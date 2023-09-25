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Спикер Госдумы: США и ЕС проиграли «войну на истощение» против России

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Спикер Госдумы: США и ЕС проиграли «войну на истощение» против России

Ни для кого не секрет, что руками украинцев против России фактически воюет Запад в лице Соединённых Штатов и Европейского союза. Однако уже очевидно, что они не достигли своих целей ни на фронте, ни своими санкциями.


По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, западные лидеры, включая Байдена и Столтенберга, стали называть украинский конфликт «войной на истощение», вливая огромные средства в милитаризацию киевского режима. Политик отметил, что США и ЕС проиграли «войну на истощение» против России, чему свидетельствует, как минимум сеть фактов:

1. Нехватка оружия и боеприпасов у Запада, о чем ранее говорили в Лондоне и Вашингтоне, отмечая, что национальные запасы оружия, исчерпаны.

2. Западные лидеры теряют поддержку общественности из-за своей политики по Украине. Так, деятельность лидеров США, Германии и Франции – Байдена, Шольца и Макрона не одобряют 57%, 72% и 69%, соответственно.

3. Очевидный провал начавшегося в июне контрнаступления ВСУ, что уже признается и западными экспертами.

4. Проблемы в экономике ведущих стран Запада, примером чего может быть сокращение соцвыплат малоимущим семьям в Германии или отмена продуктовой помощи нуждающимся во Франции.

5. Украинская армия несет значительные потери, которые все труднее восполнять, из-за чего в стране стали мобилизовывать мужчин старше 50 лет, больных туберкулезом, гепатитом, ВИЧ и др.

6. В экономическом плане Украина стала банкротом и не в состоянии без западной помощи выполнять обязательства перед гражданами.

7. Демографическая катастрофа на Украине. Из-за миллионов беженцев и потери территорий, отошедших к России, страна потеряла более 50% населения, отмечает Володин.

Эти 7 фактов говорят сами за себя: — либо капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации, — либо Украина перестанет существовать как государство

- заключил спикер Госдумы.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Государственной Думы РФ
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26 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:48
    +6
    Однако уже очевидно, что они не достигли своих целей ни на фронте, ни своими санкциями.
    Очевидно такие опусы все меньше достигают своей цели.
  2. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 09:50
    +7
    Ничего другого от этого персонажа ожидать не стоит
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:07
      0
      Он что решил у Медведева кусок хлеба забрать///?
    2. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 10:08
      0
      Володин - это имя собственное
      или прилагательное?
  3. Alex66
    Alex66 Сегодня, 09:51
    +3
    Политик отметил, что США и ЕС проиграли «войну на истощение» против России, чему свидетельствует, как минимум сеть фактов
    Надо подождать капитуляции и узнать на каких условиях она будет подписана, тогда станет понятно кто проиграл.
  4. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 09:53
    +6
    Болтология и популизм всегда были его коньком. А ещё странно, он не добавил что у нас есть всенародно избранный и горячо любимый вождь, а у них его нет.
    1. vvn_vl
      vvn_vl Сегодня, 10:03
      0
      Главное - чтобы семейный бизнес процветал.... А про остальное - можно и поговорить
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:53
    +4
    Проиграли войну на истощение??!!Еще только начинается.Я не говорю про славян,это все уже дало трещину в начале прошлого века.А про нас ,граждан России.Идет постепенное истребление,спланированное и точно выполняемое.С замещением азиатами и прочая ..
  6. Галеон
    Галеон Сегодня, 09:54
    +5
    "Не хвались, добрый молодец, на брань шествуя, а хвались, с брани вернувшись",- так, кажется в русских сказках.
    Все вот эти преждевременные заявления о победах, проведение парадов во время войны оставляют ощущение какой-то некомпетентности и неосведомленности руководства. Если не сказать, слабоумия.
  7. Ил-18
    Ил-18 Сегодня, 09:54
    +4
    Ну, 7 пунктов говорят об объективных процессах, а не о проигрыше. И, не смотря на типа изменившуюся риторику в отношении Зеленского, помощь Украине продолжает оказываться, причем, не слабая.
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 09:59
      +4
      Только за газ Кремль перечислил Киеву миллиард. Не говоря уж про остальное.
  8. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:55
    -5
    5 "экспертов" выше - НИ СЛОВА не смогли возразить ПО СУЩЕСТВУ.
    Тут даже добавить нечего - спикер прав.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:08
      0
      А скажите ка,сколько на вна погибло американцев и сколько русских парней?Про технику не говорим,это-железо
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:56
    +4
    Это конечно приятно слышать , но ещё ничего не закончено.
  10. Omega option
    Omega option Сегодня, 09:56
    +3
    Хм... вроде бы запад и не дал ещё и 10% от своего вооружения...
    1. Умник
      Умник Сегодня, 10:09
      0
      А потом запад запустит свою промышленность на полную силу .
      ... Ленд Лиз забыли?
  11. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:56
    +2
    1. Нехватка оружия и боеприпасов у Запада, о чем ранее говорили в Лондоне и Вашингтоне, отмечая, что национальные запасы оружия, исчерпаны.

    главное что бы эта уловка не была ! говорить много что могут и специально ! а всу все стреляют и стреляют !
    Проблемы в экономике ведущих стран Запада, примером чего может быть сокращение соцвыплат малоимущим семьям в Германии или отмена продуктовой помощи нуждающимся во Франции.
    да вроде лидер сша там у них все хорошо с этим ) наверное у запада цены взлетели в 2-3 или в 5 раз на продукты на авто и на бензин и на электронику или нет ?
  12. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:59
    +3
    Мне бы его оптимизм...""""""
  13. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:02
    +2
    Осталось только довести это до США и ЕС и убедить их в этом. Пусть займётся, а то видать без работы сидит, чепуху мелет от скуки.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:03
    0
    Вот, оказывается как все просто- объявляем, что победили и все ! Гениально!
  15. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 10:05
    0
    1. Нехватка оружия и боеприпасов у Запада, о чем ранее говорили в Лондоне и Вашингтоне, отмечая, что национальные запасы оружия, исчерпаны.
    Но оружие техника и ракеты продолжают поступать (судя по сводкам ВО)

    2. Западные лидеры теряют поддержку общественности из-за своей политики по Украине. Так, деятельность лидеров США, Германии и Франции – Байдена, Шольца и Макрона не одобряют 57%, 72% и 69%, соответственно.
    А когда они что-то решали?

    3. Очевидный провал начавшегося в июне контрнаступления ВСУ, что уже признается и западными экспертами.
    Далеко еще не победа

    4. Проблемы в экономике ведущих стран Запада, примером чего может быть сокращение соцвыплат малоимущим семьям в Германии или отмена продуктовой помощи нуждающимся во Франции.
    Переживут, не впервой

    5. Украинская армия несет значительные потери, которые все труднее восполнять, из-за чего в стране стали мобилизовывать мужчин старше 50 лет, больных туберкулезом, гепатитом, ВИЧ и др.
    Агитка, куча народу как сидела в онлайн игрушках, так и сидит

    6. В экономическом плане Украина стала банкротом и не в состоянии без западной помощи выполнять обязательства перед гражданами.
    Соглашусь, но есть дядя сэм

    7. Демографическая катастрофа на Украине. Из-за миллионов беженцев и потери территорий, отошедших к России, страна потеряла более 50% населения, отмечает Володин.
    Возможно, И?
  16. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:06
    0
    зато мы выиграли: попробуйте перечислить , что еще не подорожало меньше, чем на 20 процентов... я прикинул: вроде, только таблетки для унитаза
  17. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 10:06
    0
    зато мы выиграли: попробуйте перечислить , что еще не подорожало меньше, чем на 20 процентов... я прикинул: вроде, только таблетки для унитаза
  18. Тикси-3
    Тикси-3 Сегодня, 10:07
    0
    правда что ли? .....где пакт о капитуляции капиталистов?
  19. A2AD
    A2AD Сегодня, 10:07
    0
    Он забыл 8 пункт, самый весомый. Его рожа в телевизор не влазит. Так что об истощении и речи быть не может. По крайней мере лично для него.
  20. Million
    Million Сегодня, 10:09
    0
    Такие заявления надо делать после окончания войны.