. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 08:45
      +3
      Вопрос в том, про какой спецназ вы говорите. У бригад специального назначения ГРУ задачи немного другие, они в основном затачиваются на разведку и диверсии . Спецназ МВД на антитеррор и демонстрации. Были подобные части во времена Великой Отечественной. Штурмовая инженерно-сапёрная бригада — формирование (соединение) инженерных войск Резерва Верховного Главнокомандования в РККА. Они как раз предназначались для взлома глубоко эшелонированной обороны противника и боёв в городе. Нынче таких подразделений нет, Десантно штурмовые подразделения ВС РФ тоже готовили к другим задачам.
    5. Георгий Свиридов
      Георгий Свиридов Сегодня, 09:14
      +1
      Какой спецназ? Части спн гру?
      Он в подчинении ген штаба, да и лобовые штурм не совсем их задача, плюс невосполнимые излишне потери.
      Пехоту учат, всему.
      Тут просто будет другая организационно-штатная структура, не как у мотострелковых бригад.
      Скорее всего у них будут увеличенные отделения, и больше тяжёлого вооружения, скорее всего операторы бпла тактического уровня как штатные должности.
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 08:15
    +4
    Так есть уже опыт ВОВ, отд. штурмовые инженерно-саперные бригады. Очень эффективно действовали.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:16
    +2
    В российских ВС появятся разведывательно-штурмовые бригады
    Все закономерно. СВО вносит вои коррективы в т.ч. и в штатную структуру. Как я понял и отношение к подготовке в/сл этих соединений и подразделений входящих в них будет более комплексным и функциональным с использованием боевого опыта спецоперации.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:22
    +1
    Из названия не очень понятно назначение этих создаваемых подразделений. Вообще-то разведывательные и штурмовые подразделения имеют разные задачи и разное вооружение - одни работают в тылу противника, другие штурмуют передний край. Понятно, что любое штурмовое подразделение должно иметь в своем составе и подразделение разведки, действующее в интересах именно своего штурмового подразделения. Или кто-то просто придумал "красивое" название?
    1. Георгий Свиридов
      Георгий Свиридов Сегодня, 09:22
      0
      Ну вопервых армейский спецназ действует далеко не всегда в тылу. Чаще всего это деятельность в серой зоне. С целью вскрыть огневые точки, вскрыть начало ноступления противника, перехватить дрг противника, покошмарить наблюдателей противника снайперским огнём.
      У разведывательно-штурмовых будет задача разведать расположение противника, а потом провести штурм.
      Скорее всего будут усиленные отделения, с большим числом тяжёлого вооружения, и штатные операторы бпла тактического уровня, которые будут вести разведку в интересах каждой штурмовой группы.
      Ну примерно как было организованно у вагнеров.
    2. Дмитрий_Лиходед
      Дмитрий_Лиходед Сегодня, 09:54
      0
      Так и сейчас происходит, просто решили масштабы увеличить. Например, в разведбате одной из бригад ЦВО, где я прохожу службу, в каждой роте есть штурмовой взвод, а два других занимаются разведкой и корректировкой огня. А когда штурмовики кончаются, то на штурм идут все кто остался в роте. Вот такое использование разведки. А всё потому, что у мотострелков не хватает навыков и они, якобы, сидят в обороне. Три пехотных батальона в бригаде, а на штурм посылают разведчиков. Правда, с недавнего времени начали формировать специальные штурмовые батальоны, да уголовников (Шторм-Z) пригоняют. Но они, бывает отказываются идти на штурм.
  7. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 08:27
    +2
    Все как обычно. Вместо того, чтобы реформировать ВКС, обеспечив им возможность давить вражеское ПВО на земле, и, завоевав господство в воздухе, обеспечивать изоляцию и, в дальнейшем, окружение укрепрайонов противника, с последующим их принуждением к сдаче, мы создаем структуры, которые оные укрепрайоны будут долбить в лоб...
    И ведь не то, чтобы дело было неправильное, специальные части, которые умеют пробивать оборону противника армии нужны, конечно. Только вот акцент на них делать, это примерно как если бы в преддверии ВМВ немцы вместо маневренной войны натаскивали штурмгруппы для прорыва линии Мажино. Кстати, такие штурмовики у вермахта были, и роль играли важную, но...
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 09:38
      0
      Пока на поле боя не вступит нога пехотинца, объект не взят. И ракетами с самолётов его хоть засади до упора. Это не отменяет необходимости наращивания ВВС, но плевать на пехоту это последнее дело
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 10:09
        0
        Цитата: WhiteFallen
        но плевать на пехоту это последнее дело

        В комменте написано
        Цитата: Андрей из Челябинска
        И ведь не то, чтобы дело было неправильное, специальные части, которые умеют пробивать оборону противника армии нужны, конечно.

        Не дочитали?
    2. Георгий Свиридов
      Георгий Свиридов Сегодня, 09:39
      0
      А как вы видите реформу ВКС? Их не столько реформировать надо, сколько наращивать. Причём в первую очередь наращивать группировку авиации дрло... Кроме а-50/п-100, было бы не плохо возобновить производство вертолётов дрло, или к-31 в Кумертау или для ВКС создать версию на базе ми-8.
      Это американцам обязательны самолёты, им на другие континенты летать надо, нам вертушки зачастую могут закрыть не все конечно потребности, но значительную часть...
      Парочка вертолётов должна постоянно 24/7 висеть ну хотя бы над каждым армейским корпусом, а также кроме этого работать в интересах пво и ВКС...
      Самолёты а-50/а-100 очень нужны, но вертушки дешевле, проще и могут сильно разгрузить самолёты.
      Ну и внедрять бпла, это понятно, но не столько реформа, сколько именно увеличение штата.
  8. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:28
    0
    Гениально. Не смогли в войну, нормальную войну, как в лучших домах ландона и парижу в которой нужно обнулять ПВО противника, чтобы своя авиация могла кидать толстый управляемый чугуний по этим ДЗОтам и ДОТам, складывать дома в которых сидит противник, вообще тотально уничтожать противника везде и всюду т.к ВОЙНА, а не операция, значит надо новые войска, пехоту которую отправят на прорыв вот такой обороны. Шикарно. Бабы ещё нарожают чё.
    Извините, но мне кажется в этих ДОТах и ДЗОтах, армированный бетон не как у немцев в ВОВ по 8-9 метров, для пробития которого союзники сбрасывали бомбы по 10 тонн. Проблема только в ПВО, которое не даёт спокойно делать в воздухе чего хочешь.
    1. vargo
      vargo Сегодня, 09:06
      +1
      Проблема только в ПВО, которое не даёт спокойно делать в воздухе чего хочешь.

      Так вы же сами отвечаете себе. Чего вы тогда возмущаетесь?
      Решения по ПВО нет и не предвидится ещё много лет, ни у нас, ни у врага. А воевать, как видите, приходится уже вот прямо сейчас. Так на что вы возмущаетесь? Сами же видите причины таких решений.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:29
    0
    Минобороны приняло решение о формировании разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых армий и армейских корпусов
    . Понятно, что изменения тактики проведения восковых операций требуют соответствующих изменений в структуре подразделений, да и прочих необходимых изменений в суставах и прочих руководящих документах. Главное по уму все делать, так как надо.
  10. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 08:29
    +2
    Подчеркивается, что с самого начала спецоперации наши войска столкнулись с необходимостью взламывать эшелонированную оборону ВСУ, на создание которой ушли годы. При этом в составе ВС России отсутствовали специализированные подразделения, созданные специально для прорыва обороны, приходилось адаптировать под эти задачи обычные. На сегодняшний день в частях и соединениях созданы штурмовые отряды разведки и маневра, способные взламывать оборону противника и вести бои в различных условиях. Но это решение на тактическом уровне, а было необходимо на стратегическом. Теперь оно принято, опыт новых штурмовых отрядов будет использован при создании бригад.

    Шёл 20-ый месяц СВО...
  11. tchoni
    tchoni Сегодня, 08:30
    +2
    Разведывательно-штурмовый для моего уха звучит как балерина-штангист. Но это все ерунда. Как говориться, хоть горшком назови, только в печь не суй. Помнится, когда последний раз такое дело пробовали создавать - называли это "отдельными инженерно-штурмовыми батальонами" Или как то так.. Но потом мысль как то заглохла.. Надеюсь в этот раз премьера всетаки состоится на должном уровне. И на вооружение этих ребят пойдет техника , соответствующая задачам, например тяжелые бтр, танки и пр. комплекты а-ля "пермячка" а не шишиги, как это было в ДШБ.
    1. tatarin1972
      tatarin1972 Сегодня, 08:52
      0
      Простите, про какое ДШБ вы говорите? В составе нашего 876 ОДШБ были БТР-80, НОНА-С, МТЛБ, Урал-4320.
  12. Кеша1980
    Кеша1980 Сегодня, 08:39
    +2
    Копируют тактику Вагнер.
    Штурмовой отряд = 1 разведвзвод, 5 штурмовых взводов, бронегруппа, саперный взвод (маленький), группа ПВО, взвод огневой поддержки.
    В штурмовом взводе:
    - секция огневой поддержки (ПТУР, миномёты, крупноколиберные пулемёты, СПГ);
    - 3-4 снайперские пары + отдельные "марксмены" непосредственно в штурмгруппах;
    - штурмгруппы (6-12 бойцов) с пулемётом и гранатомётом(и);
    - секция эвакуации (боевое питание и вывод 300-х из красной зоны);
    - птичники, корректировщики и антидроны;
    - 3-5 сапёра-штурмовика (для Горыныча расчёт отдельный - 7 карандашей это норм) для чистки обнаруженных заграждений и создавания проломов в стенах обороняющегося противника.
    - МТО блок (много ремонта);
    - оружейник (много работы с трофейкой).
    В принципе, справлялись с возложенными боевыми задачами.
    Дайте побольше гранатомётов, желательно аналогов "Гнома", накидайте "чемоданов" и вперёд.
  13. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 08:41
    -5
    Возвращение к структуре бригад - правильное.
    Сердюкова ругают зря.
    Все эти полки-дивизии-армии - показуха для генералов.
    В составе бригады должны быть небольшие батальоны и разнообразные мобильные
    специализированные подразделения.
  14. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:59
    0
    ... Разогнали бригады спецназа, как асбестовскую, например.... Которые, реально воевали, полки боевые, как 276 МСП, где офицеры по две компании прошли..Слов нет, видимо сейчас по бывших "музыкантов" делают.
  15. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:03
    0
    А личный состав для такого есть? А то у нас на бумаге и численность МэВэДэ до почти миллиона подняли, а на деле как нет людей так и не было.
  16. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 09:06
    0
    Цитата: tatarin1972
    Вопрос в том, про какой спецназ вы говорите. У бригад специального назначения ГРУ задачи немного другие, они в основном затачиваются на разведку и диверсии

    Ну и бригады ГРУ сейчас предоставляют разведывательную информацию о противнике
    или диверсии в тылу?
  17. Vashek
    Vashek Сегодня, 09:08
    0
    Тогда непонятно, на что нужны остальные подразделения, если основные задачи отданы этим супно-котлетным частям.
  18. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:17
    0
    Цитата: Nexcom
    Как бы в 1990е и ранее специально были ДШБ. Разогнали их потом, а теперь заново создают?
    При мне разгоняли, офицеров распихивали кого куда (те кому возраст близок - вообще на гражданку). Типа нафига они - мир, дружба, жвачка, "Боже храни америку" и т.д.
    Начмеда одной ДШБ тогда вообще поставили начальником затрапезного маленького госпиталя гарнизонного.
    Помню помню как всё уничтожали.... Сначала сломают всё (и жизнь людям) а потом заново всё создавать приходится.


    ничего они "заново" не собираются создавать: это "мимикрия" к сегодняшней обстановке как ЛБС так и в тылу...
    они понимают, что нужны реформы, но им этого не надо и данное решение только подтверждает это - все на "оте...сь"
  19. Дедок
    Дедок Сегодня, 09:18
    0
    Цитата: AdAstra
    А личный состав для такого есть? А то у нас на бумаге и численность МэВэДэ до почти миллиона подняли, а на деле как нет людей так и не было.


    "на земле" их нет - но в кабинетах, занятых разного рода отчетностью - не хватает