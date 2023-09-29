Операция «Дунай» и НАТО. Особое мнение Франции

Живучие клише: танки шли по Праге, но шли ли они по правде?

Нелирическое отступление про Гавела

Я думаю, что во вторжении НАТО в Косово имеется элемент, в котором никто не может сомневаться: воздушные атаки, бомбы вызваны не материальной заинтересованностью. Их характер исключительно гуманитарный, главную роль играют принципы прав человека (последний гавел-пассаж, согласитесь, «прекрасен» – Прим. авт.).

Эти слова принадлежали не президенту США, не «ястребам» из НАТО, не лидерам мусульманских группировок. Их произнес глава небольшой славянской страны в самом центре Европы, политик-гуманист, выходец из театральной среды.

В дальнейшем звучали его благословения агрессивной политики Запада – в Ираке и в Ливии, страстные призывы придвинуть военно-политический блок НАТО к границам России с Украиной и даже Белоруссией (предварительно свергнув там «диктатуру» и «вернув в Европу» эту страну вслед за Украиной, не считаясь с любыми издержками). Он поддерживал агрессию Грузии против Южной Осетии, идейную активизацию антироссийских сил на Украине в преддверии 2014 г. Исключений в этом плане почти нет: «вкус» к резким пронатовским эскападам Гавел не утрачивал вплоть до своей кончины.

Чехословакия: нереализуемость австрийского пути

«Оборона по всем азимутам» как особый путь Франции

Ядерная стратегия Франции (ядерной державой Пятая республика стала в 1963 году – Прим. авт.), стратегия «обороны по всем азимутам» (разработал начальник генштаба Айере, де Голль одобрил) была сугубо национальной. Суть «обороны по всем азимутам» – возможность французских ВС повсюду на земле нанести ядерный удар по любой точке планеты, и тем самым роль Франции уменьшить влияние США, отделить свою внешнюю политику от политики НАТО. Стратегия «обороны по всем азимутам» была радикальной заявкой Франции на независимость от НАТО. К тому же она не рассматривала СССР как главного врага, что подрывало основы атлантизма.

Де Голль не видел в СССР врага

НАТО существует, чтобы держать американцев в Европе, Советы – вне Европы, а немцев – под Европой.

Париж: возвращение к старой стратегии в Восточной Европе

приободрить в непростой момент (Н. Чаушеску всерьез опасался советской интервенции в Румынию вслед за Чехословакией – Прим. авт.) представителей страны, известной как традиционный оплот французского культурного, а до некоторой степени и политического влияния на востоке Европы.

Французский лидер, выведший свою страну из военной структуры НАТО с сохранением ее членства в политических органах этого договора, считал аналогичную модель отношений применимой и для Румынии как члена ОВД, соответствующей ее (а опосредованно и французским) государственным интересам.

утрачены, экономический рост в Западной Европе к тому времени способствовал политической стабильности, позиции коммунизма там были слабы. К тому времени проявилась децентрализованность в мировом коммунистическом движении.

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