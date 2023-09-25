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Ночные атаки: над Брянщиной сбиты два украинских беспилотника самолётного типа

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Ночные атаки: над Брянщиной сбиты два украинских беспилотника самолётного типа

Киевские террористы предприняли ночные атаки на несколько российских регионов, применив при этом БПЛА. Так, над Брянщиной были сбиты два украинских беспилотника самолетного типа.


Об их уничтожении сообщил брянский губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что вражеские дроны сбили над территорией Суражского района. При этом никто не пострадал. Разрушений также удалось избежать.

Пострадавших и разрушений нет

- отметил глава региона, поблагодарив за это российских военных.

На место происшествия прибыли представители оперативных и экстренных служб и проводят необходимые мероприятия.

Согласно информации министерства обороны России, за эту ночь наши силы противовоздушной обороны сумели перехватить и сбить над территорией РФ в общей сложности восемь беспилотных летательных аппаратов, включая уже упомянутые два. Еще два было обезврежено над Курской областью. Остальные, которые также являлись БПЛА самолетного типа, уничтожили над северо-западной частью черноморской акватории и над Крымским полуостровом.

Средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым

- говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства России.

Таким образом, попытки ВСУ организовать террористические атаки на объекты, расположенные на территории РФ, по заявлению официальных лиц, были пресечены.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 09:21
    +1
    Странные цели выбирают ВСУ. В Суражском районе военных целей нет. Можно понять удары по Клинцам, Унече, а почему там?
    1. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 09:42
      +1
      Цитата: AlexGa
      Странные цели выбирают ВСУ. В Суражском районе военных целей нет

      Математика и экономика-ничего личного.
      Стоимость беспилотника копейки ( 500€), производятся быстро.
      Стоимость ЗУР 57Э6Е не говорят, но ни как не меньше 50 000€ должно быть
      + наработка ЗРК на отказ (2000часов, потом на завод).
      Я уж про денежное довольствие экипажа ЗРК умолчу ( а их 3 нужно) и содержание инфраструктуры для него.
      невойна на истощение yes
      Поэтому они и из танков по 5выстрелов из-за границы по курятникам лупят
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:23
    +2
    В вчерашней статье Фергюссона есть пассаж : Удары ВСУ в глубь европейской территории России при помощи БПЛА- наносят непоправимый ущерб ВПК России.По этому пассажу понятно, что у запада есть мнение ,куда бы не прилетел любой украинский дрон там военный объект.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:36
      +1

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 09:23
      НОВЫЙ
      +1
      В вчерашней статье Фергюссона есть пассаж : Удары ВСУ в глубь европейской территории России при помощи БПЛА- наносят непоправимый ущерб ВПК России.По этому пассажу понятно, что у запада есть мнение ,куда бы не прилетел любой украинский дрон там военный объект.
      По крайней мере, по данным фактам в западных СМИ полный завес, полный молчок)).