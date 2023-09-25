Попытки Зеленского убедить западных союзников в том, что военная помощь Украине является их обязанностью, очень сильно раздражает западные страны. Как пишет The Spectator, Запад начал уставать от Украины и ее президента.
По данным британского журнала, на Западе нарастает усталость от Зеленского, особенно союзников Украины раздражают его заявления, что украинская армия является "защитником демократии" и что все страны запада должны снабжать Киев оружием, причем бесплатно и по первому щелчку пальцев. Кроме того, некоторых западных политиков выводит из себя неряшливый вид Зеленского, который в своей зеленой футболке пытается влезть везде, куда его не звали.
Недавно от Украины фактически отвернулась Польша, а это был самый активный союзник Киева с начала "российской агрессии". Обычно торговые споры между странами остаются без внимания, это обычная практика в мире, где сталкиваются интересы разных государств. Но только не в этот раз. Зеленский своим поведением и критикой союзников настолько достал Польшу, что ее власти сделали несколько резких заявлений в его адрес, а также отказали в поставках современных вооружений.
Сейчас глава киевского режима мечется и не знает как поступить. С одной стороны, выставление Украины как "жертвы агрессии" России помогает ему выпрашивать подачки у западных стран, с другой стороны, он желает выставить Украину "защитником западной демократии", которой все должны быть благодарны, а не наоборот. Т.е. Запад просто обязан содержать киевский режим, который своей грудью сдерживает "российские орды". Это вызывает еще большее недовольство западных союзников.
В общем, британское издание приходит к выводу, что все эти разногласия на руку Путину, который их обязательно использует в свою пользу. Поэтому Зеленскому необходимо свои амбиции поумерить, а западным политикам потерпеть украинского клоуна еще кое-какое время, пока Запад окончательно не победит.