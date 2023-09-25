Журналист Такер Карлсон: Власти США сорвали мои планы взять интервью у президента России

Я попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня

Как сообщает швейцарское издание Die Weltwoche, популярный американский журналист Такер Карлсон в очередной раз выступил с критикой властей США.По словам журналиста, американские власти много лет проводили агрессивную политику, направленную на то, чтобы контролировать содержание материалов СМИ. Карлсон ещё раз отметил, что подобная политика велась и в отношении освещения событий вокруг Украины. Кроме того, он добавил, что планировал взять интервью у российского президента Владимира Путина, однако правительство США помешало этому.— заявил Карлсон.Журналист с огорчением отметил, что в «свободной» Америке ни одно СМИ и ни один журналист не отреагировал на фактический запрет в стране «слышать голос Путина». Он назвал это красноречивым свидетельством того, что в США утрачена свобода слова.Известный американский журналист Такер Карлсон, который был популярным ведущим телеканала Fox News в течение более шести лет, уволен с телеканала фактически за свою позицию в отношении американских властей, особенно в контексте конфликта на Украине.Ранее он обвинил власти в пренебрежении позицией рядовых американцев по Украине и попытке выдать позицию власти за волю народа.