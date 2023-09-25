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«Настало время открыть военную базу Индии в Армении» - председатель общества индо-армянской дружбы

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«Настало время открыть военную базу Индии в Армении» - председатель общества индо-армянской дружбы

На страницах армянской прессы появился материал, в котором говорится о предложении по созданию иностранной военной базы на территории страны. С такой инициативой выступил Рананджай Ананд, являющийся председателем общества «Индо-армянская дружба» (НПО «ИАД»).


По словам Р.Ананда, написанным в соцсети, «наступило время размещения в Армении индийской военной базы».

Индийский представитель:

Это могла бы быть база ВВС Индии на одном из армянских аэродромов.

По его словам, президент Турции планирует посетить Нахичеванскую автономию (Азербайджан) и принудить Ереван к открытию Зангезурского коридора.

Таким образом, Ананд однозначно даёт понять, что власти Армении действительно перекрывают Зангезурский (Сюникский) коридор для транспортировки грузов из одной части Азербайджана в другую.

Ананд:

Это не очень хорошие новости для Индии. Ведь тогда возникнет пантюркистская угроза для индийского Кашмира. И её будет представлять тройка Азербайджан-Турция-Пакистан.

Именно в связи с этим и «пришла пора», как считает индийский общественник, работающий с Арменией, открыть в этой стране базу ВВС Индии.

При этом не совсем понятна цель такого открытия. Индийская авиация будет наносить удары по турецкому и азербайджанскому транспорту в Зангезурском коридоре? Или будет помогать как-либо иначе Еревану блокировать эту транспортную артерию фактически в нарушение тех обязательств, которое правительство Армении само на себя ранее взяло в рамках договорённостей.
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23 комментария
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:13
    +14
    Это из серии "армянского радио", вот уж кто не будет защищать Армению так это Индия smile Армяне мечутся им уже все равно чью базу создать, пока они не поймут, что сами должны защищать свою территорию, а не кто-то другой, ничего не изменится, а то что Нахичевань соединится с материковой частью Азербайджана несомненно.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 08:37
      +1
      Цитата: Silver99
      Армяне мечутся им уже все равно чью базу создать, пока они не поймут, что сами должны защищать свою территорию, а не кто-то другой, ничего не изменится, а то что Нахичевань соединится с материковой частью Азербайджана несомненно.

      Когда послушаешь армянина, он скажет что они богом избранные, Бог только с ними, и от Бога у них древних непобедимый дух воина но вот границы пожалуйста пусть охраняют другие. Как и признание и другие мероприятия)
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:59
      0
      Ганнибал провёл слонов через Альпы. Почему бы индийским слонам не появиться в армянских горах? tongue
      Пообживутся, так и на Аарарат полезут.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:14
    +2
    Для начала надо понимать внутреннюю армянскую политическую кухню.А там сейчас рулит засланец из США .
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 08:20
      0
      Если учесть,,теплые,, отношения США и Индии то могут и разрешить экспансию.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:17
    0
    «Настало время открыть военную базу Индии в Армении» - председатель общества индо-армянской дружбы:
    recourse Маразм крепчал.....Или это США и Наглы под флагом Индии заходят? request
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:17
    0
    Еще один тезка знаменитого романа Ф.М.Достоевского.
  5. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:21
    +3
    Индийцы и армяне братья на век! Они одной крови,он и он! Но пасаран
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:23
    +1
    Три раза перечитал название статьи. ,что бы понять о чём это.Заинтриговало ,пришлось читать статью.Боливуд - отдыхает.
  7. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:24
    0
    Пока соросовский прихлебатель Парашинян у власти , ничего не выйдет.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 08:38
      +1
      Цитата: Ирек
      Пока соросовский прихлебатель Парашинян у власти , ничего не выйдет.

      А как он пришел к власти? На волне возмущения людей коррупцией тогдашней власти. Впрочем тоже самое было и в Киеве, Кишиневе. Всех достала власть воров, но пришли более хитрые люди и все стало ещё хуже, хотя многие этого не понимают. Особенно когда пресса, интернет и ТВ под контролем и скуплены. Вот тут инвестиции оправдались, в отличии от поддержки Россией воров у власти, сколько денег вбухали в старые режимы, а результат- пук. Теперь имеем то, что имеем.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:28
    0
    Рананджай Ананд, являющийся председателем общества «Индо-армянская дружба»
    Очевидно для укрепления "дружбы" сделал такое громкое, но не обдуманное заявление. Действительно зачем индийская база ВВС в Армении и как на это посмотрят Сша, которые сами не против разместить там свою базу после выдавливания российской. Пашинян наверное в восторге от такого предложения, т.к. для него пускай хоть Новая Гвинея (но под американским контролем) только не русские.
  9. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 08:28
    0
    Скорее США там свою базу поставят в ближайшее время.
  10. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 08:30
    0
    При этом не совсем понятна цель такого открытия. Индийская авиация будет наносить удары по турецкому и азербайджанскому транспорту в Зангезурском коридоре? Или будет помогать как-либо иначе Еревану блокировать эту транспортную артерию фактически в нарушение тех обязательств, которое правительство Армении само на себя ранее взяло в рамках договорённостей.


    Давайте Вы сами будете отвечать на эти вопросы?
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 08:31
    +7
    Лично я с Карабахским конфликтом знаком с 1988 года, когда в двух спецкомандировках провел там около полугода.
    И уже тогда я понял, насколько подло могут себя вести армяне. Они в принципе не могут испытывать чувство благодарности. Зато под влиянием ощущения мании "величия армянского народа" - они способны на любые гадости в отношении руки, которая их кормит и защищает. А потом обвинять во всём русских, которые "виноваты в том, что их дети страдают". Это я всё слышу с февраля 1988. Так что ничего удивительного. Просто сейчас в эту бесконечную фигню начали включаться новые участники... вот до Индии докатились :))
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:32
    +1
    «Настало время открыть военную базу Индии в Армении» - председатель общества индо-армянской дружбы:
    . Такая сложная замута и к чему это приведёт?
    Всё рано, больше армянами стать, чем они сами, никто не сможет...
    1. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 08:45
      +1
      Цитата: rocket757
      к чему это приведёт?

      Плюсик к индийской карме.
  13. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 08:44
    0
    Настало время открыть военную базу Индии в Армении

    Не, лучше ввести индийских миротворцев под голубыми касками ООН.
    Может они горячих горских парней в миролюбивых кришнаитов завербуют.
  14. Huggi
    Huggi Сегодня, 08:52
    +2
    Голосом Гоблина: "вот это поворот!"
  15. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:08
    0
    Армяне понимают, что без сторонней силы им не выжить, страна зажата между двух не дружественных государств, без выхода в нейтральные воды, для сообщения, с другим миром - как Приднестровье.
    Им с Грузией бы дружить, конечно партнёр не ахти, но выбирать не прихоится¯\_(ツ)_/¯
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:26
    +1
    Для нас это просто очередное окно вероятностей. Ну - тут работа дипломатов. Очевидно, что:
    1) Проштатовская Армения нам не просто не нужна - она вообще нам враг.
    2) Усиление интересов Турции тоже не сахар
    3) Ну так надо плясать на баллансе интересов наших-Турции-Индии, а вот США надо, чтоб там ВООБЩЕ не стояло, вот вся тройка ЗА это
  17. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 09:28
    0
    Это даже уже не смешно...Полное отсутствие мнения и идеологии...Можно и базу пингвинов открыть или лучше инопланетян подождать, придут они, если в космосе они есть...
  18. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 09:45
    0
    Надо постепенно, для начала цыганский табор отправить