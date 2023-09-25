Минобороны приняло решение о формировании разведывательно-штурмовых бригад в составе общевойсковых армий и армейских корпусов

В российских ВС появятся разведывательно-штурмовые бригады, решение об их формировании принято с учетом опыта специальной военной операции. Новые формирования войдут в состав общевойсковых армий, а также армейских корпусов.
В российском военном ведомстве приняли решение о создании разведывательно-штурмовых бригад. Необходимость иметь такие специализированные части показал опыт спецоперации, формирование новых соединений уже началось. Задачи новых бригад скрыты в их названиях - это разведка и штурм. В состав бригад войдут разведывательные подразделения, способные проводить разведку в тылу противника, а также штурмовые подразделения, способные взломать эшелонированную оборону противника. Новые части получат все необходимое для этого вооружение, включая тяжелую и легкую бронетехнику, артиллерию и т.д. Разведку оснастят беспилотниками различных типов.
Бригады получат свои танки, легкую бронетехнику, артиллерию, а также широкую номенклатуру беспилотников. Личный состав штурмовых отрядов будет обучен вести бой в замкнутых пространствах — окопах, зданиях, ДОТах и ДЗОтах, — и по своим навыкам они не будут уступать бойцам спецназа
- сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны.
Подчеркивается, что с самого начала спецоперации наши войска столкнулись с необходимостью взламывать эшелонированную оборону ВСУ, на создание которой ушли годы. При этом в составе ВС России отсутствовали специализированные подразделения, созданные специально для прорыва обороны, приходилось адаптировать под эти задачи обычные. На сегодняшний день в частях и соединениях созданы штурмовые отряды разведки и маневра, способные взламывать оборону противника и вести бои в различных условиях. Но это решение на тактическом уровне, а было необходимо на стратегическом. Теперь оно принято, опыт новых штурмовых отрядов будет использован при создании бригад.