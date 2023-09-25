Военное обозрение
Войти Регистрация

Ракетным ударом на территории военного аэродрома ВСУ в Кривом Роге уничтожен склад c ракетами Storm Shadow

20
Ракетным ударом на территории военного аэродрома ВСУ в Кривом Роге уничтожен склад c ракетами Storm Shadow

В результате ракетного удара, нанесенного ВС РФ по военному аэродрому боевиков киевского режима Долгинцево в Кривом Роге среди прочего был уничтожен склад ракетных боеприпасов, в результате чего произошла мощная детонация.


На украинском военном объекте базировались истребители МиГ-29 и фронтовые бомбардировщики Су-24М Воздушных сил Украины – эти самолеты способны нести поставленные Западом крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP EG.



Как сообщают турецкие СМИ, в результате ночного ракетного удара по авиабазе Долгинцево считаются пропавшими без вести более 120 человек, включая военнослужащих стран НАТО, которые оказались под завалами в зданиях и убежищах на базе и вокруг нее. Проведение поисково-спасательных работ и эвакуация раненых осложнены сильными взрывами.

Сообщается, что комбинированная атака на аэродром украинских боевиков началась с налета ударных дронов-камикадзе "Герань-2" с целью истощения средств ПВО противника, после чего было нанесено два удара при помощи крылатых ракет, успешно поразивших военный объект.

Кроме склада боеприпасов ракетными ударами была повреждена взлетно-посадочная полоса и как минимум один из находившихся на площадке самолетов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:42
    0
    Хорошо,если это в реальности.Насчет,под завалами.Про ракеты.Не думаю,что высокоточное вооружение будет находится неподалеку от линии фронта.Это скорее всего в западных областях,если не в Польше.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:51
      +6
      Не думаю,что высокоточное вооружение будет находится неподалеку от линии фронта.Это скорее всего в западных областях,если не в Польше.

      В общем то с вами согласен, однако как показало уничтожение на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области истребителя МиГ-29. Раз есть самолёты, могут располагать и боеприпасы.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:58
        +1
        На двадцать девятый не устанавливают "тени шторма".Я просто считаю,что притягивать эти ракеты к каждому пораженному складу -неправильно.Люди ,которые думают головой,а не лозунгами,перестают верить этим сводкам
        1. Аркадич
          Аркадич Сегодня, 11:11
          +1
          На двадцать девятый не устанавливают "тени шторма"

          Знаю, я просто привёл пример, как близко могут располагаться самолёты.
          Я просто считаю,что притягивать эти ракеты к каждому пораженному складу -неправильно.

          С этим не спорю или добавляли бы, что могли находиться.
    2. Фразах
      Фразах Сегодня, 10:52
      0
      А потом опять будет новость про налет, невесть откуда взявшихся британских ракет, на Крым.
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:52
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Хорошо,если это в реальности.Насчет,под завалами.Про ракеты.Не думаю,что высокоточное вооружение будет находится неподалеку от линии фронта.Это скорее всего в западных областях,если не в Польше.

      Скорее всего они находятся в подземных бункерах и изалекаются только в случае принятия решения об их использовании. А эти решения в силу крайней ограничености этих ракет принимает наверняка командующий ВВС лично.
    4. Оленевод_2
      Оленевод_2 Сегодня, 10:58
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Не думаю,что высокоточное вооружение будет находится неподалеку от линии фронта

      Ээээ… простите но от Кривого Рога до линии фронта >300 км
      А если крвб возить каждый раз из Польши….
      Цитата: автор
      с целью истощения средств ПВО противника

      Когда жеж ПВО закончится?

      аэродром боевиков- прикололо
    5. кредо
      кредо Сегодня, 11:12
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Хорошо,если это в реальности.Насчет,под завалами.Про ракеты.Не думаю,что высокоточное вооружение будет находится неподалеку от линии фронта.Это скорее всего в западных областях,если не в Польше.

      Этот аэродром не рядом с линией фронта находится а в 70 км, при этом он действующий, поэтому никто не будет гнать вооружение с Западной Украины для каждого вылета, а завезёт поближе к месту стоянки, чтобы оперативно снаряжать самолёт перед предстоящим вылетом.
      Видимо на Украине расслабились и поверили в то, что наши герани и другие изделия обходят Кривой Рог стороной и не видят вокруг него никаких ценных целей.
      Ошибочка у них вышла, а мы не промохнулись. love
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 12:21
        0
        при этом он действующий,

        а самолёты там все невидимки - на снимке их не видно.
  2. Vrotkompot
    Vrotkompot Сегодня, 10:51
    +3
    Я бы не доверял туцецким СМИ в таких вопросах. Могут бдительность усыплять такими новостями о якобы "супер эффективных" ударах.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:55
    +3
    Ракетным ударом на территории военного аэродрома ВСУ в Кривом Роге уничтожен склад c ракетами Storm Shadow
    . Похоже хранят по паре ракет на складе, не больше. Складов заровняли не один, а ракеты у них, пока, есть.
  4. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 11:05
    +2
    Опять победоносную пропаганду распространяете? 2 недели назад видел видео, как немецкий офицер комментирует ситуацию на фронте (на удивление вполне достоверно и без раскраски) и на вопрос про Storm Shadow он сказал, что эти ракеты доставляются и крепятся к носителям непосредственно перед атакой. Никто не хранит это оружие на складе в аэропорту, это такая ерунда, что я удивляюсь автору.
    Лично я считаю, что эти ракеты хранятся в Польше, после планирования нападения их перевозят гражданским транспортом и доставляют в выбранный аэропорт, куда прилетают самолеты. Это техника НАТО и управляют ею, а не укропы.
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 11:12
      +1
      Цитата: Mедвежонок
      Лично я считаю, что эти ракеты хранятся в Польше, после планирования нападения их перевозят гражданским транспортом и доставляют в выбранный аэропорт, куда прилетают самолеты. Это техника НАТО и управляют ею, а не укропы.

      Зачем?
      Проше прикрепить к самолету там же в Польше/Румынии, дальше можно приземлимся на любом аэродроме, а можно и не приземляться. Отстрелялся и назад в Румынию
      1. Оленевод_2
        Оленевод_2 Сегодня, 11:28
        +1
        Цитата: topol717
        Проше прикрепить к самолету там же в Польше/Румынии, дальше можно приземлимся на любом аэродроме

        Моторесурс и ресурс планера. Там и так все изношено было до 2022.
        Цитата: topol717
        а можно и не приземляться. Отстрелялся и назад в Румынию

        СУ-24:Боевой радиус: 560 км (на высоте 200 м с ПТБ и нормальной боевой нагрузкой)
        А с крвб больше 200-300 км не будет.
        Украина была до 2022 в размерах:1316 км с запада на восток и 893 км с севера на юг.
        Ни как не отбомбиться с аэродромов Польши и Румынии
  5. Tim666
    Tim666 Сегодня, 11:21
    -2
    Цитата: dmi.pris1
    На двадцать девятый не устанавливают "тени шторма".Я просто считаю,что притягивать эти ракеты к каждому пораженному складу -неправильно.Люди ,которые думают головой,а не лозунгами,перестают верить этим сводкам

    А что ещё остались те кто верит?
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 11:24
    -3
    Цитата: Фразах
    А потом опять будет новость про налет, невесть откуда взявшихся британских ракет, на Крым.

    Есть мнение, что это такой способ тонкого троллинга.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:34
    +1
    в Кривом Роге среди прочего был уничтожен склад ракетных боеприпасов, в результате чего произошла мощная детонация... считаются пропавшими без вести более 120 человек, включая военнослужащих стран НАТО
    Удар результативный слов нет. Удачи и точных данных разведки в последующих ударах.
  8. Victori1950
    Victori1950 Сегодня, 12:01
    0
    Замечательно. Там разруха, что на аэродроме что на дачах рядом.
    Был там у кашника в гостях в 2005.
    Сомневаюсь, чтобы там что то построили, а тем более для иностранцев.
    Там всегда цыгане жили, еще с советских времен )))
  9. nordscout
    nordscout Сегодня, 12:44
    0
    В начале войны "промелькнула" информация, что сеть военных аэродромов ВСУ выведена из строя, включая и приаэродромную инфраструктуру... Похоже, что кто-то "погорячился" с докладом или очень эффективно работают строительные подразделения Укрорейха, что подтверждается, почти - что, регулярными вылетами боевой авиации ВСУ... Проблема эта комплексная, начиная от "обзора" территории Украины нашими "космическими глазами" с определением районов размещения ВВС ВСУ и заканчивая тезисом, запущенным в "пространство" отечественных СМИ о нашем, якобы, "превосходстве в воздухе"... Превосходство, по меньшей мере, странное, на мой "выпуклый военно - морской взгляд", на фоне очень скромного количества самолётовылетов в сутки, дальности, от линии соприкосновения, "обработки" вражеской территории и разнообразия применения эффективных авиационных средств поражения, которые, в достаточном количестве, присутствуют в арсеналах ВКС РФ... Видимо, всё же, ПВО ВСУ функционирует и представляет реальную угрозу, насыщение полевых войск ВСУ переносными зенитными средствами, ещё, достаточное, а отечественный парк боевых самолётов не достаточен, для проведения "массовых" воздушных операций или аппараты "сохраняются" до "особого случая"... Поэтому "точечное" и "скромное" (по количеству) нанесение ударов по предполагаемым районам размещения боевой авиации, БПЛА, КР, не остановит противника, а странное "нежелание" уничтожения логистических "хабов", основной логистической инфраструктуры Укрорейха - лишь будет усугублять ситуацию с "изматыванием сил противника" на украинском ТВД....
  10. Николай Ганапольский
    Николай Ганапольский Сегодня, 13:00
    0
    Ух, как начали пачками Су-24 со Storm Shadow / SCALP EG уничтожать, после того, как они по стратегическим объектам попадать.
    Прямо дежа-вю с начала лета возникает, когда тоже "практически все" Су-24 поразили, а спустя несколько недель они Storm Shadow по Крыму запускали.
    Для особо наивных отмечу, что такие дефицитные ракеты, как Storm Shadow, ххлы никогда не будут хранить на аэродромах, а те же Су-24 они едва ли не каждые несколько недель перегоняют по всей стране.