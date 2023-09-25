В посольстве РФ в Хельсинки назвали сроки завершения переговоров Финляндии и США о размещении американских военных в стране

По финским оценкам, они (переговоры) завершатся к концу года. Российская реакция будет зависеть от содержания документа. Россия оставляет за собой право на ответные меры для обеспечения собственной безопасности на основе своих национальных интересов

Вступление Финляндии в НАТО открыло возможность США разместить свои военные базы рядом с российской границей, американские военные отказываться от такой возможности не намерены, дипломаты США активно обрабатывают финнов. По предварительным данным, переговоры по новому оборонному соглашению Финляндии и США могут завершиться уже в конце этого года.Американцы планируют развернуть на территории Финляндии несколько военных баз различной направленности на постоянной основе. Это был бы идеальный вариант для США, но не для Финляндии, которая имеет весьма протяженную границу с Россией, в Хельсинки все же понимают опасность такого решения.Переговоры между Финляндией и США начались еще в 2022 году, их завершение планируется до конца этого года. О чем договорятся стороны, пока не ясно, но военнослужащие США в Финляндии появятся в любом случае. Наиболее вероятен так называемый "норвежский" вариант, при котором американцы получат доступ к некоторым военным базам Финляндии. На территории этих баз они смогут размещать свой военный контингент и технику на ротационной, а не на постоянной основе.Россия оставляет за собой право на ответную реакцию, которая будет зависеть от результатов переговоров США и Финляндии.- приводят "Известия" сообщение российского посольства в Финляндии.Ранее сообщалось, что российское Минобороны создает новый армейский корпус, который будет прикрывать финское направление. Это ответ на вероятное появление в Финляндии американских военных баз.