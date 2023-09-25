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Дания отказала России в совместном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток»

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Дания отказала России в совместном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток»

Расследование взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" до сих пор не завершено, виновные не найдены. При этом Россию к нему не допускают. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.


Дания не только не допускает Россию к расследованию терактов на газопроводах, но и игнорирует запросы российских правоохранителей по данному вопросу. За все время официальный Копенгаген соизволил направить ответ всего на один запрос о предмете, обнаруженном на дне Балтийского моря рядом с трубопроводами. Как оказалось, это был использованный дымовой буй.

Никаких субстантивных подвижек не произошло, взаимодействия нет. (...) Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу

- говорится в письменном комментарии, направленном в адрес РИА Новости.

По мнению Барбина, Дания опасается, что допущенная к расследованию Россия найдет там некие доказательства причастности к теракту американцев или еще кого, а это может навредить отношениям с США или повлиять на поставки оружия Украине. Датчане объясняют отказ предоставлять информацию якобы угрозой национальной безопасности королевства. В общем, там круговая порука, все знают, кто виновен в терактах, но не говорят. А немцы, для которых и строили газопровод, утерлись и продолжают уверять, что все хорошо.

Напомним, что взрывы на двух российских газопроводах произошли в конце сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии, в России заявили о теракте. Росссийских специалистов к расследованию не допускают, что бы не нашли чего-нибудь "лишнего", на Западе уверяют, что в деле имеется "украинский след". Наиболее вероятную версию о причастности к взрывам США в Европе отметают сразу, не могут холопы клеветать на своего хозяина.
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23 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:07
    +5
    Дания отказала России в совместном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток»
    . Какая "неожиданность"....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:59
      +1
      Цитата: rocket757
      Дания отказала России в совместном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток»
      . Какая "неожиданность"....

      Нашему руководству в очередной раз межгосударственная отношения преподнесли один и тот же урок, который оно так до сих пор так и не усвоило.
      Вот если бы газпромовские и прочие начальники из своего кормана финансировали строительство обоих СП они бы прежде миллион раз подумали и просчитали все риски таких строек в чужих "пенатах" вместо того, чтобы самих потребителей нагнуть на финансирование строительства СП на 100% за их счёт. fool
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:09
        0
        Уроки, дело такое... важное, нужное, главное, что б их выучили, потому как в некоторых случая, повторение, это не мать ученья, а реально большие проблемы.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:59
      +1
      .......................
      ну да, кто бы сомневался.
  2. Aitneics Secniv
    Aitneics Secniv Сегодня, 09:13
    +3
    да просто пора нам гасить их инфраструктуру тоже и всё
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 09:16
      -2
      Согласен с вами! Другой вопрос, как мы докатились до того, что нашу инфраструктуру стало возможным ломать и потом еще посылать русских в открытую... Где там эта тюрьма Европы на карте?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 10:06
        0
        как мы докатились.........

        ... да очень просто, нефиг было тянуть долгострой из труб в азарте халявной выгоды. Только после диверсии Миллер и Ко сообразили, что нужно газифицировать страну и строить газоналивные комплексы, а не ублажать запад
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:15
    +3
    Как показала практика ,снабжение газом Запада по трубопроводам это тупиковый вариант.Всё, газопроводы Газпрома на Балтике сдохли,принеся нам некоторые издержки.Подрыв газопроводов ,наконец заставил Газпром задуматься , а куда рассовывать газ для рынка Европы.
    1. Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов Сегодня, 09:19
      +1
      Вопрос весьма спорный! Хотя я бы отметил преимущество продажи СПГ перед трубопроводами. Однако, если считать по всему спектру, то становится очевидным - трубопровод не только поток денег, но и политический инструмент! И именно по этой причине матрасы взовали наши трубы. Мы в ответ промолчали...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:50
        0
        Михаил - Иванов.Газпром к сожалению проспал СПГ революцию и это факт на лицо.Вроде где эта Австралия ( забастовка на морских СПГ заводах)- до ЕС два локтя по глобусу ,а цены на газ колыхнулись вверх так сильно ,только в Европе.Газ в США чуть более 90 $ за 1000 кубов,а в Европе?Политикой можно заниматься на более выгодных экономических условиях ,через СПГ.Сейчас главное мобильность экономики.
    2. JcVai
      JcVai Сегодня, 09:54
      0
      Самый надежный вариант: продавать на своей территории, но тогда теряется прибыль от доставки.
      Классический бизнес: чем больше доход - тем выше риски.
      Соответственно, для логистического заработка: либо смиряться с рисками при поставках (если прибыль значительно перевешивает стоимость восстановления), либо обеспечивать минимизацию рисков (охрана, плюс оперативные и неотвратимые ответы для нанесения сверхсопоставимого ущерба "источникам рисков")
  4. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 09:22
    +2
    Наиболее вероятную версию о причастности к взрывам США в Европе отметают сразу, не могут холопы клеветать на своего хозяина.

    Странная фраза.
    Допущение о причастности полосатых уже приравнивается к клевете.

    Голословное утверждение, да, ещё можно было бы приравнять.
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:26
    +3
    Дания отказала России в совместном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток»

    Можно подумать, что в Европе кто-нибудь принимают решения самостоятельно.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:32
    +2
    Расследование взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" до сих пор не завершено, виновные не найдены. При этом Россию к нему не допускают.
    Было бы наивным предполагать, что нас допустили бы к расследованию по факту взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"
  7. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 09:34
    -4
    Если мы начнём "гасить" ихнюю инфраструктуру,нас раскатают за неделю,перестанет РОССИЯ как государство существовать.
    ВСУ ,как говорят у нас на сайте, со списанным натовским вооружением уничтожают наш штаб флота,наши корабли.
    На НАТО куда ещё замахиваться?
    А нашу инфраструктуру ломают,видя что мы слабы,во и ломают и будут ломать и отбирать.
    Никто нас за супердержаву не считает,не надо щёки надувать.
    А мощной экономической и военной державой нам предстоит стать и на это не один год потребуется,но всё зависит от царя и свиты
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 09:45
      +4
      Ну что то вы недоговариваете - без поддержки НАТО ВСУ хренцов соснуло бы ещё два года назад. А тут вам и поставки в годовой бюджет России вооружения, и спутниковые данные, и самолёты разведчики, и любое новейшее вооружение. И я б не сказал что укры всё делают легко и сами. Это не отменяет того факта, что против НАТО нам не выстоять, ну а украм не выстоять без НАТО. Такая вот ирония
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:03
      +1
      Цитата: Rom8681
      А мощной экономической и военной державой нам предстоит стать и на это не один год потребуется, но всё зависит от царя и свиты

      С экономическим укладом, когда развитие промышленности завязано на курс доллара, когда олигархи ставят такие цены на энергоресурсы, что никакой конкуренции и развития производства не может быть априори, когда в стране предприятий и работающих на них рабочих меньше, чем банковских офисов и банковских служащих вкупе с разными политологами и публичными болтунами?
      Да хрен там!!!
      Ни от царя, ни от свиты у нас УЖЕ ничего не зависит...Свита отупела в своей бездеятельности и вещает головами с заплывшими от жира мозгами разного рода бред, от которого ЛУЧШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ. А царь уже начиная с 2024 года может быть ненастоящим, хотя и в 2012 году его странное выдвижение сделали законным...
      Это Пётр I мог рубить боярам не только бороды, но и головы, а у нас даже мораторий на смертную казнь «стесняются» отменить, дабы не «обосрамились» воры и мошенники в особо крупных размерах в компании истинных врагов страны - буржуев...
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:49
    0
    Датчане объясняют отказ предоставлять информацию якобы угрозой национальной безопасности королевства.

    Оборзели от своих «капель датского короля» в корень...
    Может быть, пора продемонстрировать этой американской шавке, что такое угроза национальной безопасности и каким боком она стоит к экономической безопасности...
    Какого хрена мы расшаркиваемся перед «людьми, стоящими у блюда», имея полное право провести собственное расследование взрывов на российской собственности?
    Кстати, что-то резко пропал из публичного пространства г-н Миллер...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:01
      0
      г-ну Миллеру не до смеха,Газпром единственная компания с госпакетом акций ,которая не заплатила девидентов в этом году.А тут ещё и Газпромнефть ,на Новака лгрызнулась.Не удивлюсь что кого то могут отправить на пенсию.Помледний междусобойчик Новатэк - Газпром, с проектом трубопровода с газом на Кольский п- ов ,потребовал вмешательства Президента( это осталось за кадром) - вопрос решён в более в сторону Новатэка ,а не Газпрома.Над Миллером сгущают тучи.
  9. Оленевод_2
    Оленевод_2 Сегодня, 09:50
    +1
    Дания это «северная Турция» ( по проливам)… против географии не попрёшь

    Не спасет и
    Общий экспорт из Россию в Данию составляет 3,5 миллиарда долларов.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:05
      0
      У Дании есть бунтуюший архипелаг ,Фаррерские острова- послал лесом ,материковую Данию,не лезть в отношения Торсхавна и России в рыбной отрасли. goodФарерских датчан не навижу один раз в году ,когда они бьют в бухте то-ли стадо дельфинов ,то ли китов не давая последним шанса на спасение.С Максима бы по этому пляжу в этот день кто нибудь отработал,от Греты не дождёшься.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:55
    0
    Значит Дания и виновна: пора им ответить.
  11. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 10:06
    0
    Цитата: ROSS 42
    .Свита отупела в своей бездеятельности и вещает головами с заплывшими от жира мозгами разного рода бред, от которого ЛУЧШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ. А царь уже начиная с 2024 года может быть ненастоящим, хотя и в 2012 году его странное выдвижение сделали законным...
    Это Пётр I мог рубить боярам не только бороды, но и головы, а у нас даже мораторий на смертную казнь «стесняются» отменить, дабы не «обосрамились» воры и мошенники в особо крупных размерах в компании истинных врагов страны - буржуев...

    Согласен с вами,надо Петра l на трон в современном обличии