Никаких субстантивных подвижек не произошло, взаимодействия нет. (...) Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу

Расследование взрывов на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" до сих пор не завершено, виновные не найдены. При этом Россию к нему не допускают. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.Дания не только не допускает Россию к расследованию терактов на газопроводах, но и игнорирует запросы российских правоохранителей по данному вопросу. За все время официальный Копенгаген соизволил направить ответ всего на один запрос о предмете, обнаруженном на дне Балтийского моря рядом с трубопроводами. Как оказалось, это был использованный дымовой буй.- говорится в письменном комментарии, направленном в адрес РИА Новости По мнению Барбина, Дания опасается, что допущенная к расследованию Россия найдет там некие доказательства причастности к теракту американцев или еще кого, а это может навредить отношениям с США или повлиять на поставки оружия Украине. Датчане объясняют отказ предоставлять информацию якобы угрозой национальной безопасности королевства. В общем, там круговая порука, все знают, кто виновен в терактах, но не говорят. А немцы, для которых и строили газопровод, утерлись и продолжают уверять, что все хорошо.Напомним, что взрывы на двух российских газопроводах произошли в конце сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии, в России заявили о теракте. Росссийских специалистов к расследованию не допускают, что бы не нашли чего-нибудь "лишнего", на Западе уверяют, что в деле имеется "украинский след". Наиболее вероятную версию о причастности к взрывам США в Европе отметают сразу, не могут холопы клеветать на своего хозяина.