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Журналист Такер Карлсон: Власти США сорвали мои планы взять интервью у президента России

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Журналист Такер Карлсон: Власти США сорвали мои планы взять интервью у президента России

Как сообщает швейцарское издание Die Weltwoche, популярный американский журналист Такер Карлсон в очередной раз выступил с критикой властей США.


По словам журналиста, американские власти много лет проводили агрессивную политику, направленную на то, чтобы контролировать содержание материалов СМИ. Карлсон ещё раз отметил, что подобная политика велась и в отношении освещения событий вокруг Украины. Кроме того, он добавил, что планировал взять интервью у российского президента Владимира Путина, однако правительство США помешало этому.

Я попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня

— заявил Карлсон.

Журналист с огорчением отметил, что в «свободной» Америке ни одно СМИ и ни один журналист не отреагировал на фактический запрет в стране «слышать голос Путина». Он назвал это красноречивым свидетельством того, что в США утрачена свобода слова.

Известный американский журналист Такер Карлсон, который был популярным ведущим телеканала Fox News в течение более шести лет, уволен с телеканала фактически за свою позицию в отношении американских властей, особенно в контексте конфликта на Украине.

Ранее он обвинил власти в пренебрежении позицией рядовых американцев по Украине и попытке выдать позицию власти за волю народа.
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30 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:41
    +5
    Правящие делают то, что им надо...
    Вопрос... а где не так?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:44
      +2
      Правящие делают то, что им надо...

      А у нас по другому что ли?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:01
        +2
        Примерно везде одинаково, НО, некоторые "одинаковые" вдруг назначают себя самыми, самыми, исключительные, самыми умными, самыми дермократичным и т. д. и т. п...... последствия для окружающих могут быть самыми печальным.
        1. Eliminator
          Eliminator Сегодня, 09:21
          +1
          "У нас все животные равны, но некоторые равнее других" (с)
          1. Egeny
            Egeny Сегодня, 09:56
            0
            Ну Вы загнули, тёзка, "животный мир" разный: одних на убой, других... с рук кормят.)
            Кстати, а что Такер так убивается... приехал бы к дяде Вове, поговорил...
        2. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:00
          0
          Интересно каким образом правительство запретило Карлсону, погрозило тюрьмой? А почему тогда Скотт Риттер свободно проехал через всю Россию, снял фильм и наговорил в нем все что хотел?
          Пока не понятны истинные причины с Карлсоном и смахивает на трусость. А помнится, как у нас некоторые журналюги стремились взять интервью у Басаева или Масхадова, пробираясь к ним в горы и затем выкладывали свои "подвиги" в центральных СМИ. Их наша власть не трогала... и зря! Это как сейчас, Соловьеву или Симоньян поехать в Киев брать интервью у Зе или Буданова.
      2. maksbazhin
        maksbazhin Сегодня, 09:15
        +1
        Но они то говорят, что они не такие request
        ЗЫ Текст Вашего комментария слишком короткий
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 09:57
          -1
          ......................
          да все такие
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 08:49
      +3
      США превратились в СЗД-страна зарвавшихся демократов..
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:55
        +6
        Свобода слова в США есть лишь только у диктатуры демократов.
        Никакой демократии в США нет. Есть лишь диктатура демократической партии.
        Назвать невменяемого Байдена диктатором язык не поворачивается. Это кукла. Зиц-председатель Фунт.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:59
          +3
          Да там походу весь Белый Дом - одни аниматоры-затейники, лишь языками трёкают то что олигархат их местный нарешал. Не верю я чтобы таким "умникам" доверили принимать решения. Чисто говорящие головы.
        2. Ghost1
          Ghost1 Сегодня, 09:26
          0
          В США две партии у власти, поэтому одна партия не может закручивать гайки против другой ибо та тоже имеит силу и своих людей в разных истанциях. Вот такая там "демократия". Начни садить за критику власти, как другая партия подымит вой на всю страну.
          1. Бородач
            Бородач Сегодня, 09:33
            +1
            Цитата: Ghost1
            В США две партии у власти, поэтому одна партия не может закручивать гайки против другой ибо та тоже имеит силу и своих людей в разных истанциях. Вот такая там "демократия". Начни садить за критику власти, как другая партия подымит вой на всю страну.

            Знаем мы эту двухпартийную систему. С детства. Её в Путешествии Гулливера описали. Остроконечники и Тупоконечники. А разница между этими партиями: с какой стороны куриное яйцо разбивать.
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 09:20
      +1
      А что нового мог бы изречь Путин этому журналисту?
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: rocket757
      Правящие делают то, что им надо...
      Вопрос... а где не так?

      Не если только, среди пингвинов в Антарктиде.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:43
    +9
    Ох договорится Такер, доболтается.... Как бы "случайно" в автокатастрофу не попал бы с летальным исходом. Или не "изнасиловал" десять лет назад кого-нибудь в примерочной. Да и ещё и не одну. За три минуты. lol

    зы Мэтт Ли ведь резко пропал со своими вопросами и коментами. Наверно поговорили с ним, пояснили его неправильность. И всё - исчез почти из медиа-пространства.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:35
      +2
      Цитата: Nexcom
      Ох договорится Такер, доболтается.... Как бы "случайно" в автокатастрофу не попал бы с летальным исходом. Или не "изнасиловал" десять лет назад кого-нибудь в примерочной. Да и ещё и не одну. За три минуты. lol

      зы Мэтт Ли ведь резко пропал со своими вопросами и коментами. Наверно поговорили с ним, пояснили его неправильность. И всё - исчез почти из медиа-пространства.

      Так и будет. Карлсон десять лет назад изнасиловал гей-парад. laughing
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 08:43
    +3
    А он не рассказал каким образом то? Он как гражданин может делать что хочет. Не дадут работать в каких то западных СМИ? Так Карлсон вроде сам по себе теперь, свой медийный проект развивает.
    1. barclay
      barclay Сегодня, 08:49
      +2
      Во всяком случае это интервью ему никто не мешает взять сейчас.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 09:06
        +2
        "это интервью ему никто не мешает взять сейчас."? Интервью-то он безусловно возьмет. ЕСЛИ ПУТИН СОГЛАСИТСЯ. А дальше пойдет по пути Сноудена. Два варианта. Либо не готов идти, либо готов, но хочет подготовиться, чтобы избежать моментов наподобие экзотической жизни Сноудена в транзитной зоне московского аэропорта (но я лично во второй вариант не верю, не вижу побудительных мотивов, хотя кто знает) .
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:47
    +2
    После того ,как Карлсон снял шнягу про Барака Обаму ,его на пушечный выстрел к Президенту России мы сами не подпустим.Размечтался.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:51
      +1
      Андрей hi , а где это и когда про Обамку то Такер успел отличиться? Я пропустил похоже эту историю. Напомните кратко если не трудно.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:58
        +3
        Nexcom.Месяц назад ,Такер притащил в студию старого беззубого старика и с ним минут двадцать обсуждали ,как старичок по молодости отловил где-то Обамку ,обкурившись вместе с ним пытались наладить нетрадиционные сексуальные отношения.Желтизна полнейшая.Теперь Такеру выдали " чёрную" метку все.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 09:05
          +2
          Чой то там такого жёлтого то? Всё в канве политики по поводу ЛГБТ сообщества в США.
          Я думаю Обамке даже не западло такое что всплыло. Может политических очков так хотели накинуть? laughing Типа все как у всех "нормальных". laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:55
    +1
    Я попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня
    Со всем уважением к Карлсону, но как ни ему знать на что способно американское правительство против тех кто идет против течения. В самой "демократичной" стране власть давно забила на свободу слова если эта свобода не укладывается в рамки очерченные властью.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:57
    +4
    Я попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня
    belay Повисло на штанах? recourse Был такой певец в США, Дин Рид, он пел, что хотел, без одобрения правительства, а когда прижали, уехал в ГДР. request Каждый выбирает сам, оставаться в зоне комфорта или принципы.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:10
      +2
      Только и ГДР его не спасло - подозрительно быстро он помер. 47 лет всего. Типа самоубился.

      Вечером 13 июня 1986 года после ссоры с женой Дин Рид уехал из дома на своей машине, взяв с собой паспорт и тёплые вещи, после чего бесследно пропал. Его брошенный автомобиль, врезавшийся в дерево, был обнаружен в 300 метрах от Цойтенского озера.
      17 июня после нескольких дней безуспешных поисков тело певца было обнаружено в озере недалеко от его дома в Восточном Берлине. В тот же день официально было объявлено, что он утонул в результате несчастного случая. Его друзья в ГДР подозревали, что смерть певца была самоубийством, а его семья в США утверждала, что он был убит западными спецслужбами.

      Предсмертная записка Рида была позже найдена в его машине. В ней артист выразил своё сожаление по поводу своих отношений с третьей женой Ренатой. Он извинился перед Эрихом Хонеккером за свои действия, которые могли привести к ухудшению образа ГДР. Записка была помещена в государственные архивы как секретная информация, которая всплыла только после воссоединения Германии.

      зы Да-да, записка где он сожалел что ухудшал образ ГДР.... А чего он тогда туда свалил если ухудшал образ ГДР ??? В общем мутная история. Гуляют документы что у него в желудке нашли много сильнодействующего снотворного. С таким количеством он не мог сеть за руль и сам доехать до того дерева о которое разбился его автомобиль. И тем более не мог сам дойти до озера после аварии чтобы "искупаться"....... Кстати повреждения на теле Дина Рида от автомобильной аварии обнаружены не были..... А сильнодействующее сновтворное которое нашли в его желудке продавалось только по рецепту врача. Дин Рид никогда не обращался за подобными рецептами к врачам и его жена тоже.....Вот такие заморочки с его гибелью....
  7. JcVai
    JcVai Сегодня, 09:35
    +1
    Ежедневно Russia Today смотрят около 30-40 миллионов зарубежных зрителей - запрещают как только могут.
    Официальный канал Такера на Фокс ежедневно смотрело порядка 2-4 миллионов - скрипели, терпели, не выдержали - запретили-уволили.
    Последние важные интервью Такера в Х/Твиттере собрали сотни миллионов просмотров - естественно западная цензура не допустит того, что может обрушить всю их систему
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 09:49
    0
    Журналист Такер Карлсон: Власти США сорвали мои планы взять интервью у президента России

    А власти пин дос сии здесь причём?
    Договорись с Песковым, назначат время и интервьюируй на здоровье. fellow
    Или перед своими властями прогнуться желаешь? what
  9. Фактор
    Фактор Сегодня, 09:57
    0
    А где не так?
    В любой стране власть манипулирует электоратом и СМИ один из инструментов "демократически" отражать волю власти, зачищая мозги народа в нужном направлении.
    В нужное время власть устраивает говорильню с населением, чтобы из него выпустить пар через гудок.