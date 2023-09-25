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В посольстве РФ в Хельсинки назвали сроки завершения переговоров Финляндии и США о размещении американских военных в стране

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В посольстве РФ в Хельсинки назвали сроки завершения переговоров Финляндии и США о размещении американских военных в стране

Вступление Финляндии в НАТО открыло возможность США разместить свои военные базы рядом с российской границей, американские военные отказываться от такой возможности не намерены, дипломаты США активно обрабатывают финнов. По предварительным данным, переговоры по новому оборонному соглашению Финляндии и США могут завершиться уже в конце этого года.


Американцы планируют развернуть на территории Финляндии несколько военных баз различной направленности на постоянной основе. Это был бы идеальный вариант для США, но не для Финляндии, которая имеет весьма протяженную границу с Россией, в Хельсинки все же понимают опасность такого решения.

Переговоры между Финляндией и США начались еще в 2022 году, их завершение планируется до конца этого года. О чем договорятся стороны, пока не ясно, но военнослужащие США в Финляндии появятся в любом случае. Наиболее вероятен так называемый "норвежский" вариант, при котором американцы получат доступ к некоторым военным базам Финляндии. На территории этих баз они смогут размещать свой военный контингент и технику на ротационной, а не на постоянной основе.

Россия оставляет за собой право на ответную реакцию, которая будет зависеть от результатов переговоров США и Финляндии.

По финским оценкам, они (переговоры) завершатся к концу года. Российская реакция будет зависеть от содержания документа. Россия оставляет за собой право на ответные меры для обеспечения собственной безопасности на основе своих национальных интересов

- приводят "Известия" сообщение российского посольства в Финляндии.

Ранее сообщалось, что российское Минобороны создает новый армейский корпус, который будет прикрывать финское направление. Это ответ на вероятное появление в Финляндии американских военных баз.
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17 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:29
    +1
    Финляндия подписала договор с НАТО ,о чем разговор ? Теперь еще финны будут должны ,а объекты США на территории само собой разумеющееся.
    Читать надо было что подписывали
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:39
      +3
      Финляндия еще до вступления в НАТО организовала на своей территории крупнейшие на Северо-Западе склады хранения боеприпасов из НАТО. удивляет недружественность финнов, все наследие Кекконена они слили в угоду собственного уничтожения, вот не понятно на что надеются эти карлики ? Ведь даже в случае не ядерного конфликта они первыми попадут под удар.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 08:56
      0
      -планируют развернуть на территории Финляндии несколько военных баз.
      Как минимум,три-против КНР,КНДР. ИРИ...
    3. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 09:23
      +1
      Ничему история дураков не учит... Впрочем, практически все европейцы слишком долго жили сытой жизнью, поэтому утратили чувство реальности. Путин скоро уйдет, и кто придет на его место пока неизвестно, возможен вариант при котором следующий правитель тупо нажмет на кнопку...
    4. кредо
      кредо Сегодня, 09:44
      +1
      Ранее сообщалось, что российское Минобороны создает новый армейский корпус, который будет прикрывать финское направление. Это ответ на вероятное появление в Финляндии американских военных баз.

      Лишний раз поминаем мы не добрым словом необдуманную и скоропалительную политику руководства СССР, которое вывела советские войска и базы из поверженной Финляндии.
      Оставили бы тогда пару тройку баз на Балтике и на севере Финляндии у границ с Россией и чувствовали бы сейчас себя куда более уверенней.
      А теперь вновь страна вынуждена напрягаться и восстанавливать воинские части бывшего ЛВО на тысячекилометровом пространстве. negative
  2. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 08:32
    +2
    А давно ли ихний Нитонисё заявлял, что никаких баз НАТО в Суоми не будет?
    Со своим уставом в чужое НАТО не ходят.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 08:32
    +1
    В посольстве РФ в Хельсинки назвали сроки завершения переговоров Финляндии и США о размещении американских военных в стране
    belayПод треп о важности борьбы с Китаем США везде по границе лезет нам под шкуру. angry
    1. Msi
      Msi Сегодня, 08:39
      +3
      Под треп о важности борьбы с Китаем США везде по границе лезет нам под шкуру.
      "Плюшевую панду" не боятся. А "Бурый медведь" показал звериный оскал...
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:33
    +1
    В посольстве РФ в Хельсинки назвали сроки завершения переговоров Финляндии и США о размещении американских военных в стране
    . Жили спокойно, не плохо, а теперь что, ретивое взыграло?
    Ничему история не учит и этих то-же.
  5. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 08:35
    0
    Вступайте в НАТО, давайте место под наши американские базы, а мы вам за это денежек напечатаем, в долг.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    +4
    Ещё горбатый объявил Карелию зоной мира.Проезжая мимо Кеми( Кемь) по трассе видел уничтожение аэродрома и военного городка рядом с ним.Военные ушли ,а гражданский обслуживающий персонал ,которому некуда было уехать - спился.
  7. Галеон
    Галеон Сегодня, 08:41
    +1
    Плохо, что эти заокеанские бесы биолабораторий у финнов наделают, у них дело Осии из отряда 731 живет и процветает. А там Питер рядом, Выборг. И ничего не докажешь, как со свиным гриппом, который из Закавказья приходил.
    1. Msi
      Msi Сегодня, 08:48
      0
      Плохо, что эти заокеанские бесы биолабораторий у финнов наделают,

      Это ничего не меняет. Одной больше одной меньше...если бы их вообще не было по периметру границ, то да...
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:43
    +2
    в Хельсинки все же понимают опасность такого решения.
    Понимать то понимают, но если главнюк НАТО изъявил желание отрыть несколько баз в Финляндии, он их откроет если не сегодня, то завтра обязательно. Как говорится назвался груздем ...
    Россия оставляет за собой право на ответные меры для обеспечения собственной безопасности
    Ответные меры это само собой, а вот хватит ли дополнительного армейского корпуса для локализации угрозы? Американцы где-то громко, а где-то тихой сапой заставляют нас разворачивать дополнительные силы и средства на направлениях вероятных угроз ими и создаваемых считая, что Россия в конце концов не выдержит дополнительных расходов на гонку вооружений.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:06
      +1
      Дополнительного армейского корпуса за глаза в Карелии, ( где Бережливый?) надо восстанавливать Беломорскую Флотилию и одну хитрый базу " потаённых " судов и пару ракетных бригад 4ех дивизионного состава и всё.
  9. Зуек
    Зуек Сегодня, 09:19
    +1
    Американцев явно интересует разведывательная деятельность. С этой точки зрения, войсковых баз там не будет. А вот то, что по периметру появятся РЭР и РЭБ со всевозможными локаторами, которые на непонятную глубину к нам будут "заглядывать" - это непременно. Даже после успешного завершения СВО это будет "занозище".
  10. Skif3216
    Skif3216 Сегодня, 09:57
    0
    У финнов познее зажигание,еще с мюнхенской речи было понятно Россия встала с колен.После Крыма стало понятно что совсем скоро финнская военщина может начать устраивать военные провакации на такой близкой от наших городов границе или финнские трудящиеся устав от ЛГБТ пропаганды попросятся в состав России.Шахтеров и трактористов там вроде бы нет но какие нибудь лесорубы нашлись.