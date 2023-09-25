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Британское издание: Зеленский раздражает Запад своими попытками выставить Украину «защитницей демократии»

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Британское издание: Зеленский раздражает Запад своими попытками выставить Украину «защитницей демократии»

Попытки Зеленского убедить западных союзников в том, что военная помощь Украине является их обязанностью, очень сильно раздражает западные страны. Как пишет The Spectator, Запад начал уставать от Украины и ее президента.


По данным британского журнала, на Западе нарастает усталость от Зеленского, особенно союзников Украины раздражают его заявления, что украинская армия является "защитником демократии" и что все страны запада должны снабжать Киев оружием, причем бесплатно и по первому щелчку пальцев. Кроме того, некоторых западных политиков выводит из себя неряшливый вид Зеленского, который в своей зеленой футболке пытается влезть везде, куда его не звали.

Недавно от Украины фактически отвернулась Польша, а это был самый активный союзник Киева с начала "российской агрессии". Обычно торговые споры между странами остаются без внимания, это обычная практика в мире, где сталкиваются интересы разных государств. Но только не в этот раз. Зеленский своим поведением и критикой союзников настолько достал Польшу, что ее власти сделали несколько резких заявлений в его адрес, а также отказали в поставках современных вооружений.

Сейчас глава киевского режима мечется и не знает как поступить. С одной стороны, выставление Украины как "жертвы агрессии" России помогает ему выпрашивать подачки у западных стран, с другой стороны, он желает выставить Украину "защитником западной демократии", которой все должны быть благодарны, а не наоборот. Т.е. Запад просто обязан содержать киевский режим, который своей грудью сдерживает "российские орды". Это вызывает еще большее недовольство западных союзников.

В общем, британское издание приходит к выводу, что все эти разногласия на руку Путину, который их обязательно использует в свою пользу. Поэтому Зеленскому необходимо свои амбиции поумерить, а западным политикам потерпеть украинского клоуна еще кое-какое время, пока Запад окончательно не победит.
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:44
    +1
    Болезненный вопрос : Кто убивал евреев на Украине во время оккупации фашистами в Великую Отечественную ,начинает доходить до европейского мозга?Евреев очень много живёт в Европе и им бы не хотелось повторить историю 70 летней давности: Во всех бедах европейской нации виноваты евреии.Один из основных тезисов гитлеровской Германии.Они хорошо помнят,что к ним через какое-то время могут тоже постучаться и в лучшем случае выдать жёлтую шестиконечную звезду.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:58
      0
      Я не верю в то что Запад раздражает наглость и нахрапистость "великого еврея", поскольку западная "элита" и её политический "бомонд" по части таких качеств переплюнут всех на свете.
      Видимо они свято верят в то, что так нагло и беззастенчиво себя везти могут лишь они, а тут какой то хуторской прыщ маленького роста решил переплюнуть их в этом "искусстве" вот они раздражаются.

      А вообще чем больше такой жадной, наглой, бесцеремонной, вороватой и косноязычной "элиты" с Украины будет окучивать европейские грядки "райского сада" тем быстрее и лучше они узнают друг друга ещё ближе. Пусть любят сами себя до посинения и взаимной рвоты. crying
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 11:39
        0
        Цитата: кредо
        Я не верю в то что Запад раздражает наглость и нахрапистость "великого еврея", поскольку западная "элита" и её политический "бомонд" по части таких качеств переплюнут всех на свете.

        Раздражает конечно. Для таких моментов разработана целая политкорректность .А Зелибоба просто клоун и жертва СМИ ,это как раз тот момент ,когда хвост рулит собакой .Он реально верит ,что защищает демократию на всей галактике !
  2. Комментарий был удален.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:46
    +2
    отвернулась Польша, а это был самый активный союзник

    Огромная глупость со стороны бандерлогов хоть на секунду решить будто Польша - их типа союзник..
  4. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:48
    0
    Да, граждане международные уголовники, придется сявку клоуна терпеть. В западной банде чубатые это самая боеспособная бригада, остальные вояки могут только красоваться на экране да бороться за гендер.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:53
    +1
    Британское издание: Зеленский раздражает Запад своими попытками выставить Украину «защитницей демократии»
    . Так они ж сами ему ярлычек на "защиту дермократии" и выдали/нацепили!
    Что вырастили, то и получили... а то, что выросло уж совсем убогое и по их меркам, так... какие "садовники" таков и "урожай".
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 13:01
      0
      Так они ж сами ему ярлычек на "защиту дермократии" и выдали/нацепили!
      Они сами еще и его бренную тушку "охраняют"/конвоируют по всем этим сборищам, где оно выступает. Так что все их устраивает. "Моська" послушна, активна и выдает свое ГАВ строго по "ультразвуковому свистку".
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:11
    0
    "Поэтому Зеленскому необходимо свои амбиции поумерить..............", дальше по кулебе - с саперными лопатками.........
  7. влад сваргин_2
    влад сваргин_2 Сегодня, 11:23
    0
    Сейчас глава киевского режима мечется и не знает как поступить

    Хамство и непомерные амбиции Зеленского уже начинает раздражать не только тех кто в самом НАТО начинает "прозревать", но и самих "покровителей и спонсоров" киевского режима. Поэтому возможно его "уберут" даже до поражения ВСУ.
    В таком случае, по мнению Риттера, есть два варианта развития событий. К власти могут прийти те, кто захочет продолжить конфликт, либо страной будут управлять политики, которые согласятся на прекращение противостояния.

    И по всей вероятности не смотря на планы "спонсоров" условия будущего Украины будут решать победители, кто хочет видеть её либо нейтральным соседом, либо вместе восстанавливать и строить независимое и прцветающее государство!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    0
    особенно союзников Украины раздражают его заявления, что украинская армия является "защитником демократии" и что все страны запада должны снабжать Киев оружием, причем бесплатно и по первому щелчку пальцев
    Оказывается раздражает то (сущность), что взрастили, выпестовали и вскормили. Наверное не представляли, что из этого вырастет и наберет вес. Теперь остается обижаться только на себя: за встречи с бурными аплодисментами, целование рук наркоману, предоставление слова на всех площадках даже нарушая регламент, финансирование и снабжение оружием, покрывание военных преступлений и много чего еще.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 12:23
    0
    Ничего, пусть терпят своего самкособакиного сына.