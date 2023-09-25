Ни для кого не секрет, что руками украинцев против России фактически воюет Запад в лице Соединённых Штатов и Европейского союза. Однако уже очевидно, что они не достигли своих целей ни на фронте, ни своими санкциями.
По словам спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, западные лидеры, включая Байдена и Столтенберга, стали называть украинский конфликт «войной на истощение», вливая огромные средства в милитаризацию киевского режима. Политик отметил, что США и ЕС проиграли «войну на истощение» против России, чему свидетельствует, как минимум сеть фактов:
1. Нехватка оружия и боеприпасов у Запада, о чем ранее говорили в Лондоне и Вашингтоне, отмечая, что национальные запасы оружия, исчерпаны.
2. Западные лидеры теряют поддержку общественности из-за своей политики по Украине. Так, деятельность лидеров США, Германии и Франции – Байдена, Шольца и Макрона не одобряют 57%, 72% и 69%, соответственно.
3. Очевидный провал начавшегося в июне контрнаступления ВСУ, что уже признается и западными экспертами.
4. Проблемы в экономике ведущих стран Запада, примером чего может быть сокращение соцвыплат малоимущим семьям в Германии или отмена продуктовой помощи нуждающимся во Франции.
5. Украинская армия несет значительные потери, которые все труднее восполнять, из-за чего в стране стали мобилизовывать мужчин старше 50 лет, больных туберкулезом, гепатитом, ВИЧ и др.
6. В экономическом плане Украина стала банкротом и не в состоянии без западной помощи выполнять обязательства перед гражданами.
7. Демографическая катастрофа на Украине. Из-за миллионов беженцев и потери территорий, отошедших к России, страна потеряла более 50% населения, отмечает Володин.
Эти 7 фактов говорят сами за себя: — либо капитуляция киевского режима на условиях Российской Федерации, — либо Украина перестанет существовать как государство
- заключил спикер Госдумы.