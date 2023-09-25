Ракетным ударом на территории военного аэродрома ВСУ в Кривом Роге уничтожен склад c ракетами Storm Shadow

В результате ракетного удара, нанесенного ВС РФ по военному аэродрому боевиков киевского режима Долгинцево в Кривом Роге среди прочего был уничтожен склад ракетных боеприпасов, в результате чего произошла мощная детонация.
На украинском военном объекте базировались истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24М Воздушных сил Украины – эти самолеты способны нести поставленные Западом крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP EG.
Как сообщают турецкие СМИ, в результате ночного ракетного удара по авиабазе Долгинцево считаются пропавшими без вести более 120 человек, включая военнослужащих стран НАТО, которые оказались под завалами в зданиях и убежищах на базе и вокруг нее. Проведение поисково-спасательных работ и эвакуация раненых осложнены сильными взрывами.
Сообщается, что комбинированная атака на аэродром украинских боевиков началась с налета ударных дронов-камикадзе "Герань-2" с целью истощения средств ПВО противника, после чего было нанесено два удара при помощи крылатых ракет, успешно поразивших военный объект.
Кроме склада боеприпасов ракетными ударами была повреждена взлетно-посадочная полоса и как минимум один из находившихся на площадке самолетов.